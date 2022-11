Bugatti et Champagne Carbon dévoilent « La Bouteille sur Mesure »

Bugatti a dévoilé sa dernière innovation de pointe en partenariat avec la maison Champagne Carbon : « La Bouteille sur Mesure ». S’inspirant des options de personnalisation presque illimitées qu’offre le programme « Sur Mesure » de Bugatti, « La Bouteille sur Mesure » fait appel à un savoir-faire, un design et une technologie uniques pour créer une véritable œuvre d’art.



« La Bouteille sur Mesure » est née moins d’un an après l’incroyable succès de « La Bouteille Noire » – une bouteille unique de 15 L de Champagne Carbon logée dans un coffret inspiré de l’hypersportive de Bugatti, La Voiture Noire. Pas moins de 150 heures ont été nécessaires à IXO, partenaire de Bugatti, pour réaliser soigneusement la bouteille et son écrin. Au total, 314 feuilles de fibre de carbone – un matériau identique à celui utilisé pour les véhicules Bugatti – ont été nécessaires. L’intérieur du coffret, réfrigéré, revêt lui un cuir brun Havane à grain fin, le même que celui utilisé dans l’exemplaire unique de La Voiture Noire.

Ce qui a commencé avec une seule bouteille s’est transformé en une offre complète de personnalisation absolument inédite dans le monde du vin. « La Bouteille Sur Mesure », proposant à la fois un niveau de service jamais vu et un produit inégalé, se compose de trois pièces configurables : le coffret – inspiré des véhicules Bugatti, la bouteille en fibre de carbone – réalisée à la main par Champagne Carbon et enfin, à l’intérieur, le meilleur des champagnes. Chacun de ces éléments peut évidemment être ajusté selon les préférences du client.

Grâce aux coffrets sculptés à l’image de la Mistral, de la Bolide, de la Divo et de la Chiron, les clients ont la possibilité de réinventer leur propre véhicule Bugatti en modèle réduit ou d’explorer des designs entièrement nouveaux s’ils le souhaitent. Chaque coffret de « La Bouteille sur Mesure » rend hommage au modèle de voiture dont il s’inspire en lui empruntant des éléments iconiques. Lignes audacieuses, courbes extrêmes, ailerons saisissants : les détails les plus complexes peuvent être retranscrits sur le coffret.

Ce niveau de personnalisation quasi infini s’étend jusqu’à la bouteille elle-même avec le choix de matériaux exclusifs, à l’instar de la première bouteille en fibre de carbone photoluminescente au monde. « La Bouteille Sur Mesure » offre également aux clients la possibilité de choisir parmi une sélection des meilleurs millésimes de la maison Champagne Carbon.

La collection Champagne Carbon For Bugatti comprenait jusqu’ici l’édition ƎB.01, un millésime 2002 élaboré à partir de 90% de Chardonnay et de 10% de Pinot Noir cultivés au cours d’une année où se sont succédé des journées chaudes et des nuits fraîches, procurant une saveur intense aux raisins, la ƎB.02, un Blanc de Blancs Grand Cru millésimé 2006 et la cuvée ƎB.03, un Blanc de Blancs de 2013 – un vin intense et frais produit par l’enchainement d’un hiver froid et humide et d’un printemps frais dont résultent des vendanges tardives.

Telles de véritables œuvres d’art, les bouteilles et les coffrets sont fabriqués avec le même procédé artisanal que celui utilisé par la maison Champagne Carbon et IXO pour créer « La Bouteille Noire ». Chaque écrin est doté d’une cellule de refroidissement thermodynamique automatique – technologie innovante utilisée dans les satellites en orbite – ainsi que de 14 ventilateurs haut de gamme afin de garantir une température jugée idéale pour ce prestigieux champagne.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a commenté : « C’est fascinant de voir Alexandre Mea et la maison Champagne Carbon s’inspirer de ce que nous faisons chez Bugatti, que ce soit en terme de design, de technologie ou par rapport aux matériaux que nous utilisons. En voyant le panel d’options que nous offrons dans notre programme « Sur Mesure », ils se sont immédiatement saisis de l’idée et ont voulu proposer quelque chose de similaire pour le champagne et les bouteilles créées pour Bugatti. Ces bouteilles entièrement personnalisées et très luxueuses s’accorderont parfaitement avec les hypersportives de nos clients. »

Alexandre Mea, PDG de Champagne Carbon, a déclaré : « Bien que Champagne Carbon et Bugatti soient profondément ancrés dans l’histoire, nous cherchons sans cesse à créer de nouveaux moments qui puissent être inoubliables pour nos clients. Plus qu’un simple champagne, nous voulions créer une expérience unique, et c’est ce que propose « La Bouteille Sur Mesure ». Habituellement partagée par deux personnes seulement, l’expérience Bugatti se réinvente avec « La Bouteille Sur Mesure » et se partage à plusieurs avec cette bouteille, véritable sculpture, qui peut servir jusqu’à 150 verres des meilleurs millésimes de notre maison. »

Photos : Bugatti