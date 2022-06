Bugatti et UYN dévoilent une collection de vêtements haute performance

Bugatti et UYN (Unleash Your Nature) – deux marques innovantes dans leurs domaines respectifs, l’ingénierie automobile et l’habillement sportif haut de gamme – dévoilent leur nouvelle collection, très attendue, de vêtements et chaussures.

L’ingénierie et le design Bugatti s’étendent sur plus d’un siècle d’histoire automobile. Au fil du temps, la marque de luxe française a tissé des relations de longue date avec des marques partageant ses valeurs. Après l’annonce de la collaboration entre Bugatti et UYN l’année dernière, le travail des ingénieurs, experts en design, est enfin révélé.

Dans le monde de l’habillement sportif, UYN est en constante recherche d’innovation. Les produits de cette marque italienne sont utilisés aussi bien par des champions olympiques que par des athlètes d’élite, et cela, dans un vaste éventail de disciplines sportives allant du ski au cyclisme. En collaboration avec les designers de Bugatti, les ingénieurs de UYN ont réussi à reproduire la beauté et la performance des hypersportives Bugatti dans une collection de vêtements innovante.

La collection « UYN for BUGATTI » se compose de vêtements intemporels qui associent style dynamique, grande liberté de mouvement, respirabilité, coupe, et régulation thermique de qualité.

Un design au service de la fonctionnalité

Le centre de recherche et de développement d’UYN est à l’origine de la création de fils intelligents et de nouvelles formes innovantes qui sont intégrés dans la nouvelle collection.

Par exemple, la ligne en C caractéristique des véhicules Bugatti, a été réinterprétée par UYN grâce à des technologies textiles de pointe. Dans ces vêtements, la courbe de la ligne en C a été transformée pour créer le design Ergomotion, qui confère une liberté de mouvement maximale, surtout au niveau de l’épaule. Côté chaussures, la ligne en C souligne visuellement les zones respirantes.

Les couleurs – le bleu, le blanc, le noir et le rouge – qui reflètent l’identité de Bugatti tout en rendant hommage à son illustre héritage en matière de course automobile, définissent les couleurs de la collection « UYN for BUGATTI ». Les rayures, inspirées du drapeau tricolore français, ajoutent une touche sportive discrète à l’ensemble de la collection.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a commenté : « Chaque produit portant le célèbre macaron Bugatti reflète les différentes facettes de notre merveilleuse marque. La nouvelle collection « UYN for BUGATTI » allie vêtements haute performance et design de pointe pour répondre au sentiment de luxe et de confort que nos clients attendent de nous. Tout comme nos hypersportives, les produits de notre nouvelle collaboration avec UYN intègrent parfaitement la technologie. »

« Le lancement de la première collection « UYN for BUGATTI » nous emplit de fierté et signe une étape importante dans l’histoire de notre marque. Je suis un grand passionné de voitures et j’ai toujours admiré Bugatti pour son héritage unique, son artisanat et son ingénierie d’excellence. Le design des hypersportives modernes de la marque repose sur la philosophie selon laquelle la forme suit la fonction, et ces valeurs sont également celles qui inspirent les produits UYN. Je suis absolument ravi de travailler en partenariat avec Bugatti, car je suis convaincu que nous allons refléter le même niveau de confort et de performance dans le domaine de l’habillement. A cet égard, le dévouement de UYN en matière de recherche et d’innovation démarque nous permet de nous démarquer. », a déclaré Marco Redini, CEO de UYN.

La collection de vêtements « UYN for BUGATTI »

La ligne de vêtements comprend dix pièces, à commencer par le t-shirt en coton qui a été redéfini comme un vêtement haute performance. La chemise « UYN for BUGATTI » quant à elle, offre les technologies Ergomotion – permettant une amplitude de mouvement naturelle – et 3D knit Haloflex au niveau des manches – qui garantit une élasticité et une respirabilité ultimes.

Les technologies Ergomotion et Haloflex définissent également la technicité et le style des polos « UYN for BUGATTI », aussi bien dans leur version à manches longues qu’à manches courtes. Le col, avec système de ventilation BIFLOW intégré, offre également performance et raffinement pour les aventures urbaines.

La seconde couche, technique, avec fermeture éclair sur toute la longueur, col montant et doublure en polaire douce, est conçue pour garantir un niveau de chaleur optimal pendant les mois les plus frais.

Pour les jours de vent, la veste sans manches et la veste coupe-vent « UYN for BUGATTI », ultralégères et compactes, sont des pièces de prêt-à-porter superposables.

L’expérience UYN dans le monde des textiles outdoor haute performance a également permis la création de la veste de pluie « UYN for BUGATTI » : une veste sophistiquée en tissu imperméable (résistant à 10 000 mm d’eau) et coupe-vent, dotée de nombreux détails fonctionnels tels que le système d’aération Flowtunnels intégré au niveau des aisselles. Cette veste, au style décontractés, offre un équilibre parfait entre protection et respirabilité, ainsi qu’un confort maximal dans toutes les situations.

La veste sans manches et la veste matelassée « UYN for BUGATTI » et leur mélange innovant de matériaux complètent la tenue. grâce à… Le corps, élégamment molletonné, est accompagné de manches et épaules en tissu 3D knit, dotées de la technologie Haloflex. Cette technologie permet une extraordinaire liberté de mouvement et une parfaite régulation de la température corporelle, le tout avec un style unique.

La collection de chaussures « UYN for BUGATTI »

Les chaussures « UYN for BUGATTI » sont une nouvelle interprétation des baskets traditionnelles. Design fluide, fonctionnalité avancée et matériaux à base de plantes sont associés pour créer une toute nouvelle expérience. La collection comprend les modèles SPEED et PACE. Le premier style présente un dessus de chaussure d’une seule pièce en 3D knit doté d’un système d’aération breveté Air Dual®. Des protections spéciales au niveau des orteils et du talon ainsi que sur les côtés augmentent la résistance aux frottements et donnent à la chaussure SPEED un style dynamique et audacieux.

Le modèle PACE est entièrement conçu à partir du design chaussette de UYN selon une technique de production exclusive de la marque. Ultra-élastique, sans lacets et sans coutures, la chaussure PACE enveloppe le pied d’un confort exceptionnel et s’adapte naturellement à son anatomie. Les zones arborant la ligne en C, hautement respirantes sur les côtés, favorisent l’aération du pied et aident au maintien d’un microclimat idéal à l’intérieur de la chaussure.

Les chaussures « UYN for BUGATTI » sont fabriquées à partir de biofibre haute performance Natex, dérivée de graines de ricin. Par rapport aux matériaux à base de pétrole, ce fil écodurable est 25% plus léger, sèche 50% plus vite, exerçant ainsi un effet bactériostatique naturel qui minimise les odeurs. Ces chaussures sont dotées d’une nouvelle semelle en fer à cheval avec une semelle intermédiaire EVA qui absorbe les chocs et une semelle de marche en caoutchouc très adhérente. Sa forme en U, inspirée de la légendaire calandre en fer à cheval Bugatti, offre une meilleure stabilité et une meilleure adhérence sur tous les terrains.

La collection « UYN for BUGATTI » est à découvrir en exclusivité au magasin KaDeWe de Berlin à partir du 03 juin 2022 et sera également disponible dans tous les magasins UYN et sur le site officiel www.uynsports.com.

Photos : Bugatti