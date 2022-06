Le premier Destination Porsche de France a officiellement ouvert ses portes à Bayonne

Le premier Centre Porsche en France à bénéficier du nouveau concept architectural Destination Porsche s’installe au Pays basque. Bien plus qu’un concept, il s’agit d’un programme qui renouvelle totalement la concession automobile au service d’une nouvelle expérience client. Cela permet de créer une continuité dans l’interaction avec le client qui peut commencer en digital à la maison avec son smartphone et se prolonger dans le Centre Porsche. Il a ainsi pour vocation d’être un véritable lieu expérientiel, un point de rassemblement pour toute la communauté Porsche, les passionnés d’automobile, les clients ou futurs clients.

L’accent est mis sur l’immersion dans l’univers de la marque. L’architecture spécifique reflète l’essence même de la marque. À l’instar du design automobile, l’aménagement de l’espace est dynamique et modulable, avec une disposition des lieux et des points de contact précis. Il se veut également chaleureux pour les visiteurs..

A l’extérieur par exemple, la Façade 2D avec ses ouvertures rappelle le radiateur arrière d’une 911. A l’intérieur, la Porscheplatz, composée d’un bar et d’un salon, accueille les visiteurs. En continuant à déambuler dans ce nouvel écrin, on retrouve l’ADN du constructeur de Stuttgart avec l’exposition des véhicules disposés dans une « Racing Line » façon grille de départ de course. Les nouveautés ainsi que les modèles les plus exceptionnels sont, quant à eux, exposés dans des modules spécifiques pour les sublimer tel des bijoux de joaillerie.

Marc Meurer, Président de Porsche France, explique qu’avec ce nouveau concept « la marque souhaite créer un lieu de vente automobile exceptionnel et plein de sens qui soit typiquement Porsche au-delà des véhicules seuls. » Il indique aussi que la marque a la volonté de « renforcer l’adhésion de nos clients et futurs clients en les plaçant au cœur du concept et en faisant de ce lieu une véritable expérience Porsche à part entière. Nous aidons également nos partenaires à construire un business model rentable et à l’épreuve du temps. »

Le client ou visiteur est l’acteur principal de ce nouveau concept architectural, tous ses sens étant mis en alerte pour lui permettre de vivre une expérience inoubliable. La Digitalisation du showroom y participe ; grâce notamment à un écran géant qui l’anime et permet par exemple de personnaliser l’accueil du visiteur. Des écrans avec un contenu et une sonorisation dédiée à chaque espace offrent également une expérience immersive et variée. L’immersion se poursuit dans le Salon de livraison nommé « Owner’s Collection », une pièce raffinée qui offre un cadre exclusif au client prenant livraison de son véhicule. Enfin, le visiteur découvre également les coulisses et participe à la vie de son Centre Porsche grâce à de larges baies vitrées donnant directement sur l’atelier.

Ce nouveau visage de la marque est en cours de déploiement en France avec de nouveaux Destination Porsche à venir dans les prochains mois et notamment le Centre Porsche Paris Ouest à Poissy et le Centre Porsche Bordeaux.

Photos : Porsche