Bugatti Grand Tour 2022 sur les routes de Sardaigne

Qu’il s’agisse de remporter des courses automobiles, d’explorer de nouvelles routes dans un luxe inégalable ou d’atteindre des vitesses record, une Bugatti est d’abord faite pour rouler. Chaque année, lors du Bugatti Grand Tour, des propriétaires des toutes dernières hypersportives de la marque mettent à l’honneur cette philosophie qui fait partie intégrante de l’identité de Bugatti. Cette année, l’évènement les a conduits en Sardaigne, véritable joyau de la Méditerranée.Un convoi de 22 modèles – Chiron, Centodieci et Veyron – étincelants sous le ciel immense de cette île antique, attendait le début d’un voyage de trois jours qui les verrait longer des mers turquoises, remonter de spectaculaires cols de montagne ou encore suivre des rivières jusqu’au cœur de la Sardaigne sauvage. Tous ces véhicules racontent l’évolution des performances des hypersportives et le développement de l’emblématique moteur W16, depuis la première Veyron 16.4 Grand Sport et ses 1 001 ch jusqu’à la toute dernière Chiron Super Sport et ses 1 600 ch. Une chose cependant n’a pas changé : le souci inébranlable de perfection, dans les moindres détails et pour chaque véhicule.

Les nombreux succès de Bugatti – tant au niveau du design que de la performance – se révèlent à travers cet extraordinaire rassemblement de véhicules. La Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition rend hommage au roadster Bugatti qui fut un temps le plus rapide au monde. La peinture sophistiquée de la Veyron Grand Sport Vitesse « Transformer » témoigne d’une qualité et d’une personnalisation inégalées, tandis que les modèles comme la Chiron Sport Edition « 110 ans » et la Centodieci sont des clins d’œil à un héritage unique.

Ces légendes Bugatti ont commencé leur périple de trois jours à l’hôtel Baglioni Resort – véritable joyau de luxe niché au cœur de paysages naturels sublimes – avant de partir à l’intérieur des terres chercher les « nuraghes » – d’anciennes structures mégalithiques qui peuplent l’île. Les routes lisses et sinueuses ont conduit les visiteurs au complexe nuragique de Romanzesu où ils ont pu explorer des constructions en pierre sacrées dont on estime qu’elles auraient plus de 3 000 ans. Témoins de la riche tradition culturelle de l’île, un groupe de « Tenores » (chanteurs traditionnels) a rythmé la visite.

Depuis cet important site historique, les routes remontent doucement vers la côte via le col de Genna Silana, offrant une vue extraordinaire sur l’île depuis un point de vue situé à plus de 1000 mètres d’altitude. Après 290 km de route, les voitures sont arrivées au Su Gologone Experience Hotel, la plus prestigieuse auberge de Sardaigne, posée sur des terrasses entourées d’arbres et de fleurs typiques de la Méditerranée. C’est dans ce lieu spectaculaire qu’ils ont pu déguster un délicieux dîner traditionnel Sarde et passer en revue leur journée sur la route.

Le lendemain matin, alors que le soleil commençait tout juste à se lever sur l’horizon infini de la Sardaigne, les 22 moteurs W16 se sont mis en marche vers la côte ouest de l’île. La route a conduit les pilotes à travers le cœur sauvage de la Sardaigne et jusqu’à l’incroyable site de Nuraghe Losa, l’un des témoignages mégalithiques les plus célèbres et les mieux préservés de la civilisation nuragique. Ils ont ensuite pu découvrir les rituels folkloriques de cette île antique en assistant à un spectacle traditionnel de danseurs portant les masques de Boes et Merdùles.

Guidé par des routes bordées d’arbres, le cortège d’hypersportives Bugatti s’est dirigé vers la côte avant d’arriver dans la ville de Bosa, une destination en bord de mer célèbre pour ses maisons aux couleurs vives. Après avoir longé la littoral, le groupe est arrivé à l’hôtel Carlos V juste à temps pour assister à un exceptionnel coucher de soleil.

La dernière journée a démarré – avec plus de 530 km au compteur – en passant par le nord de l’île pour revenir au point de départ. La magnifique région de Gallura traversant Valle della Luna (la « vallée de la lune » en français) et les rives connues de Costa Smeralda, du nom de ses eaux étincelantes couleur émeraude, marqua le point final du circuit au cours duquel chaque voiture aura parcouru un total de 720 km et sillonné plus de 5 000 virages sur les magnifiques routes de Sardaigne.

Lors du Grand Tour, les propriétaires de Bugatti ont reflété l’esprit originel du fondateur : utiliser ces voitures pour ce pour quoi elles ont été conçues. Ettore Bugatti avait en effet construit ses premières voitures pour qu’elles soient conduites au plus haut niveau, et aujourd’hui encore, les propriétaires passionnés de modèles historiques emblématiques de Bugatti continuent de parcourir les routes à bord de leurs véhicules inestimables.

Selon Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles : « Ce fut un véritable honneur que d’accompagner nos clients et plusieurs de nos modèles les plus spectaculaires sur cet incroyable Grand Tour. Je tiens tout particulièrement à remercier notre service client Bugatti – une équipe de techniciens experts – qui a veillé chaque jour à ce que ces véhicules soient au meilleur de leurs performances. Avec les organisateurs de l’évènement 2FAST4YOU, nous avons été témoins de la passion et de l’enthousiasme que suscite la marque Bugatti. Ce sentiment que l’on ne possède pas seulement une Bugatti, mais que l’on vit Bugatti, c’est ce que nous appelons « La Vie en Bleu ». »

Photos : Bugatti