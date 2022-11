Porsche 911 Carrera Panamericana Special – Un modèle unique

Porsche et La Carrera Panamericana sont si étroitement liées que la marque de Stuttgart doit les noms 911 Carrera et Panamera au mythique rallye mexicain. Pour honorer la première Porsche ayant franchi la ligne d’arrivée de cette compétition, une Porsche 356 S Cabriolet marquée du numéro 11 et pilotée par le prince germano-autrichien Paulo Alfonso de Metternich et le baron brésilien Manuel Antônio de Teffé, Porsche Latin America et Porsche de México a chargé Porsche Exclusive Manufaktur de personnaliser une voiture unique au monde : la 911 Carrera Panamericana Special, qui a été dévoilée deux jours avant le début de la 35ème édition de la « Modern Era » de la célèbre compétition.



« Une bonne partie de la success story de Porsche dans le sport automobile a commencé à se forger dans La Carrera Panamericana, qui pour de nombreux experts était la course sur route la plus exigeante au monde dans les années 1950. Nous trouvons idéal de se souvenir des grandes actions de la marque dans ‘La Pana’ avec une voiture unique, la 911 Carrera Panamericana Special, une voiture pleine de détails qui nous rappelle la 356 Super Cabriolet qui en 1952 n’a pas seulement marqué l’histoire pour étant la première Porsche à courir et à terminer la course, mais a également pris la première place parmi toutes les voitures avec des moteurs jusqu’à 1 500 centimètres cubes. », a déclaré Camilo San Martin, directeur de Porsche de México.

Basée sur une 911 Carrera S Cabriolet

La Porsche 911 Carrera Panamericana Special est basée sur une Porsche 911 Carrera S Cabriolet modèle 992 à propulsion de 2022. Les deux détails les plus frappants de son extérieur sont la toile de capote en gris Graffiti et la calandre du moteur en blanc.

« Le gris Graffiti n’est pas disponible pour le toit du modèle 911, nous avons donc dû utiliser la toile de la 718 Spyder modèle 982, faisant de cette Sonderwunsch la seule 911 au monde avec cette couleur de capote. En ce qui concerne la calandre moteur, nous avons essayé de réinterpréter le dessin utilisé sur la 356 S Cabriolet de 1952 et destiné à mettre en valeur le chiffre 11 sur cette partie de la voiture. Nous y sommes parvenus en faisant de cette 911 la seule au monde avec la calandre en blanc et en assombrissant les feux de stop arrière centraux pour donner l’impression d’un 11, un chiffre que nous avons également peint en noir sur les portes latérales encadrées d’un cercle blanc, comme sur la voiture d’origine, avec une police spéciale qui n’est pas non plus sur une autre 911. », a déclaré Grant Larson, directeur des projets spéciaux de Porsche.

Un détail très frappant de l’extérieur de cette voiture de collection est ses roues Turbo de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière, dont les tambours intérieurs et les rayons ont été peints à la main en bleu gentiane métallisé, tandis que les moyeux centraux sont en gris. Cette combinaison correspond non seulement à la couleur de la carrosserie, mais rappelle les jantes de la Porsche 356 S Cabriolet de 1952. Les étriers de frein sont émaillés en noir plutôt qu’en rouge traditionnel.

Une autre référence à la voiture d’origine se trouve sur la partie supérieure du pare-brise, où un décalque noir avec le nom PORSCHE, en Blanc, a été placé, rappelant celui utilisé par le Prince Metternich et le Baron Teffé sur le couvercle du coffre de leur voiture. Sur la partie supérieure des portes, on retrouve également des décalcomanies avec le blason Carrera Panamericana, rappelant ceux de la National Automobile Association (ANA) que portait la 356 S Cabriolet.

Intérieur épuré dans les tons de gris

À l’intérieur de la Porsche 911 Carrera Panamericana Special, on retrouve ses sièges sport adaptables (18 positions) en cuir gris Craie, avec passepoil et le casque historique Carrera Panamericana brodé sur les appuie-tête en bleu Graphite. Les panneaux de porte sont également garnis de gris Craie. La couleur gris Slate est également présente sur les tapis de sol, le tableau de bord et le volant, qui présente une bande gris Craie en haut, un détail rappelant les voitures de course. Un élément supplémentaire qui donne un look élégant et classique est le point de croix gris Craie, visible sur les sièges et le tableau de bord.

Sur le côté droit du tableau de bord se trouve l’inscription « 911 Carrera S La Carrera Panamericana 1952 », tandis que l’accoudoir central porte le logo Porsche Exclusive Manufaktur estampé en en bleu Graphite.

D’autres éléments distinctifs de cette Porsche 911 Carrera Panamericana Special sont le compte-tours et l’horloge centrale avec des anneaux extérieurs blancs, les projecteurs de lumière LED dans les portes avec le design iconique de la plaque d’immatriculation Carrera Panamericana (le même que sur la 356 S Cabriolet à l’arrière), et les seuils de porte illuminés de l’inscription individualisée « 911 Carrera S La Carrera Panamericana 1952 ».

En guise de touche finale, le boîtier de la clé en Gris Ardoise, les renforts latéraux en Gris Craie, le cordon en Gris Ardoise, les coutures décoratives en Gris Craie et la clé du véhicule en Bleu Gentiane métallisé avec gravure au laser « La Carrera Panamericana ».

« Porsche a une histoire si riche qu’il faut toujours jouer avec et s’en souvenir. Si vous avez une histoire fantastique, vous devez l’utiliser. Un exemple clair de cela est ce que nous avons fait avec la 911 Carrera Panamericana Special. », a déclaré Larson.

La Porsche 911 Carrera Panamericana Special sera mise aux enchères en 2023. Une partie des bénéfices sera reversée à une fondation caritative.

Photos – Vidéo : Porsche