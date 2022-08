Bugatti va dévoiler un roadster ultime à The Quail 2022

Alors que toutes les Chiron et ses dérivés sont vendus, Bugatti s’apprête à dévoiler à l’occasion de la Monterey Car Week 2022 un nouveau véhicule exclusif : un roadster jaune et noir à moteur W16 afin de rendre hommage à la lignée de roadsters conçus par Bugatti depuis près d’un siècle. Ce sera l’ultime véhicule refermant le chapitre des modèles basés sur la Chiron et notamment la fin du moteur W16 actuel.



La Monterey Car Week est devenue depuis quelques années l’évènement automobile le plus important et attendu, permettant aux marques de prestige comme Bentley, Audi, Lamborghini et Bugatti de dévoiler leur grosse nouveauté voire concept cars, s’adressant à une clientèle ciblée assez riche et demandeuse de véhicules d’exception.

Alors que Bentley dévoile son Batur développé par Mulliner, Bugatti présente un hommage au passé via un modèle inédit à carrosserie roadster (pour 2 personnes) au design radicalement différent de la Chiron et ses dérivés. Pourtant ce nouveau modèle semble être basé dessus et motorisé par le légendaire W16 quadriturbo qui va prochainement disparaître dans sa forme actuelle.

Afin d’annoncer son nouveau roadster, Bugatti a dévoilé quelques jours avant sur ses réseaux sociaux quelques aperçus du modèle : phares verticaux à 4 bandes horizontales, ensemble des feux arrières en forme de large X, ligne latérale sans toit (voire même sans pare-brise classique), …

D’autres éléments communiqués très récemment par Bugatti suggèrent que le roadster sera motorisé par le W16 en configuration 1 600 ch et qui sera noir et jaune.

Rendez-vous ce soir à 19h20 afin de le découvrir en détail.

Photos : Bugatti