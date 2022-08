20 anecdotes pour mieux connaître l’Audi RS 6 fêtant ses 20 ans

Le 20ème anniversaire de l’Audi RS 6 est l’occasion d’en savoir plus sur ce modèle sportif et emblématique produit via 3 générations ayant chacune des anecdotes à découvrir.

Le châssis DRC (Dynamic Ride Control) a été inauguré sur la première génération (C5) et est encore utilisé aujourd’hui sur la génération actuelle (C8) avec le même principe de fonctionnement.

L’Audi RS 6 étant plus large que l’Audi A6, sa fabrication nécessite des réservoirs adaptés et une tuyauterie de réservoir spécifique. Le ravitaillement en carburant pendant les roulages des prototypes au cours de la phase de développement fait toujours sourire en raison du bruit de l’air connu sous le nom de « tank mooing » (que l’on peut traduire par « meuglement du réservoir »). Grâce à une optimisation approfondie de la goulotte de remplissage, ce bruit a été naturellement supprimé lors de la production en série.

L’actuelle génération C8 du RS 6 n’a que trois composants extérieurs repris de l’Audi A6 : le toit, les deux portes avant et le hayon.

Le moteur de la génération C6 prenait tellement de place à l’avant nécessitant de déplacer le réservoir de liquide de refroidissement dans une position insolite : la porte du passager avant doit être ouverte pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, et le niveau se lit au bas du montant A.

La couleur extérieure « Noir Sebring effet crystal » – proposée en exclusivité pour la première fois sur la génération C8 – tire son nom de la première course automobile dans laquelle était engagée un RS 6 (C5) « Compétition » (SCCA = Sportscar Club of America) qui a eu lieu le 14 mars 2003, à Sebring, en Floride. À ce jour, toutes les couleurs spéciales de la gamme RS font référence à des circuits de course internationaux bien connus.

Toutes les générations d’Audi RS 6 sont équipées d’un moteur bi-turbo.

Si l’on retourne à la première génération, l’Audi RS 6 était le premier et l’unique modèle RS a constamment utiliser le système d’échappement à double sorties ovales, qui est la norme aujourd’hui au sein du constructeur aux quatre anneaux.

Toutes les générations de RS 6 ont une transmission quattro permanente.

Les phares Matrix LED de la dernière génération du RS 6 proviennent de l’Audi A7 de la même génération. Par conséquent, le RS 6 est visuellement très différent des autres modèles A6 et est le seul modèle de la famille A6 qui peut être commandé avec un éclairage laser.

En raison de la taille importante de certains composants comme le refroidissement additionnel, le chauffage auxiliaire prévu sur les générations C6 et C7 a dû être remplacé. Cette particularité, appréciée des clients, n’est disponible que depuis la génération C8 en raison d’un espace plus important. Elle souligne la capacité du modèle à être utilisé au quotidien.

La génération C8 est le premier modèle Audi à être équipé de série de jantes en alliage entièrement peintes en noir pour la saison hivernale.

La voiture est membre du « high-speed club » des voitures pouvant dépasser les 300 km/h depuis la génération C6.

Le pack esthétique aluminium mat uniquement disponible sur les modèles RS est utilisé depuis la première génération. Aujourd’hui, en plus de ce pack, il existe des packs noir et carbone.

L’élargissement de la carrosserie – par rapport à la carrosserie de base – depuis la génération C5 est unique dans l’environnement concurrentiel. Elle offre de l’espace pour des roues de plus grand diamètre, crée un look musclé et permet un comportement plus sportif.

L’une des couleurs intérieures exclusives d’Audi les plus populaires, le brun cognac, a été utilisée sur le modèle RS 6 plus (C5) en édition limitée en 2004. Aujourd’hui, cette couleur est une option pour le RS 6 en hommage à la première génération.

Le lancement sur le marché du premier RS 6 a eu lieu au Nürburgring. Pour ce voyage inaugural, 30 partenaires Audi ont engagé leurs voitures de démonstration sur la course de 24 heures du Nürburgring, devant 194 000 spectateurs.

L’Audi RS 6 Avant est passée du statut de voiture européenne à celui de modèle à succès mondial et a su conquérir d’importants marchés. Elle est disponible en Chine depuis la génération C7 et aux États-Unis et au Canada depuis la génération C8.

La première génération de RS 6 a participé à des courses en Amérique du Nord, notamment dans la classe Speed GT du programme American Le Mans Series (ALMS). Randy Pobst a remporté le championnat lors de la première saison. Son coéquipier Michael Galati a terminé deuxième.

Le « Pirelli Noise Canceling System » (PNCS) a été utilisé pour la première fois sur la génération C7. Ces pneus spéciaux produisent un faible bruit de roulement grâce à une éponge en polyuréthane intégrée dans le corps du pneu. Ce système absorbe la plupart des vibrations, ce qui garantit une réduction significative des nuisances sonores.

La moitié des clients de l’Audi RS 6 en Europe commandent désormais un attelage de remorquage. Ils profitent de l’ADN du RS 6 et de son aptitude à l’usage quotidien.

Photos : Audi