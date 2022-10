Clap de fin pour la Lamborghini Aventador

Automobili Lamborghini a arrêté la production de l’Aventador début octobre 2022 : une dernière Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster, dans une couleur spéciale bleu clair Ad Personam destinée au marché suisse, est la dernière Lamborghini V12 pure et atmosphérique à être produite à Sant’Agata Bolognaise, et marque la fin d’une époque.

Dévoilé au Salon de l’automobile de Genève en 2011 sous le nom d’Aventador LP 700-4, son surnom décrivait ses 700 chevaux et sa transmission intégrale permanente, avec le moteur monté dans le sens de la longueur à l’arrière – Longitudinale Posteriore – mais l’Aventador encapsulait bien plus. Avec un nouveau moteur Lamborghini V12 à 60˚, entièrement développé en interne, elle englobait de nouvelles technologies importantes, un design extraordinaire et intemporel et surtout, des performances à couper le souffle, comme on n’en avait jamais vu dans une super voiture de sport de série. Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, avait déclaré lors de son lancement : « L’Aventador est un saut de deux générations en termes de conception et de technologie, avec un ensemble exceptionnel de technologies et de performances uniques et innovantes qui sont tout simplement écrasantes. »

Les caractéristiques de référence décrites à ses débuts ont perduré tout au long de sa vie, sur plus de 8 modèles dérivés et 11 465 voitures livrées à des clients dans le monde entier. Elle est à l’origine de plus de 10 éditions uniques et limitées. Elle a établi des records de piste, a remporté de nombreux prix, a fait l’objet de projets artistiques, a été présentée dans des films et des jeux vidéo et a ravi les propriétaires, les passionnés, les enfants et les médias du monde entier avec son design inimitable, ses performances extraordinaires, son bruit de moteur exaltant et ses émotions de conduite.

« La Lamborghini Aventador a changé la donne lors de son lancement et a été le modèle phare de Lamborghini pendant 11 ans de production. Le moteur V12 fait partie de l’héritage de Lamborghini depuis les premiers jours de l’entreprise ; le cœur battant des modèles allant de la Miura à la Diablo, de la Countach à la Murciélago. L’Aventador a capturé les compétences de Lamborghini en matière de design et d’ingénierie lors de ses débuts en 2011, avec des valeurs Lamborghini qui sont toujours au centre de l’entreprise et de l’impulsion des produits : design pur et futuriste ; performances d’analyse comparative ; et relever les défis techniques avec l’innovation pour produire les super voitures de sport les plus émotives et les plus performantes de leur catégorie. Ces principes sont l’essence même de la Lamborghini Aventador et assurent son attrait intemporel. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Lamborghini a vendu plus d’Aventador que la somme de tous ses modèles V12 précédents ; dans sa cinquième année, la société a livré 5 000 unités, correspondant au nombre total de modèles Murciélago produits, et a livré son 10 000ème Aventador en septembre 2020.

Ingénierie de la performance, innovation et design

L’innovation technique de l’Aventador était au cœur de l’action, pilotée par le département R&D de Lamborghini dirigé par le directeur technique Maurizio Reggiani travaillant en étroite collaboration avec le département de design du Centro Stile, dans une approche de « feuille blanche ». Première du genre dans une voiture de production, une monocoque monobloc légère en fibre de carbone pesant seulement 147,5 kg a été produite à l’aide du procédé RTM-Lambo breveté de Lamborghini, entièrement fabriqué en interne. Elle offrait une rigidité en torsion maximale et la sécurité des occupants de la voiture. L’expertise d’Automobili Lamborghini en matière de fibres de carbone et de technologies légères est représentée tout au long de l’évolution de l’Aventador, y compris des développements importants dans les technologies composites forgées. Une équipe de « flying doctors » a été créée au début de l’Aventador, voyageant à travers le monde pour aider les concessionnaires avec des diagnostics spécialisés et des réparations de la monocoque en fibre de carbone lorsqu’elle est endommagée.

Le nouveau moteur 12 cylindres de 6,5 litres, développant 700 ch à 8 250 tr/min maximum, livre un incroyable 0-100 km/h en seulement 2,9 secondes, avec une vitesse de pointe de 350 km/h. Avec 690 Nm de couple et une courbe de couple bien arrondie, la puissance de traction, le dynamisme, l’efficacité aérodynamique et la maniabilité de précision de l’Aventador, associés à la bande sonore du rugissement du moteur V12, ont évolué pour maintenir le statut et l’attrait légendaires de l’Aventador tout au long de son évolution.

Une transmission robotisée à tige de changement de vitesse indépendante (ISR), choisie pour sa compacité légère et le changement de vitesse le plus émotif, était unique dans une voiture de route et changeait de rapport en seulement 50 millisecondes. Un système de suspension à poussoir inspiré de la Formule 1 a été mis en œuvre dans la super voiture de sport, avec un ECU central contrôlant les systèmes électroniques ainsi que la configuration de la voiture en termes de moteur, de transmission, de différentiel, de stabilité et de direction via le système unique de sélection du mode de conduite : STRADA, SPORT et CORSA.

Le design de l’Aventador, dirigé par le chef du Centro Stile Filippo Perini, a produit une super voiture de sport sculptée, dynamique et d’inspiration aéronautique. Ses lignes tendues, ses surfaces complexes et sa juxtaposition d’angles et de surfaces, y compris les portes escamotables réservées aux Lamborghini V12, créent un design automobile intemporel mais, plus important encore, une œuvre d’art automobile puissante et durable.

Art, théâtre et performance

Chaque Aventador produite est considérée comme une œuvre d’art ; avec 85% des Aventador dotés d’une personnalisation Ad Personam par leurs propriétaires : plus de 200 couleurs et garnitures uniques ont été créées pour l’Aventador.

L’artiste de rue Skyler Gray a créé son interprétation des teintes jaunes et orange typiques de Lamborghini, complétées par une animation de taureaux, sur une Aventador S présentée à la Monterey Car Week en 2019 : la première Aventador à être certifiée par la blockchain. En 2020, le créateur de mode japonais Yohji Yamamoto a collaboré avec Lamborghini Centro Stile pour habiller une Aventador S de ses audacieux motifs noirs et rouges. L’Aventador a figuré dans des expositions de Saint-Pétersbourg, « Lamborghini : Design Legend » ; à Art Basel et au Wolfsonian de Miami Beach ; et dans un événement organisé par Lamborghini « Art et exclusivity » à Venise. Le dernier coupé Aventador LP 780-4 Ultimae à être produit a été mis aux enchères en 2022 pour coïncider avec une édition 1: 1 NFT par les artistes contemporains Krista Kim et Steve Aoki.

Lors du Lamborghini Day 2017 au Japon, cinq modèles Aventador Roadster S uniques ont été présentés dans des palettes de couleurs représentant les éléments naturels de la culture japonaise : l’eau, la terre, le feu, le vent et le ciel. Deux voitures aux couleurs spécialement créées inspirées de la culture et du drapeau coréens ont été créées en 2021 et présentées à Séoul : Green Ocno symbolisant « le chaleureux sentiment coréen » et Blue Emera « intelligence et sagesse ». Une Aventador S Goodwood Special Edition arborant des couleurs Ad Personam grises et orange avec des décalcomanies Goodwood et une broderie intérieure a été produite en une seule fois en 2017.

L’Aventador a figuré dans des films tels que « The Dark Knight Rises » en 2012, avec Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne qui conduisait une Aventador LP 700-4. Une Aventador LP 700-4 est apparu dans ‘Transformers: Age of Extinction’ en 2014 en tant que méchant Decepticon Lockout, l’Aventador est apparue dans de nombreux vidéoclips et a été produite sous forme de modèles réduits et de jouets pour enfants.

L’Aventador a été le protagoniste de nombreuses tournées et aventures, de sa patrie italienne à la Scandinavie et à l’Écosse, en passant par l’Asie et les Amériques. Le coupé Aventador et le roadster tout juste lancé ont rejoint 350 modèles Lamborghini actuels et historiques du monde entier pour ravir les propriétaires et les foules sur les routes italiennes en mai 2013, lors d’une tournée célébrant les 50 ans depuis que Ferruccio Lamborghini a fondé la société italienne de super voitures de sport.

Cependant, au-dessus de ses références en matière de performances, il y a les deux records du tour enregistrés sur la tristement célèbre Nürburgring Nordschleife : l’Aventador LP 750-4 SV a réalisé un tour en moins de sept minutes en 6:59:75 en 2015, l’Aventador SVJ récupérant le record pour Lamborghini. en 2018, avec un temps de 6:44.97.

Évolution du modèle

Après les débuts de l’Aventador LP 700-4, la version roadster a été annoncée en décembre 2012. Avec ses panneaux légers en fibre de carbone retirés et rangés dans le capot avant, le roadster offrait une exaltation de conduite en plein air. Lors de son lancement dynamique à Miami début 2013, l’année du 50ème anniversaire de Lamborghini, avec l’autorisation spéciale du maire de Miami et de la Federal Aviation Administration, Lamborghini a lancé ses festivités sur la piste de l’aéroport, fixant des vitesses allant jusqu’à 338 km/h : plus rapide que la vitesse de décollage des avions.

L’Aventador LP 750-4 SuperVeloce dévoilée au Salon de l’automobile de Genève en 2015 a été dotée d’une augmentation de puissance de 50 ch et d’une réduction de poids de 50 kg pour un rapport poids/puissance exceptionnel de 2:1 ; nouvelle aérodynamique comprenant une aile fixe en fibre de carbone ; et une accélération améliorée de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Prenant le record du tour de la voiture de production au Nurburgring Nordschleife en 6:59:75, piloté par le pilote d’essai Pirelli Marco Mapelli en 2016, les nombres étaient limités à 600 unités : comme la production des 500 Aventador SV Roadsters annoncée plus tard cet été-là, tous ont été vendus en quelques mois.

Avec plus de 5 000 modèles Aventador livrés en mars 2016, en décembre de la même année, l’Aventador S de nouvelle génération a été annoncée, avec son dévoilement officiel au Salon de l’automobile de Genève 2017 l’année suivante. Avec le suffixe « S » désignant ses améliorations comme dans les modèles Lamborghini « S » précédents, le nouveau responsable du design de Lamborghini, Mitja Borkert, a supervisé les modifications de conception qui incorporaient une nouvelle aérodynamique avec jusqu’à 50% d’efficacité supplémentaire et 130% d’appui avant en plus. Avec 740 ch et une augmentation à 690 Nm de couple à 5 500 tr/min, l’Aventador S a présenté la Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA), contrôlant de manière centralisée tous les systèmes électroniques ; suspension MagneRide ; quatre roues directrices et un mode de conduite supplémentaire personnalisable : EGO. L’Aventador S Roadster a été dévoilée au salon de l’automobile de Francfort à l’automne 2017.

Avant son dévoilement à la Monterey Car Week en août 2018, l’Aventador SVJ – prenant le suffixe Jota pour désigner ses prouesses sur piste – s’était déjà fait un nom. Avec le pilote d’essai Lamborghini Marco Mapelli au volant de la voiture camouflée, il a réalisé un temps au tour de 6:44,97 sur le Nürburgring Nordschleife en juillet, reprenant le record de la voiture de série pour Lamborghini. Son moteur retravaillé produisait 770 ch avec un couple de 720 Nm à 6 750 tr/min et adoptait le système aérodynamique actif ALA de Lamborghini aux côtés du système LDVA 2.0, atteignant jusqu’à 40 % d’appui supplémentaire par rapport au modèle SV précédent et une réduction de -1 % de la traînée. Son ingénierie légère intégrant une utilisation intensive de la fibre de carbone et un échappement en titane a donné un rapport poids / puissance de seulement 1,98 kg par cheval. Rejoint par le modèle roadster présenté au Salon de l’automobile de Genève 2019, un coupé en édition limitée ’63’ a commémoré l’année de fondation de l’entreprise, suivi d’une édition 63 Roadster dévoilée lors de la semaine de la voiture de Monterey 2019 l’année suivante : tous ont été vendus avant le lancement.

La finale de l’Aventador, le dernier V12 atmosphérique produit par Lamborghini, a été annoncée en juillet 2021 : l’Aventador LP 780-4 Ultimae, combinant les éléments de conception et d’ingénierie les plus emblématiques de l’Aventador S et du SVJ pour présenter un chef-d’œuvre final définitif. et une pure expérience de conduite V12. Avec la sophistication du design du « S » ; 780 ch, une accélération maximale de l’Aventador de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et les 720 Nm de couple du SVJ, l’Aventador Ultimae s’inspire du meilleur de ses prédécesseurs, y compris les 350 coupés et 250 roadsters vendus peu de temps après ses débuts.

Modèles rares et éditions spéciales

Lamborghini a un solide héritage dans la production de quelques exemplaires et d’éditions très limitées de ses super voitures de sport, en particulier son vaisseau amiral V12 Aventador.

Un an après le lancement de l’Aventador, la Lamborghini Jota unique a été présentée au Salon de l’automobile de Genève 2012 : le modèle de barchetta légère sans toit et sans fenêtre, qui a introduit le tissu CarbonSkin de Lamborghini, a rendu hommage à la réglementation des voitures de course de l’annexe J de la FIA et à l’ancienne Miura. Jota.

Pour célébrer le 50ème anniversaire de la société en 2013, une Aventador Anniversario spéciale a été présentée pour la première fois au Salon de l’automobile de Shanghai en 2013 et le roadster à la Monterey Car Week la même année. Les 100 coupés et 100 roadsters ont été produits avec une mise à niveau de puissance de 20 ch; aérodynamique améliorée; peinture jaune étincelante jaune Giallo Maggio spécifique au modèle et logo du 50ème anniversaire en fibre de carbone composite forgée.

L’année de son anniversaire a également vu la création de la voiture « Follow me » de l’aéroport Lamborghini Aventador pour l’aéroport de sa ville natale Guglielmo Marconi à Bologne. La LP 700-4 en blanc avec une livrée de drapeau à damier rouge et blanc, des feux de sécurité sur son toit et « Follow me » sur son capot, a ravi les passagers alors que l’Aventador accueillait les avions et les conduisait à leurs stands pendant le mois de célébration de Lamborghini en mai 2013.

En décembre 2014, célébrant les 50 ans d’association à long terme entre Lamborghini et Pirelli, l’édition Aventador LP 700-4 Pirelli a été annoncée sous forme de coupé et de roadster. Sa palette de couleurs bicolores faisait écho à celle des pneus Pirelli, avec un toit et des détails noirs contrastants et une fine ligne rouge traversant le toit.

Au Goodwood Festival of Speed ​​au Royaume-Uni en 2016, l’Aventador LP 700-4 Miura Homage a été dévoilée, célébrant les 50 ans depuis que Lamborghini a annoncé sa super voiture de sport Miura V12. Les 50 unités ont été vendues avec une couleur bicolore exclusive et des garnitures reflétant les palettes Miura originales, avec des couleurs spéciales Rosso Arancio Miura, Blu Tahiti et Verde Scandal avec des couleurs secondaires argentées ou dorées.

En juillet 2020, lors du défi de la pandémie, l’Aventador SVJ Xago a été annoncé : seulement dix unités seraient produites pour les clients utilisant le nouveau studio virtuel Ad Personam de Lamborghini, s’inspirant de la forme « hexagonita » trouvée dans le design Lamborghini et dans les nuages ​​d’orage autour du pôle nord de Saturne.

Les quelques modèles Lamborghini basés sur le châssis Aventador incluent le coupé et le roadster Veneno. Célébrant l’année du 50ème anniversaire en 2013, le coupé a été dévoilé au Salon de l’automobile de Genève avec 740 ch, un design extrêmement léger s’inspirant de la forme en Y familière de Lamborghini autour de ses prises d’air accrues et d’un échappement modifié. Interprétation d’un prototype de course homologué pour la route, trois des coupés Grigio Veneno ont été construits pour les clients, chacun arborant une couleur d’accent différente du drapeau italien vert, blanc et rouge, avec une quatrième voiture conservée par l’usine. Neuf roadsters Veneno ont également été créés pour les clients après le dévoilement de la voiture à bord d’un transporteur aérien naval à Abu Dhabi en décembre 2013.

Au Salon de l’automobile de Genève 2016, la Lamborghini Centenario a été dévoilée, honorant le 100ème anniversaire de Ferruccio Lamborghini dans une célébration de l’innovation en matière de design et de technologie. Un groupe motopropulseur SV recalibré développe 770 ch avec un couple de 690 Nm à 5 500 tr/min, accélérant de l’arrêt à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Avec des roues arrière directrices pour la maniabilité en ville et la stabilité à grande vitesse, un aileron arrière à déploiement électronique contribue à une force d’appui significative. Les 20 coupés et 20 unités du roadster présentés à la Monterey Car Week plus tard cette année-là, ont tous été vendus avant leurs débuts publics.

La Lamborghini SC18 Alston annoncée en novembre 2018 est une voiture de piste unique créée pour un client en collaboration avec le département sport automobile Squadra Corsa de Lamborghini. Basé sur le SVJ avec une puissance de 770 ch, il s’appuyait sur les caractéristiques aérodynamiques des voitures de course Lamborghini, notamment une aile en fibre de carbone réglable, des prises d’air et une prise d’air sur le capot, un aileron central, des roues inspirées de Veneno et un système d’échappement unique et feux arrière inspirés du Centenario. La Lamborghini SCV12 de 830 ch dévoilée en 2020, produite à seulement 40 exemplaires, a été développée par Lamborghini Squadra Corsa et conçue par le Centro Stile. Voiture de piste créée pour un « club » exclusif de 40 propriétaires, il s’agissait de la première voiture GT homologuée selon les mesures de sécurité prototypes de la FIA basées sur la monocoque en fibre de carbone de l’Aventador.

La Lamborghini Sián FKP 37 a été officiellement présentée au salon de l’automobile de Francfort 2019 : son surnom rend hommage au chef de VW et partisan de Lamborghini, Ferdinand Piech, né en 1937. Basée sur le châssis de l’Aventador SVJ, la puissance provient du moteur à combustion V12 reconfiguré de 780 ch. avec un moteur électrique de 34 ch alimenté par des supercondensateurs sur l’essieu arrière pour produire un total de 808 ch : la première super voiture de sport hybride produite par Lamborghini. Le Countach LPI 800-4, présenté à la Monterey Car Week en 2021, est un briseur de règles de conception produit en 112 unités pour célébrer le 50ème anniversaire du légendaire Countach ; précurseur et inspiration design de la V12 Aventador et comme toutes les Aventadors : vendues.

