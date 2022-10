Bugatti ouvre un nouveau showroom à Hambourg

Posséder une Bugatti est une expérience incomparable qui débute dès l’entrée du client dans le point de vente. Les 34 partenaires internationaux du réseau Bugatti innovent constamment pour créer un environnement à la hauteur des hypersportives de la marque. Bugatti Hambourg est le dernier en date à réinventer son espace de vente en ouvrant un tout nouveau showroom.

Géré par le groupe Kamps depuis 2009, Bugatti Hambourg a considérablement modernisé son showroom en 2017 mais déménage aujourd’hui dans un tout nouvel espace. Idéalement situé près de l’aéroport – dans un quartier porté par l’industrie automobile – ce nouveau lieu adopte désormais la toute nouvelle identité visuelle de Bugatti. Audacieux, il reste quand même fidèle aux valeurs fondamentales de la marque : tout ce que produit Bugatti est une œuvre d’art réalisée sur mesure et chaque client de la marque doit pouvoir vivre une expérience exclusive absolument unique, conformément à la devise d’Ettore Bugatti, « si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti ».

Guy Caquelin, responsable des Ventes chez Bugatti Automobiles, a déclaré : « L’Allemagne est l’un de nos principaux marchés, et cela notamment grâce à l’excellent travail de nos partenaires comme le groupe Kamps à Hambourg. Porté par sa quête constante de perfectionnement – tout à fait dans l’esprit d’Ettore Bugatti – le groupe a construit un nouveau showroom absolument remarquable : le lieu parfait pour accueillir notre marque aujourd’hui et pour les prochaines années. »

Avec une surface au sol de 140 m², ce nouvel espace est presque deux fois plus grand que l’ancien site Bugatti de Hambourg, ce qui lui permet de mieux présenter la diversité de la gamme d’hypersportives Bugatti. L’agencement moderne met en lumière un design avant-gardiste et un choix de matériaux nobles, avec des lignes et des surfaces caractéristiques évoquant les véhicules de la marque. Le nouveau toit terrasse offre également un espace à l’air libre, où les clients peuvent se détendre.

Le showroom attire de nombreux amateurs locaux d’automobile : ses grandes baies vitrées donnent en effet aux passants une occasion rare de voir une hypersportive Bugatti de près.

La nouvelle Bugatti W16 Mistral, qui faisait alors sa première apparition chez un partenaire européen de la marque, était l’invité d’honneur de la soirée d’inauguration du nouveau showroom de Hambourg. Conçue comme un roadster ultime, la W16 Mistral – dont le nom s’inspire d’un vent typique du sud de la France – est le dernier modèle à présenter le légendaire moteur W16 8 litres quadriturbo et ses 1 600 ch de puissance. Les 99 exemplaires ont déjà tous été réservés par des passionnés Bugatti.

D’autres produits « lifestyle » Bugatti sont également présentés au showroom de Hambourg. Parmi eux, la Bugatti Baby II – réincarnation électrique de la Type 35 à l’échelle 75% – qui rend hommage à la Bugatti Baby originale, une Type 35 à échelle réduite créée pour le fils d’Ettore, Roland, alors âgé de 4 ans. Plébiscitée par les clients, elle est même par la suite devenue un modèle de série à part entière chez Bugatti.

Karsten Meyer, Directeur Général du groupe Kamps, a déclaré : « Cela a toujours été un véritable honneur de représenter la marque Bugatti à Hambourg. Comme le montre cette nouvelle réalisation, nous avons à cœur de continuellement améliorer l’expérience client en apportant dans nos points de vente les dernières innovations en matière de design et de technologie et ceci afin de nous assurer que pour nos clients, acheter et posséder une Bugatti soit une expérience tout aussi extraordinaire que de la conduire. Cet investissement montre également notre engagement envers la marque Bugatti et concrétise une étape de plus dans notre relation, qui remonte à plus de 10 ans maintenant. »

Acteur de l’industrie automobile depuis plus de 60 ans, le groupe Kamps est devenu un expert en hypersportives et véhicules de luxe. L’entreprise Kamps in Hamburg GmbH & Co. KG est membre de ce groupe et partenaire officiel de Bugatti depuis 2009.

Photos : Bugatti