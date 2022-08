Comment remplacer les plaquettes de frein de sa voiture ?

Les plaquettes de frein sont un élément fonctionnel du système de freinage. C’est la partie qui appuie sur le tambour du disque de roue et crée une résistance à la roue. Toutes les voitures particulières ont à peu près la même conception de plaquettes de frein. Les plaquettes constituent le principal élément de freinage sur la plaquette. Le matériau de la plaquette est un matériau de friction qui peut résister à un frottement élevé et à la chaleur.

Lors du freinage, ce sont les plaquettes avant qui subissent le plus de contraintes, elles s’usent donc plus vite que les plaquettes arrière. On entend souvent dire que tant que l’on ne change pas les plaquettes de frein arrière, on use trois fois les plaquettes de frein avant. En principe, le rapport 1:3 est correct.

De nombreux fabricants placent des dispositifs spéciaux sur les plaquettes de frein avant et arrière qui vous avertissent de l’usure de ce composant. Ils existent sous forme mécanique et électronique. Dans le premier cas, une plaquette de frein avant ou arrière usée commence à grincer de façon désagréable. Dans le second, lorsque la plaquette de frein avant ou arrière est usée, un indicateur spécial s’allume sur le tableau de bord.

Lorsque vous remplacez les plaquettes de frein, il est préférable de changer toutes les plaquettes. Par exemple, si vous changez les plaquettes de frein arrière, changez les plaquettes des deux roues arrière en même temps. Dans le cas des plaquettes de frein avant, faites la même chose. Vous éviterez ainsi que les plaquettes neuves et usées ne freinent les roues différemment, ce qui entraînerait une perte de contrôle de la voiture.

En termes pratiques, les freins à disque fonctionnent comme suit : un disque de frein se trouve sur l’axe de la roue – il tourne à la même vitesse que la roue. Les plaquettes de frein sont des garnitures qui appuient avec force sur le disque lors du freinage – grâce au frottement des plaquettes contre le disque, la voiture freine.

Les plaquettes sont disposées par paires – sur l’intérieur et l’extérieur du disque, elles sont pressées sur le disque pendant le freinage par un mécanisme spécial – l’étrier.

Le tambour est situé au même endroit, mais les plaquettes ont un aspect et un fonctionnement différents : elles appuient sur les parois du tambour depuis l’intérieur.

La force de friction des plaquettes contre le disque ou le tambour dépend de la force avec laquelle elles appuient sur la surface du disque ou du tambour de frein. Selon la force avec laquelle le conducteur appuie sur la pédale de frein, l’intensité du freinage change. Le système de freinage, par l’intermédiaire du liquide de frein, transfère cette pression proportionnellement aux plaquettes, et la voiture ralentit lentement ou rapidement.

Tout d’abord, les plaquettes de frein avant doivent être remplacées plus souvent que les plaquettes arrière. En effet, sur de nombreuses voitures, la force de freinage est telle que les plaquettes de frein avant travaillent en permanence et sont davantage sollicitées. De leur côté, les roues arrière ne freinent activement que lors d’un freinage d’urgence.

Photo prise à partir de auto-doc.fr

Les principaux signes de la nécessité de remplacer les plaquettes de frein sont les suivants :

● sifflement, grincement ou meulage lors du freinage ;

● abrasion ou destruction des garnitures de friction (détectée par inspection) ;

● diminution de l’efficacité du freinage, augmentation de la distance de freinage ;

● la course de la pédale de frein est allongée ou la pédale s’affaisse ;

● la voiture ralentit par à-coups, le freinage se fait avec un creux ;

● un avis apparaît sur le tableau de bord pour remplacer les plaquettes (le capteur d’usure des plaquettes de frein est déclenché).

Étapes pour le remplacement des plaquettes dans le système de disque :

● Vous devez poser la voiture sur une surface plane.

● Desserrez les boulons de roue, soulevez la voiture avec un cric et dévissez la roue.

● Prenez une clé plate ou à douille et dévissez le collier de serrage. Ce sera plus facile si vous utilisez de la graisse pénétrante supplémentaire.

● Poussez fermement le piston dans l’étrier. S’il doit également être changé, une graisse spéciale pour piston sera nécessaire.

● Les plaquettes sont déconnectées, les connecteurs sont retirés et nettoyés avec une brosse métallique.

● Les guides de friction sont lubrifiés.

● De nouvelles plaquettes de frein sont installées.

● Le serrage est effectué.

● Remontez la roue dans l’ordre inverse.

Photos : 4Legend.com / Autodoc