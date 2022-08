Entretien périodique d’une voiture : coûts et procédures

Vous devriez faire entretenir votre véhicule régulièrement. C’est ainsi que vous aurez un carnet d’entretien tamponné, réduirez vos dépenses et assurerez la sécurité routière. Découvrez les coûts auxquels vous devez vous attendre pour l’entretien de la voiture et à quelle fréquence elle doit être faite.

L’essentiel en bref

● De nombreux concessionnaires automobiles et garages font la distinction entre une petite et une grande inspection.

● Le coût d’un entretien automobile est compris entre 250 euros et 800 euros, selon l’étendue.

● Vous devriez faire contrôler votre voiture tous les un à deux ans, mais au plus tard après 30 000 kilomètres.

● Vous pouvez effectuer une révision dans un atelier agréé ou dans n’importe quel atelier indépendant. Cela n’affecte pas la garantie du constructeur.

● Des contrôles réguliers inscrits sur le carnet d’entretien vous assurent la garantie constructeur et la valeur de votre voiture. Vous évitez également des dégâts importants.

Apprenez tout sur ces sujets :

● Combien coûte une révision de véhicule ?

● À quelle fréquence dois-je amener ma voiture pour une entretien ?

● Que fait-on lors d’une révision automobile ?

● Où puis-je faire un entretien ?

● Combien de temps dure une révision ?

● Pourquoi un entretien est-il nécessaire ?

● Que se passe-t-il si je ne fais pas de révision ?

Combien coûte une révision de véhicule ?

En ce qui concerne le prix, les ateliers font généralement la différence entre une inspection majeure et une inspection mineure. En moyenne, vous pouvez vous attendre à ces coûts :

● Inspection majeure : coûte entre 400 et 800 euros

● Petit contrôle : coûte entre 250 et 300 euros

Remarque : Les coûts exacts d’un entretien automobile dépendent toujours de l’état des pièces d’usure et donc aussi de votre style de conduite. Cela signifie que plus il y a de pièces à remplacer et à renouveler, plus le passage au garage devient coûteux.

Important : L’atelier ne doit pas simplement réparer chaque défaut ou dommage, mais uniquement échanger les pièces importantes pour la sécurité. Pour tous travaux ultérieurs, le spécialiste doit vous informer et obtenir votre approbation. S’il apparaît sur votre facture des points qui n’ont pas été exécutés du tout, ou si des travaux non liés à la sécurité ont été effectués sans votre consentement, vous devez immédiatement clarifier cela avec un spécialiste. Dans un tel cas, vous pouvez exiger que votre facture soit ajustée. Si le garagiste ne joue pas le jeu, il peut être judicieux de consulter un avocat.

À quelle fréquence dois-je amener ma voiture pour un entretien ?

Lors d’un contrôle technique, une distinction est faite entre :

1. intervalle kilométrique

2. intervalle de temps

Le constructeur automobile détermine exactement quand l’inspection de votre véhicule doit être effectuée. Cela dépend généralement du modèle et du moteur de votre voiture. Vous pouvez lire les intervalles prescrits, y compris le kilométrage, dans le carnet d’entretien.

Généralement:

● tous les un à deux ans

● et au plus tard 30 000 kilomètres (souvent le cas au sein des marques du Groupe Volkswagen – Audi, Bentley, Seat, Skoda, VW, Lamborghini, Porsche).

La technologie des voitures modernes est maintenant si avancée que l’ordinateur de bord sur le tableau de bord vous indique le prochain entretien en temps utile. La voiture calcule elle-même le rendez-vous en fonction de son utilisation. Pour ce faire, elle enregistre combien de fois vous avez démarré votre voiture et combien de kilomètres vous avez parcourus.

Avec des voitures très anciennes, vous devez décider si un entretien majeur vaut toujours la peine. Dans tous les cas, faites vérifier régulièrement les pièces importantes pour la sécurité par un spécialiste. Cependant , vous pouvez changer l’huile ou désinfecter votre système de climatisation vous-même, par exemple, ou le faire faire dans un atelier indépendant souvent moins cher qu’un concessionnaire officiel.

