Début de la production du VW ID. Buzz à Hanovre

C’est à Hanovre, sur le principal site de production de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires, où la production de l’ID. Buzz Cargo a déjà commencé, que se sont retrouvés Josef Baumert, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWVU), en charge de la production et de la logistique, et Stavros Christidis, Président du Comité d’entreprise de VWVU, pour célébrer, aux côtés de nombreux collaborateurs de l’entreprise, le début de la production en série de l’ID. Buzz Pro. Après Zwickau et Emden, Hanovre est le troisième site de production de véhicules électriques de Volkswagen en Allemagne où sont produits les modèles de la gamme ID.

Carsten Intra, Président du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires, a déclaré : « Le lancement de la production en série d’un modèle tout électrique, l’ID. Buzz, constitue une étape importante de l’électrification de notre gamme de produits et un tournant historique pour l’activité du site de Hanovre. La production de ce modèle sur le site est cruciale pour optimiser le taux d’utilisation des capacités de l’usine, et assurer ainsi la pérennité de l’emploi. L’équipe de Volkswagen Véhicules Utilitaires n’a pas ménagé ses efforts pour lancer la production de série dans les meilleurs délais. Je remercie l’ensemble des collaborateurs du site pour ce formidable travail. »

Le site de Hanovre a également été largement réaménagé pour pouvoir produire le nouvel ID. Buzz. Ainsi, un nouvel atelier de tôlerie ainsi que des unités dédiées au montage des composants électriques ont vu le jour sur le site. « Ces deux dernières années, le site a été progressivement réaménagé pour permettre la production de nos nouveaux modèles tout électriques, tout en continuant la production du T6.1 et celle, depuis l’an dernier, du nouveau Multivan. Notre site produit donc simultanément trois modèles de la gamme Combi, équipés chacun d’une motorisation différente. Cette production d’une grande complexité met notre main-d’œuvre qualifiée à rude épreuve. », a précisé Josef Baumert. Pour assurer un démarrage réussi de la production et une montée en régime progressive du volume de production, quelque 4 000 collaborateurs du site ont ainsi reçu une formation sur les nouveaux modèles et les nouveaux processus de travail.

« Le lancement de la production du nouvel ID. Buzz, ici à Hanovre, marque les débuts d’un nouveau modèle iconique de Volkswagen Véhicules Utilitaire. Ce “Combi du futur” est un gage de pérennité de l’emploi sur le siège de la marque à Hanovre. », a ajouté Stavros Christidis.

Cette année, Volkswagen Véhicules Utilitaires compte produire jusqu’à 15 000 ID. Buzz Pro et ID. Buzz Cargo. Lorsqu’il aura atteint sa capacité de productivité maximale, le site de Hanovre pourra produire quelque 130 000 véhicules par an.

Les deux déclinaisons de l’ID. Buzz sont à la pointe du développement durable. Les deux modèles peuvent se prévaloir d’une empreinte carbone neutre, aussi bien pour leur production que pour de leur acheminement auprès des distributeurs. Les matériaux synthétiques utilisés sont recyclés et l’habillage intérieur est réalisé sans produits d’origine animale.

