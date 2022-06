24H Mans 2022 – Les Porsche 911 RSR d’usine terminent sur la deuxième ligne de grille

La session Hyperpole des 24 Heures du Mans 2022 s’est terminée avec l’équipe d’usine Porsche réalisant les troisième et quatrième meilleurs temps de la catégorie GTE Pro. Les deux 911 RSR de la Porsche GT Team prendront le départ des 24 Heures du Mans 2022 depuis la deuxième ligne. Les deux pilotes d’usine Frédéric Makowiecki et Laurens Vanthoor ont conduit les deux 911 de 515 ch aux positions trois et quatre de la session Hyperpole. Dans la catégorie GTE-Am, le Britannique Harry Tincknell a terminé troisième au volant de la 911 RSR n°77 de l’équipe cliente Dempsey-Proton Racing.

« Bien sûr, c’est dommage que notre impressionnante série de pole positions se soit terminée au Mans. », a déclaré Alexander Stehlig, Head of Factory Motorsport FIA WEC. La Porsche 911 RSR avait précédemment obtenu la meilleure position sur la grille lors de dix courses consécutives du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC. « L’année dernière, nous étions en tête au départ, mais nous n’avons pas gagné la course par la suite. Alors faisons de la nécessité une vertu et renversons la vapeur. Le drapeau à damiers tombe dimanche à 16h00. Ce n’est qu’alors que vous serez facturé. Nous voulons gagner la catégorie au Mans. »

Dans des conditions ensoleillées sur les 13,626 kilomètres du Circuit des 24 Heures, la Porsche GT Team a d’abord attendu un peu au début de la séance de 30 minutes. Afin d’éviter d’éventuels embouteillages avec un total de 23 voitures en course aux chronos, les deux Porsche 911 RSR n’ont quitté la voie des stands qu’après une dizaine de minutes. Cela a été suivi de deux tours rapides de Makowiecki et de trois tentatives de Vanthoor pour établir le meilleur temps de la catégorie GTE Pro. Au final, les deux 911 n’étaient qu’à environ une demi-seconde de la pole position.

En catégorie GTE-Am, l’équipe Dempsey-Proton Racing s’est accordé encore plus de temps avant le début des essais qualificatifs. À mi-chemin de la séance, Harry Tincknell était toujours assis détendu sur une boîte à outils devant son partenaire d’équipe Patrick Dempsey, pour lancer son attaque dans les toutes dernières minutes. En 3:53.006 minutes, le Britannique a raté la première ligne pour seulement trois dixièmes de seconde.

Il n’y aura pas de courses sur les 13,626 kilomètres du Circuit des 24 Heures le vendredi, mais les pilotes seront au centre de la traditionnelle parade des pilotes au centre-ville du Mans. La 90ème édition de la classique de 24 heures débute samedi à 16 heures.

Commentaires des pilotes après les qualifications

Frédéric Makowiecki (Porsche 911 RSR #91) : « Tout s’est déroulé normalement. La troisième place aux 24 Heures du Mans n’est pas une mauvaise position de départ. J’ai tout essayé, mais dans le dernier tour, la pression des pneus a un peu trop augmenté. Je n’arrivais plus à tirer le maximum des pneus. La course est longue. Une voiture bien équilibrée compte plus que la position de départ – et c’est exactement ce que nous avons. »

Laurens Vanthoor (Porsche 911 RSR #92) : « Mon tour le plus rapide a été bon, très propre. Je pense que nous ne pouvions pas faire plus que la quatrième place dans cette session. La Corvette était légèrement meilleure sur un tour rapide. La course sera une toute autre histoire. Nous espérons que le rapport de force tournera alors en notre faveur et que nous prendrons le dessus. »

Harry Tincknell (Porsche 911 RSR #77) : « Cette troisième place est un excellent résultat pour nous. Nous étions cinquièmes lors des qualifications la veille et nous avons maintenant gagné deux positions. La Porsche 911 RSR roule très bien dans toutes les conditions imaginables. Je suis convaincu que nous aurons une voiture parfaitement préparée pour la longue compétition de samedi et dimanche. »

Résultats de l’Hyperpole

Catégorie GTE Pro

1. Tandy/Milner/Sims (GB/USA/GB), Corvette C8.R #64, 3:49.985 minutes

2. Garcia/Taylor/Catsburg (E/USA/NL), Corvette C8.R #63, 3:50.177 minutes

3. Bruni/Lietz/Makowiecki (I/A/F), Porsche 911 RSR #91, 3:50.377 minutes

4. Christensen/Estre/Vanthoor (DK/F/B), Porsche 911 RSR #92, 3:50.522 minutes

5. Fuoco/Molina/Rigon (I/E/I), Ferrari 488 GTE #52, 3:51.779 minutes

6. Calado/Pier Guidi/Serra (GB/I/BR), Ferrari 488 GTE #51, 3:51.816 minutes

Catégorie GTE-Am

1. Prette/Grunewald/Abril (I/USA/F), Ferrari 488 GTE #61, 3:52.594 minutes

2. Kimura/Schandorff/Jensen (J/DK/DK), Ferrari 488 GTE #57, 3:52.751 minutes

3. Ried/Priaulx/Tincknell (D/GB/GB), Porsche 911 RSR #77, 3:53.006 minutes

4. Dalla Lana/Pittard/Thiim (CDN/GB/DK), Aston Martin #98, 3:53.578 minutes

5. Cassidy/Flohr/Castellacci (NZ/CH/I), Ferrari 488 GTE #54, 3:53.757 minutes

6. Frey/Gatting/Bovy (CH/DK/B), Ferrari 488 GTE #85, 3:53.869 minutes

Photos : Porsche