Démarrage de la production de l’Audi Q8 e-tron à Bruxelles

La première Audi Q8 e-tron est sortie de la chaîne de production de l’usine de Bruxelles le 14 décembre 2022. La version restylée de l’e-tron marque le début d’une ère pour le nouveau modèle haut de gamme de la gamme de SUV électriques d’Audi. L’usine est un modèle de production durable depuis le début de la production de l’Audi e-tron. Environ 160 000 unités du premier modèle électrique d’Audi ont été livrées depuis 2018.

Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge de la production et de la logistique, souligne l’importance du nouveau modèle haut de gamme de la marque : « Avec son efficacité et son autonomie accrues, ainsi que son design affiné, la nouvelle Audi Q8 e-tron est une déclaration forte en faveur de l’électromobilité. Bruxelles a accompli un précieux travail avant-gardiste. Nous tirons les leçons de l’expérience que nous avons acquise en livrant quelque 160 000 véhicules dans le monde. La prochaine étape consistera à tirer parti de cette expérience pour augmenter la production de batteries à Ingolstadt. » L’usine d’assemblage de batteries de Bruxelles joue un rôle novateur pour l’ensemble du groupe.

Contrairement à de nombreux concurrents, Audi se concentre sur la transformation interne de la production dans le but d’annoncer l’avenir de la production chez Audi, la 360factory. Entre-temps, Bruxelles est un modèle d’usine innovante. Pour Audi, investir dans les usines existantes, c’est « la durabilité en action » – économiquement, écologiquement et socialement.

« La voie qu’Audi emprunte préserve les ressources et accélère notre transformation. », a souligné M. Walker. Pour Xavier Ros, membre du conseil d’administration d’Audi en charge des ressources humaines et l’organisation, Bruxelles fournit des informations précieuses concernant les programmes ciblés de qualification des employés : « L’expérience que Bruxelles a acquise depuis 2018 peut être utilisée sur tous les sites du groupe Audi. »

Volker Germann, PDG d’Audi Bruxelles, souligne également le rôle joué par le personnel : « Pour construire l’Audi Q8 e-tron, il faudra bien plus que l’ensemble de notre infrastructure. Avant tout, c’est notre équipe d’employés passionnés qui se réunissent pour fabriquer cette voiture. »

Bruxelles est un modèle pour la production durable

L’Audi Q8 e-tron arrivera chez les clients en Europe et aux États-Unis en tant que voiture certifiée neutre en carbone. À partir de 2025, la production de toutes les usines Audi sera neutre en carbone dans le cadre du programme environnemental « Mission : Zero » mis en place à l’échelle de l’entreprise. Nommée « Usine du futur » en 2020 par l’association patronale Agoria, Bruxelles a obtenu cette distinction dès 2018. Depuis le début de la production de l’Audi e-tron, le site belge a été reconnu comme la première usine de production à haut volume certifiée neutre en carbone au monde dans le segment premium. Le site est passé à l’énergie verte dès 2012. Audi Bruxelles a notamment installé l’un des plus grands systèmes photovoltaïques de la région sur le site de l’usine, couvrant 107 000 mètres carrés. Le système produit chaque année environ 9 000 mégawattheures d’énergie durable. Cela suffit pour recharger quelque 90 000 unités Audi Q8 e-tron et réduire les émissions de carbone de 1 881 tonnes. Les entreprises qui fournissent les cellules de batterie sont tenues d’utiliser uniquement des sources d’énergie renouvelables pour la production. Les moteurs de traction électriques destinés à la production sont transportés de la Hongrie à Bruxelles par train. Depuis mai 2022, Audi utilise le transport ferroviaire sur le trajet d’environ 1 300 kilomètres, une décision qui réduit les émissions de carbone d’environ 2 600 tonnes par an.

AUDI AG est propriétaire du site belge depuis 2007. Après l’avoir acquis, Audi Brussels a converti l’usine pour produire l’Audi A1, un nouvel ajout à la gamme de modèles Audi à l’époque. 2018 a vu la naissance de l’Audi e-tron. En 2021, Audi Brussels a produit 43 866 voitures entièrement électriques. À partir du second semestre 2023, plus de 3 000 employés fabriqueront également dans cette usine l’Audi Q4 e-tron.

Une efficacité accrue pour la nouvelle Audi Q8 e-tron

Le concept de conduite optimisé de la nouvelle Audi Q8 e-tron, l’aérodynamisme amélioré, ainsi que les performances de charge et la capacité de la batterie plus élevées se traduisent par une autonomie accrue allant jusqu’à 582 kilomètres pour le SUV et jusqu’à 600 kilomètres pour la version Sportback (tous deux selon la norme WLTP). Audi utilise également des matériaux recyclés dans certains composants de l’Audi Q8 e-tron. Ces matériaux, récupérés via un processus de recyclage, permettent d’économiser des ressources et d’assurer un cycle fermé de matériaux à la fois efficace et durable.

Photos : Audi