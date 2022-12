Formule E – David Beckmann devient pilote d’essai et de réserve pour Porsche

L’équipe TAG Heuer Porsche Formula E reçoit le renfort de David Beckmann en tant que nouveau pilote d’essai et de réserve pour la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Arrivée de David Beckmann

« Rejoindre Porsche alors que la Formule E entre dans une nouvelle ère est un défi passionnant. Ce fut une expérience fantastique de conduire la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3 sur circuit. J’attends avec impatience la nouvelle saison et je travaillerai dur pour contribuer au succès de l’équipe. », a déclare le pilote allemand de 22 ans.

Lors de la saison 2022, David Beckmann a disputé le championnat de Formule 2 de la FIA. Il a également été pilote d’essai et de réserve pour l’équipe Avalanche Andretti Formula E, qui abordera la saison 9 en tant qu’équipe cliente Porsche. Il conservera ce rôle dans la saison 9. De plus, l’équipe d’usine Porsche Formula E peut s’appuyer sur son expertise.

« Nous sommes ravis que David rejoigne notre TAG Heuer Porsche Formula E Team en tant que pilote d’essai et de réserve. Il a passé une partie considérable de sa jeune carrière en monoplace et a également acquis de l’expérience en Formule E avec Avalanche Andretti. Nous sommes ravis de bénéficier de sa contribution et de son expertise. », a déclaré Florian Modlinger, directeur de la Formule E chez Porsche.

David Beckmann a fait ses premiers pas dans la course automobile en kart – et ses premiers succès sont venus rapidement : en 2012, il a remporté le championnat DMV Kart (classe KF3) et la Coupe d’Europe Bridgestone. Un an plus tard, il est sacré vainqueur du Championnat d’Allemagne Junior de Kart en battant Mick Schumacher. Avec ce succès à son actif, il accède à la Formule 4 en 2015, disputant des championnats en Allemagne, où il remporte le classement des recrues, ainsi qu’en Italie. Après deux ans dans le Championnat d’Europe de Formule 3 de la FIA, il est passé à la série GP3, où il a terminé cinquième au général en 2018 avec trois victoires en course. De retour au Championnat d’Europe de Formule 3 de la FIA, il a décroché la sixième place au classement général avec des performances toujours solides. Dès 2021, il s’attaque au Championnat FIA de Formule 2. David Beckmann remplace l’ancien pilote de réserve, Neel Jani, au sein de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E.

Simona De Silvestro revient pour la saison 9

La collègue de Beckmann, Simona De Silvestro, a rejoint Porsche en 2019 et continuera en tant que pilote d’essai et de réserve dans la saison 9 de la première série de courses électriques au monde. Tout au long de sa carrière, la pilote suisse a participé à de nombreuses séries de courses internationales. Après avoir remporté ses premiers succès en monoplace en Europe, elle s’installe aux États-Unis à l’âge de 18 ans, où elle se retrouve en IndyCar Series via la Formule BMW et la Formule Toyota Atlantic.

Simona De Silvestro a été nommée recrue de l’année au légendaire Indy 500 en 2010. Elle a gagné encore plus de reconnaissance de la part des pilotes et des fans l’année suivante lorsqu’elle est remontée dans la voiture à Indianapolis juste un jour après un grave accident lors des essais et a réussi à se qualifier, malgré des brûlures aux deux mains. Après cette performance courageuse, les Américains, qui l’avaient auparavant surnommée la sympathique « Miss Suisse », lui ont donné un nouveau surnom « Iron Maiden » en référence aux célèbres rockers du heavy metal.

Simona De Silvestro a également disputé la Formule E, pilotant pour l’équipe de Michael Andretti dans la série de courses électriques innovantes de la saison 2015/2016. En 2014, elle faisait partie de l’équipe de Formule 1 de Sauber.

Photos : Porsche