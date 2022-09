Des modèles Bugatti mis en avant au Passione Engadina 2022 en Suisse

L’un des événements automobiles les plus exclusifs au monde, Passione Engadina, célébrait cette année le succès de Bugatti en exposant différents modèles emblématiques. Un Pavillon Bugatti rassemblait 13 modèles rares et très spéciaaux au cœur de Saint-Moritz. Le rallye Julius Bär a permis de voir rouler une collection de véhicules Bugatti arpentant les routes de montagne, à travers les cols alpins de Bernina, Umbrail et Fuorn.

Passione Engadina, dont la onzième édition vient de s’achever le 28 août 2022, est un rassemblement de voitures classiques rares datant d’avant 1992. En choisissant Bugatti comme invité de marque, Passione Engadina a fait appel aux racines d’Ettore Bugatti, né à Milan dans une famille d’artistes. Son éducation artistique et son talent naturel pour l’ingénierie ont conduit Ettore Bugatti à construire certaines des voitures les plus belles et les plus innovantes de tous les temps, et sa vision continue d’inspirer Bugatti aujourd’hui encore. Comme il aimait à dire : « si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti ».

L’histoire du parcours d’Ettore et de l’évolution de la marque a été racontée dans une exposition spéciale juste à côté du célèbre Hôtel Kulm de Saint-Moritz. Le « Pavillon Bugatti » présentait 13 voitures, depuis la Type 1 Prinetti Stucchi – un tricycle motorisé reconnu comme le premier projet d’Ettore Bugatti – jusqu’à la Bolide, une hypersportive réservée aux circuits, dont la première livraison est prévue pour 2024.

Sponsorisé par des clients de Bugatti, le « Pavillon Bugatti », qui était ouvert au public jusqu’au 28 août, a attiré plus de 20 000 visiteurs ayant pu découvrir des voitures Bugatti parfois rarissimes : Type 1 Prinetti Stucchi, Type 13 Roadster, Type 35 B, Type 57 SC Atalante, Type 55 Figoni, Type 59 Sports, Type 101 Antem, EB110 Super Sport, Veyron 16.4 Super Sport, Chiron Super Sport 300+, Divo, La Voiture Noire, Bolide.

Le samedi 27 août, plus de 130 véhicules – des voitures italiennes classiques et des icônes Bugatti – se sont retrouvés sur le parking de la Signalbahn à Saint-Moritz, prêts à prendre le départ du rallye Julius Bär, dont le parcours serpente la Suisse et l’Italie sur des routes de montagne d’une beauté extraordinaire et à travers les cols alpins de Bernina, Umbrail et Fuorn.

Un certain nombre d’anciennes voitures de Grand Prix Bugatti, dont les Type 35, Type 51 et Type 59, ont franchi la ligne de départ. Autrefois dominantes sur les circuits automobiles du monde entier, ces merveilles d’ingénierie font également aujourd’hui la joie de leurs propriétaires sur route, offrant une pure distillation du génie d’Ettore Bugatti.

Un collectionneur a également apporté un exemplaire particulièrement spécial de la Bugatti EB110 Super Sport, la voiture qui a détenu le record de vitesse sur glace de 1995 à 2013. Même avec des pneus de route standard, l’EB110 Super Sport à quatre roues motrices a pu établir une vitesse approuvée par la FIA de 296,3 km/h sur un lac gelé en Finlande.

Tôt le matin du dimanche 28 août, le Pilote Officiel de Bugatti Andy Wallace s’est dirigé vers l’aéroport voisin de Samedan, une piste spectaculaire située à 1 707 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour une présentation dynamique de la Chiron Super Sport, soutenue par trois voitures de clients : l’endroit idéal pour libérer toute la puissance du moteur quadri-turbo W16 de 8,0 litres développant 1 600 ch.

Le dimanche 28 août, une première série d’épreuves contre la monte a rassemblé les participants à l’aéroport puis, une autre série d’épreuves s’est déroulée, pour la première fois, dans le centre-ville de Saint-Moritz, situé à Dal Bagn. Plus tard le même jour, les voitures ont enthousiasmé le public lors d’une exposition au Kulm Country Club, où des prix ont été remis par un jury d’experts.

Photos : Bugatti