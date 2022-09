Ducati Streetfighter V4 Lamborghini – Une moto limitée à 630 exemplaires

La nouvelle Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, inspirée de la super voiture de sport Lamborghini Huracán STO, a été dévoilée au public lors du Grand Prix de Saint-Marin sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. La moto est le résultat du deuxième projet collaboratif entre les deux marques, ambassadrices du Made in Italy, qui a donné naissance en 2020 à la Ducati Diavel 1260 Lamborghini, inspirée de la Sián.

La plus belle Ducati Streetfighter V4 produite est une moto qui incarne parfaitement les valeurs de style, de sportivité et d’exclusivité partagées par Ducati et Lamborghini, les deux marques d’excellence qui ont contribué à écrire l’histoire de la «Motor Valley» italienne et qui ont renouvelé et élargi leur collaboration avec ce projet. Le résultat est une combinaison de technologie, de performance et de beauté pour inspirer profondément les passionnés dès le premier regard.

En appliquant la célèbre «Fight Formula» à la base technique de la Panigale V4 S 2023 et en intégrant des éléments et des caractéristiques stylistiques qui sont incontestablement Lamborghini, Ducati a créé un tout nouveau modèle de moto exclusive au sein de sa gamme. La moto est produite en série limitée numérotée de 630 exemplaires et réinterprète dans une clé Ducati les concepts qui ont conduit à la création de la Lamborghini Huracán STO, intégrant des éléments techniques et stylistiques typiques de l’ADN Lamborghini, y compris la livrée exclusive en vert et orange.

Le Ducati Style Center, en collaboration avec le Centro Stile de Lamborghini, a repensé les superstructures de cette moto spéciale, en s’inspirant de l’Huracán STO. Elle est dotée de jantes forgées spécialement conçues, renforcées par l’écrou de serrage en titane à l’arrière; le design du garde-boue avant s’inspire des conduits d’aération intégrés dans le « cofango » de l’Huracán STO ; l’embout, le couvercle du radiateur, les ailes, le couvercle du réservoir et la queue sont tous en fibre de carbone, le même que celui utilisé pour les super voitures de sport de Sant’Agata Bolognese.

La livrée comporte le logo STO et le numéro 63, qui fait référence à l’année de création de Lamborghini. Ce nombre, multiplié par dix, donne les 630 exemplaires qui seront produits par Ducati, chacun accompagné d’un certificat d’authenticité. Les couleurs utilisées pour la moto sont exactement les mêmes que celles utilisées pour l’Huracán STO, avec une base en vert « Verde Citrea » et des parties contrastées en orange « Arancio Dac ». Le nom du modèle et le numéro progressif sont indiqués sur une plaque métallique insérée dans le couvercle central du réservoir et un insert en aluminium sur la clé de contact.

Il y a aussi des extracteurs de calandre et des prises d’air sur le couvercle du réservoir, l’embout et la pièce de queue qui font explicitement écho aux conduits de refroidissement des freins arrière de l’Huracán STO ; les évents sur les ailes avant de la voiture ; et les bouches d’extraction de la hotte. La selle de la moto s’inspire également de la finition de la selle Huracán STO avec des accents assortis à la superstructure. Au cœur de la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini se trouve le moteur Desmosedici Stradale de 1 103 cm3 d’une puissance de 208 ch avec un embrayage à sec, comme sur les modèles Ducati MotoGP et Superbike.

En plus des 630 exemplaires de Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, Ducati proposera une série encore plus exclusive dédiée à 63 clients Lamborghini qui, grâce au Ducati Style Center, pourront créer des exemplaires uniques en personnalisant leur Ducati Streetfighter V4 Lamborghini avec une livrée et des jantes de la même couleur que leur voiture, complétant la moto grâce au programme Speciale Clienti de Ducati. Il sera alors possible de choisir les couleurs des étriers de frein et les détails des sièges parmi ceux inclus dans les palettes de l’Huracán STO : jaune, rouge, noir et orange californien, en plus de la palette de couleurs standard.

Enfin, les propriétaires de la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini pourront compléter leur look avec un casque, une veste et des cuirs de moto en édition limitée, dans des coloris reflétant les spécifications de leur moto Ducati.

Photos : Lamborghini