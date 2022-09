Festival Bugatti Molsheim 2022 – Des dizaines de Bugatti de tous types réunies

Comme chaque année à cette époque afin de célébrer la disparition d’Ettore Bugatti, le club alsacien « Enthousiastes Bugatti Alsace » (EBA) a organisé son traditionnel et très réussi Festival Bugatti à Molsheim, réunissant environ 60 modèles de tout âge, des années 1920 à 2022.

Organisé depuis près de 40 ans par l’association EBA, la 39ème édition du Festival Bugatti Molsheim a célébré la Bugatti Type 29 et notamment les 75 ans de la disparition d’Ettore Bugatti (1881 – 1947).

Ce festival accueille chaque année autour du 15 septembre (jour de naissance d’Ettore Bugatti) à Molsheim (terres de Bugatti depuis près de 100 ans) de nombreux propriétaires de prestigieuses voitures Bugatti venant de toute l’Europe ainsi que de nombreux passionnés autour de 3 jours festifs se terminant le dimanche par une parade publique des modèles dans le centre-ville de la cité alsacienne.

Le premier jour du festival (jeudi) est dédié à l’accueil des participants et à l’hommage d’Ettore Bugatti à Dorlisheim. Un road-trip est organisé le lendemain avec une halte dans un bon restaurant tout comme le samedi avec des visites. Le 4ème et dernier jour, le dimanche, met traditionnellement en valeur le patrimoine de la marque Bugatti via un défilé de voitures, allant de Bugatti Baby type 52 et autres véhicules miniaturisés suivis des Bugatti des participants.

Différents trophées sont alors remis par un jury : Trophée de la Fondation Bugatti, Trophée Lalique, Coupe Bugatti SAS, Coupe Safran, Coupe des EBA, Prix Cul pointu, Coupe des dames ‘Elisabeth Juneck », Coupe de la meilleure participation par pays, Prix pour les enfants en baby car, Prix pour la première participation d’une Bugatti.

Cette journée du Festival Bugatti accueille le public afin de pouvoir admirer les chefs-d’œuvre mécaniques et les voir rouler.

Un village d’artistes et d’auteurs de livres Bugatti avec des buvettes et de la petite restauration est aussi présent avec une animation musicale.

La météo de l’édition 2022 a été clémente avec l’absence de pluie, ayant permis aux personnes présentes de pleinement profiter de la parade et de l’exposition des nombreux véhicules présents. Il serait trop long de tous les citer, mais de nombreux modèles très rares et parfois dans leur jus ont répondu à l’invitation : Type 13, Type 38, Type 35, Type 44, Type 46, Type 47, Type 57…

Pour les plus jeunes, les dernières productions de la marque Bugatti étaient représentées par une Chiron Super Sport 300+ en livrée carbone bleue, une Chiron Pur Sport rouge et noire, une Veyron beige / bleu et une Veyron Grand Sport noire. Une rare Bugatti EB110 était également présente permettant d’avoir une belle rétrospective de l’ère moderne du constructeur.

Rendez-vous mi-septembre 2023 pour la 40ème édition qui s’annonce encore plus exceptionnelle.

Photos : 4Legend.com