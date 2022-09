Les Lamborghini Huracán Technica et Huracán STO en Sardaigne

Afin de se rapprocher de clients potentiels passant leurs vacances en Sardaigne, Lamborghini a ouvert un Lounge à Porto Cervo. Avec ses routes sinueuses et pittoresques, la Sardaigne est le cadre idéal afin de tester via le Lamborghini Lifestyle Experience les dernières Huracán Technica et Huracán STO.

Le point de départ et d’arrivée de cette Lamborghini Lifestyle Experience était le Lounge Lamborghini de Porto Cervo, situé dans la marina. Pour la quatrième année consécutive, le lounge temporaire avait ouvert ses portes pendant plus de deux mois pour que les clients explorent la marque et même configurer leur future voiture via un spécialiste du programme Lamborghini Ad Personam.

Aux côtés de la Lamborghini Huracán Tecnica se tenait un exemplaire de l’Huracán STO encore plus axée sur la piste et la performance afin d’arpenter les routes sardes. Les spécifications typiquement colorées des Tecnica et STO n’ont pas seulement laissé des passants ravis, mais ont également créé des opportunités pour des productions photo et vidéo mémorables sur l’île italienne.

Photos : Lamborghini