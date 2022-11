Green Finance Framework pour le Groupe Volkswagen : un cadre de financement vert

En intégrant la taxonomie européenne (UE) à son nouveau cadre de financement vert (Green Finance Framework – GFF), le Groupe Volkswagen rend les investissements dans les instruments de dette verte émis par l’entreprise plus attractifs, plus transparents et plus fiables pour les investisseurs désireux d’orienter leurs investissements vers des activités durables. Ce nouveau dispositif de financement vert (GFF) établit un lien entre les objectifs de décarbonation du Groupe et sa stratégie de financement. Seules les dépenses d’investissement (dépenses liées au développement de l’entreprise capitalisées au bilan, investissements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles) destinées aux véhicules électriques (BEV) alignées avec la taxonomie européenne (UE) sont prises en compte dans le cadre du nouveau dispositif de financement vert de l’entreprise (GFF). Les investissements éligibles au dispositif sont vérifiés dans le cadre de la certification des comptes annuels consolidés par le Commissaire aux comptes indépendant. L’audit des investissements sera réalisé selon le principe de l’assurance raisonnable quant à la sincérité et à la régularité des données figurant dans les états comptables. Les investisseurs pourront ainsi bénéficier d’un niveau élevé de transparence lors de la vérification de l’affectation des ressources financières dégagées.

Arno Antlitz a déclaré : « Avec l’instauration au sein du Groupe d’un nouveau cadre de financement vert, nous renforçons la position de Volkswagen en tant qu’émetteur d’instruments financiers durables et œuvrons au développement durable de notre entreprise. Parallèlement à la croissance de nos investissements dans l’électrification de notre offre, nous entendons accroître la part de nos instruments de dette verte dans notre mix de financement. Ainsi, nous contribuons au développement d’un marché financier axé sur la durabilité. »

Le Groupe Volkswagen poursuit son engagement en faveur du développement durable en axant les investissements financés dans le cadre du dispositif GFF exclusivement sur les véhicules électriques. Les dépenses d’investissement liées aux véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ou aux véhicules à moteur thermique en sont totalement exclues. Ainsi, l’entreprise poursuit sur la voie dans laquelle elle s’est engagée en mars 2020, lorsque le premier cadre de financement vert de l’entreprise a été rendu public. Volkswagen a émis des obligations vertes (Green Bonds) pour un montant total de 3,5 milliards d’euros dans le cadre du précédent dispositif de financement durable. Le nouveau cadre de financement vert de l’entreprise (GFF) permettra au Groupe Volkswagen d’émettre différents instruments de dette verte, notamment des obligations vertes de premier rang non garanties, des obligations vertes de second rang subordonnées, des crédits semi-obligataires verts (placements privés), et d’obtenir des prêts verts.

Le Groupe Volkswagen fera état au moins une fois par an de l’affectation des produits nets dégagés sur les instruments de dette émis dans le cadre du GFF, ainsi que de l’impact environnemental des véhicules électriques (BEV) auxquels auront été affectées les dépenses d’investissement correspondantes, conformément au GFF. L’affectation de ces produits et l’impact environnemental des produits financés seront attestés par des analyses de cycle de vie certifiées par des auditeurs externes qui évalueront l’impact environnemental des véhicules électriques (BEV) sur l’ensemble de leur cycle de vie et à toutes les étapes de la chaîne de création de valeur. L’analyse inclut l’ensemble des flux constitutifs du produit : extraction des matières premières, production des matériaux, processus à l’œuvre chez les fournisseurs et processus internes sur les sites de production de l’entreprise, phase d’utilisation comprenant les émissions du véhicule et l’approvisionnement en énergie nécessaire au fonctionnement, et enfin recyclage du véhicule à la fin de son cycle de vie.

Sustainalytics, agence de renommée mondiale spécialisée dans la notation extrafinancière des entreprises en matière de durabilité, a évalué de manière indépendante les titres émis par l’entreprise en délivrant un avis (Second Party Opinion) attestant de la conformité aux principes applicables aux obligations vertes (2021) de l’International Capital Market Association (ICMA) et aux principes applicables aux prêts verts (2021) de la Loan Market Association (LMA).

Photos : Volkswagen