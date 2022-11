Porsche 718 Boxster/Cayman Style Edition – Un design coloré

Couleurs vives et contrastes harmonieux, voilà ce qui caractérise le design des nouvelles Porsche 718 Boxster Style Edition et Porsche 718 Cayman Style Edition. Depuis toujours, ces deux sportives à moteur central incarnent l’équilibre parfait entre plaisir de conduite et aptitude à l’usage quotidien. Dorénavant, Porsche propose à une clientèle friande de design exubérant une variante exclusive baptisée « Style Edition ». La teinte extérieure Rubis Étoilé Neo, une version moderne de la couleur Rubis Étoilé de la légendaire Porsche 911 Carrera RS de génération 964, en est le meilleur exemple.



Des détails exclusifs comme signes distinctifs

Même si les acheteurs n’optent pas pour la teinte Rubis Étoilé Neo, les modèles Style Edition se démarquent nettement des autres variantes. Ils arborent des jantes noires (finition brillante) 718 Spyder de 20 pouces avec enjoliveurs de roue ornés de l’écusson Porsche en couleur. Par ailleurs, l’arrière de la Style Edition est paré de sorties d’échappement sport noires et du logo Porsche en argent brillant. À cela vient s’ajouter sur la 718 Boxster Style Edition le label exclusif des logos « Boxster » inscrits sur la capote au-dessus des fenêtres latérales.

Le client a le choix entre deux types de contrastes 718 Style Edition disponibles sans supplément : l’un noir, l’autre blanc. Les deux variantes comprennent divers éléments ornementaux : bandes décoratives sur le coffre à l’avant, inscription « Porsche » sur les côtés, couleur brillante noire ou blanche des jantes ainsi que du nom du modèle à l’arrière. Quant au cockpit des modèles Style Edition, il affiche un intérieur cuir noir avec couture contrastée couleur Craie, des baguettes de seuil de porte éclairées en acier inoxydable et l’écusson Porsche sur les appuie-têtes.

Un équipement de série élargi particulièrement attrayant

L’équipement des modèles 718 Boxster Style Edition et 718 Cayman Style Edition est particulièrement attrayant : phares bi-xénon avec feux de jour à LED, assistance au stationnement à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul, Apple CarPlay, régulateur de vitesse, rétroviseurs intérieur et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique et capteur de pluie, volant multifonction chauffant en cuir lisse, sièges chauffants, climatisation automatique 2 zones, tapis de sol avec couture contrastée couleur Craie et intérieur en cuir noir avec couture contrastée couleur Craie sont embarqués de série. Les deux modèles disposent en outre d’un grand choix d’options permettant de les mettre encore davantage en valeur.

Modèles de série avec boîte de vitesses à six rapports

En termes de moteur et de châssis, les modèles Style Edition ne présentent aucune différence. Tous les deux reposent sur les versions de base des 718 Boxster et 718 Cayman, équipées du moteur Boxer 300 ch (220 kW) de deux litres placé derrière les sièges. Ce moteur quatre cylindres suralimenté génère un couple de 380 Nm et permet aux modèles Style Edition équipés de série d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes (en 4,7 secondes avec la boîte de vitesses à double embrayage PDK 7 rapports disponible en option). Quel que soit le type de transmission choisi, les deux modèles atteignent une vitesse maximale de 275 km/h.

Disponibilité & prix

Les modèles Porsche 718 Boxster Style Edition et Porsche 718 Cayman Style Edition arriveront sur le marché fin février 2023. Les prix débutent en Allemagne à 68 510 euros pour le Boxster et 66 487 euros pour le Cayman.

Photos – Vidéo : Porsche