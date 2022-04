GT World Challenge Europe 2022 – Un week-end de rêve pour les clients Audi à Imola

Audi Sport customer racing a connu un bon départ dans la série de courses européennes SRO avec ses équipes clientes. Sur un total de 112 voitures de course GT réparties en trois catégories, pas moins de 25 Audi R8 LMS étaient sur la grille de départ d’Imola. Alors que le Team WRT a remporté la course d’endurance GT3, LP Racing et PK Carsport se sont partagé les victoires en GT2 European Series. L’équipe Fullmotorsport et ses pilotes sont en tête du classement Am de la GT4 European Series. Un autre succès au titre en Chine vient compléter le palmarès.

Audi R8 LMS GT3

Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor et Charles Weerts ont réussi un début de saison convaincant dans le Fanatec GT World Challenge powered by AWS Endurance Cup. Les trois pilotes Audi Sport s’étaient assurés la première place sur la grille à Imola en signant le meilleur temps des essais. Charles Weerts a mené la course pendant les huit premiers tours avant de perdre une position dans une chicane. Cela place Chris Mies en tête pour Saintéloc Racing dans une autre Audi. Lorsque Kelvin van der Linde a repris le volant de l’Audi R8 LMS de son collègue pilote belge Weerts, il a pris la tête. Dans le dernier tiers de la course, Dries Vanthoor a prolongé l’avance de l’Audi numéro 32 à 6,2 secondes à la fin des trois heures de course. L’équipe Tresor by Car Collection a raté une place sur le podium de seulement 0,361 seconde, tandis que le champion du monde moto Valentino Rossi, qui faisait ses débuts pour l’équipe WRT, a terminé 17ème sur 52 engagés avec les pilotes Audi Sport – Nico Müller et Frédéric Vervisch. La période de prudence avec la bousculade de tous les participants lors du changement de pilote avait provoqué des conditions confuses dans la voie des stands. Rossi avait raté sa place au stand après une bonne course et a été contraint de faire un autre tour.

Un autre titre en Chine : Audi Sport customer racing Asia a enregistré un nouveau titre en GT3. Le duo de pilotes Cheng Congfu / Anthony Liu a été confirmé comme champion de Chine GT après l’annulation de la finale de la saison 2021, initialement prévue pour début 2022. Les deux Chinois ont acquis une avance de points inattaquable au classement des pilotes avec deux victoires et deux deuxièmes places lors de la saison écoulée. Le FAW-VW Audi Racing Team, qui a engagé l’Audi R8 LMS GT3 des deux champions, a également remporté le classement par équipe de la série de courses. La deuxième place du classement des pilotes est également revenue à une équipe cliente Audi : David Pun et son coéquipier, qui concourt sous le pseudonyme de « Rio », sont finalistes avec Team X Works.

Audi R8 LMS GT2

Des débuts convaincants : les deux premières courses de la Série européenne GT2 2022 ont été dominées par trois nouveaux venus avec Audi. Henry Hassid, qui pilotait l’Audi R8 LMS GT2 pour la première fois et concourait en solo, était troisième au départ de la première course à Imola. Après l’arrêt au stand obligatoire, le pilote français expérimenté s’est amélioré avec de bons temps au tour et a dépassé la Porsche de tête à sept minutes de la fin de la course. Au final, l’Audi privée du Team LP Racing s’impose avec 5,2 secondes d’avance. En tant que pilote amateur, il a terminé devant les meilleurs duos de pilotes Pro-Am. La troisième place est revenue à l’équipe championne de l’année dernière, High Class Racing, dont les pilotes Aurelijus Rusteika/Michael Vergers dans l’Audi R8 LMS GT2 ont terminé troisième devant deux autres voitures Audi. Lors de la deuxième course, Nicolas Saelens et Stienes Longin du Team PK Carsport se sont imposés. Eux aussi disputent leur première saison dans l’Audi R8 LMS GT2. Longin a pris la tête depuis la pole position. Lors des arrêts aux stands, l’équipe belge a temporairement perdu la première place au profit de High Class Racing. Cependant, 15 minutes avant la fin de la course, Nicolas Saelens a dépassé l’Audi d’Aurelijus Rusteika pour s’imposer par 5,797 secondes. Une troisième équipe de pilotes Audi a complété le podium : Peter Guelinckx et Bert Longin, également en compétition pour PK Carsport, ont franchi la ligne d’arrivée à 3,1 secondes de l’équipe danoise High Class Racing. Rusteika/Vergers mènent le tableau Pro-Am avec un point d’avance sur Saelens/S. Longin et dix points d’avance sur Guelinckx/B. Longin.

Audi R8 LMS GT4

En tête du classement après l’ouverture : les équipes clientes d’Audi ont enregistré leurs premiers succès lors de l’ouverture de la GT4 European Series à Imola. Les champions de l’an dernier Grégory Guilvert/Fabien Michal ont réalisé leur meilleur résultat du week-end avec une troisième place au général dans la deuxième course. Dans la foulée, les Français de l’équipe Saintéloc Racing étaient la deuxième équipe Pro-Am la plus rapide. Les Français Michael Blanchemain/Christophe Hamon ont remporté le classement Am dans les deux courses avec Team Fullmotorsport dans une autre Audi. Cela place l’équipe et le pilote en tête du classement amateur. Erwan Bastard/Roee Meyuhas dans l’Audi R8 LMS GT4 de Saintéloc Racing ont été le deuxième meilleur duo de pilotes Silver Cup dans les première et deuxième courses, terminant quatrième au général. Ils sont actuellement deuxièmes au classement sur douze duos de pilotes de leur catégorie.

Courses à venir

08–10/04 Oschersleben (D), manche 1, GTC Race

08–10/04 Oschersleben (D), manche 1, Spezial Tourenwagen Trophy

08–10/04 Fuji (J), manche 1, TCR Japan

08–10/04 Hungaroring (H), manche 1, Eset Cup

08–10/04 Hungaroring (H), manche 1, TCR Eastern Europe

09/04 Nürburgring (D), manche 2, Nürburgring Langstrecken-Serie

09/04 Hampton Downs (NZ), Championnat d’Endurance de Nouvelle-Zélande

10/04 Mugello (I), manche 1, Coppa Italia Turismo

Photos : Audi