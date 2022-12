Interview de Rolf Michl sur Audi au Dakar 2023

Depuis le 1er septembre, Rolf Michl est responsable du sport automobile chez Audi et directeur général d’Audi Sport GmbH. Le manager de 44 ans évoque dans une interview le Rallye Dakar, la complémentarité des hémisphères droit et gauche du cerveau, les émotions que suscite en lui le sport automobile, ses attentes et ses objectifs pour le rallye du désert.

Monsieur Michl, vous avez été Responsable projet dans l’Audi Sport TT Cup en 2015, puis Directeur Ventes & Marketing chez Audi Sport GmbH. Vous êtes revenu au sport automobile en tant que directeur général d’Audi Sport GmbH. Le monde de la course vous a-t-il manqué entre-temps ?

Avant cela, j’ai également apprécié ma fonction de direction dans les ventes et le marketing mondiaux et j’ai pu atteindre trois records de vente d’affilée avec l’équipe là-bas. Mais retourner sur les circuits et les pistes de rallye exerce une fascination toute particulière. Être opérationnel sur la piste, vivre l’esprit du sport automobile, que ce soit sur le circuit ou dans le sable, est et reste unique. J’ai définitivement raté ça.

Comment évaluez-vous les projets que vous avez trouvés chez Audi Sport GmbH ?

Le rallye Dakar et les courses clients forment un paysage de projets passionnant. Il y a des événements majeurs et exquis dans le sport automobile dans le monde entier et le Dakar en fait certainement partie. J’étais très fasciné de voir comment Audi rivalise avec une propulsion électrique dans une discipline aussi difficile et réussit dès le départ. Mais l’aspect humain, l’esprit et la passion, sont également clairement perceptibles. Carlos Sainz, que j’admirais déjà en championnat du monde des rallyes et avec qui nous travaillons maintenant, Stéphane Peterhansel qui est resté détendu et modeste même après 14 victoires sur le Dakar, un garant de succès comme Mattias Ekström, avec qui j’ai eu une bonne relation depuis des années – tout simplement d’excellents pilotes ! Et avec Lucas Cruz, Edouard Boulanger et Emil Bergkvist, nous avons des copilotes tout aussi forts de caractère et de première classe. Il en va de même pour les courses clients Audi Sport : les gens de notre équipe vivent pour leur métier. Notre équipe de pilotes de course clients se caractérise par des noms expérimentés mais aussi par de jeunes pilotes ambitieux. De plus, nos clients sont souvent eux-mêmes des entrepreneurs prospères et exigeants. Grâce aux programmes de courses clients, nous rendons Audi tangible et visible dans d’autres domaines, à l’échelle mondiale. Pour moi, c’était un beau défi de prendre rapidement le ballon opérationnellement dans tous ces domaines et aussi de le gérer stratégiquement.

Comment gérez-vous l’équilibre entre le directeur général et le responsable du Motorport ?

Parfois, ce n’est en fait pas si facile. Dans la direction d’Audi Sport GmbH, où je dirige une entreprise de 1 500 personnes avec le Dr Sebastian Grams, la responsabilité financière m’incombe. Quand le patron du sport automobile parle ensuite au patron des finances en moi, c’est généralement une discussion intense… Disons-le de cette façon : le côté droit du cerveau, le côté émotionnel, appartient davantage au sport automobile. Mais la rationalité de l’autre moitié du cerveau, c’est-à-dire l’expertise financière, est également nécessaire. Il est extrêmement excitant de gérer le sport automobile de manière entrepreneuriale avec des indicateurs de performance clés clairement mesurables. Néanmoins, je pense avoir l’expérience pour comprendre les positions de tous les protagonistes – des pilotes et des équipes aux investisseurs tels que nos partenaires ou les équipes en course client. Il s’agit donc moins de « nous en avons besoin sinon nous ne gagnerons pas », mais du résultat global pour Audi. Le marketing, l’histoire que nous y racontons, occupe une place très importante chez Audi. Je vois donc la tension entre les deux positions dans la question initiale comme plus sportive et productive que négative.

Dans votre nouveau rôle, vous étiez au Rallye du Maroc en octobre. Comment avez-vous vécu les rigueurs du rallye dans le désert ?

J’ai été impressionné par l’incroyable esprit d’équipe dans les conditions les plus défavorables. Même dans la tempête de sable qui a duré des heures, tout le monde a aidé tout le monde, et personne n’était trop timide pour donner un coup de main. Les employés de Q Motorsport et notre propre équipe sont extrêmement ambitieux, concentrés et pourtant toujours en partenariat. Chacun reconnaît sa responsabilité et la prend au sérieux. Compte tenu de la légalité de ce sport, nous sommes heureux d’avoir un partenaire aussi expérimenté que Sven Quandt dans l’équipe. En tant que chef d’équipe de Q Motorsport, il apporte des décennies de connaissances en rallye à la table, faisant de lui un point de référence important et une source d’expérience. En matière de stratégie de course, il sait comment nous pouvons tirer le meilleur parti des atouts de notre concept technique et de nos pilotes. Tous les membres de l’équipe sont des passionnés de sport automobile pur-sang, tout comme les chefs de voitures expérimentés. Ils ont un lien avec les pilotes, ce qui est important pour moi car il ne s’agit pas seulement de technologie. J’apprécie particulièrement l’engagement de nos mécaniciens dans ce nouveau projet – avec leurs collègues de Q Motorsport, ils doivent maintenir un véhicule très complexe au meilleur niveau opérationnel dans les conditions les plus difficiles, ce qui est vraiment difficile, surtout en cas de dommage. C’est pourquoi les échanges personnels réguliers avec les équipes de l’atelier sont particulièrement importants pour moi.

Le Rallye Dakar est absolument important pour Audi. Quels objectifs fixez-vous à l’équipe pour 2023 ?

Nous y courons pour la deuxième fois et avons des objectifs clairs : j’espère décrocher un podium. Nous avons amélioré la voiture, nous avons les meilleurs pilotes et une équipe très motivée et compétente. L’important pour moi, c’est que si tout fonctionne, je pense qu’un podium est possible. Nous devons être préparés de manière optimale, très concentrés à chaque instant et la cohésion d’équipe sera la clé décisive du succès. Mais je suis aussi assez réaliste pour réaliser que, surtout dans ce sport, il y a un certain nombre de facteurs imprévisibles : les dommages, les accidents, le mauvais temps ou la navigation sont ce qui rend cette compétition si excitante et stimulante à la fois. Nous n’avons aucun contrôle sur ces conditions générales. Mais je suis de bonne humeur parce que nous n’avons pas seulement été minutieux dans la préparation des trois voitures RS Q e-tron. Nous avons également fait des progrès considérables en matière de processus et de procédures.

Comment avez-vous personnellement préparé votre premier Rallye Dakar ?

Cela touche plusieurs domaines à la fois. En ce qui concerne ma fonction de direction, le rallye tout-terrain est extrême, bien sûr. Sur le circuit, il y a beaucoup de données techniques précises et beaucoup d’instruments pour soigner la voiture. Dans le désert, en revanche, votre tablette vous donne les premiers indices sur ce qui se passe là-bas au bout de 40 à 50 minutes. Et vous espérez que votre téléphone satellite ne sonne pas. Pour moi, l’accent est mis sur la façon dont je peux contribuer en tant que gestionnaire. En ce qui concerne le voyage lui-même, j’aime essentiellement faire de l’exercice, ce qui est un catalyseur important pour me vider la tête dans mon monde complexe. Le sport aide aussi à être en forme pour le Dakar, bien sûr. De même, je me considérerais comme bien organisé et structuré, sinon la complexité du quotidien est impossible à gérer. En fait, j’ai déjà une commande claire de valise et de bagages pour le rallye ! J’ai toujours bien dormi et je suis flexible en matière de nourriture. J’ai récemment appris qu’en cas de doute, on peut tenir une journée entière de rallye avec quelques pots de bouillie de pomme et de millet du rayon baby food…

Photos : Audi