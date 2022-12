Début des essais de la Bentley Batur en Europe

La Bentley Batur a commencé des essais routiers dans le monde réel à travers l’Europe. Après ses débuts à la Monterey Car Week en août 2022 et sa participation à de nombreux événements pour les clients Bentley, les médias mondiaux et le public, deux Bentley Batur de développement lancent maintenant un programme de tests rigoureux pour garantir les normes les plus élevées de performance et de qualité des véhicules. Les livraisons de cette série limitée de seulement 18 exemplaires devraient commencer à la mi-2023 après l’achèvement et la signature d’un vaste programme d’ingénierie.

Les activités de validation incluent la durabilité du moteur et du véhicule entier, la compatibilité environnementale et la simulation de la lumière du soleil, la stabilité à haute vitesse, l’aérodynamique, le bruit et les vibrations et la dynamique de conduite. Plus de 120 tests individuels au total couvrent tout, de la qualité de la finition de surface des commandes de ventilation « orgue stop » en or au nouveau hardware et logiciel du moteur W12. Plus de 58 semaines de validation de véhicules ont été programmées sur les deux voitures de pré-série, complétant plus de 100 semaines de développement de véhicules déjà achevées pour valider la puissance accrue du moteur, faisant de la Batur la Bentley la plus puissante de l’histoire avec au moins 740 ch.

La première activité pour l’un des véhicules de développement Batur – la voiture n°0 (Car #0) – est un long trajet de 2 500 kilomètres à travers l’Europe pour simuler les conditions du monde réel. L’itinéraire quitte l’Allemagne et traverse l’Italie, la France et l’Espagne avant que des travaux d’essai à grande vitesse ne soient entrepris sur des pistes d’essai.

Paul Williams, directeur technique de Mulliner, a déclaré : « Au début du projet, il était clair que cette voiture devait être la GT ultime et donc chaque élément du design extérieur, de la puissance du moteur et de l’intérieur artisanal a été créé sans compromis. Il existe un certain nombre de fonctionnalités uniques qui apportent de nouveaux défis. Par exemple, les phares extérieurs sont des blocs LED très compacts et aux proportions exigeantes pour nos équipes de style, qui transforment l’apparence extérieure de la voiture mais sont complexes à produire. Nous travaillons également avec le développement le plus puissant du W12 dans ses 20 ans d’histoire, qui apporte un énorme programme de validation. Même de petits détails tels que l’angle du diamant dans la calandre représentant l’angle du cylindre dans le moteur W12 ont dû être pris en compte. Et même s’il n’y aura que 18 Batur produites, le niveau de qualité doit être identique à chacune des 15 000 voitures que Bentley produit actuellement chaque année. »

Sur le terrain d’essai, la Batur Car #0 commencera sept semaines de travaux de durabilité sur des pistes d’essai, des conditions de route mixtes, des tests à grande vitesse et des conditions de surface abusives. Au cours de toutes ces activités, les données et les commentaires sont rassemblés pour garantir que les objectifs techniques sont atteints.

Une fois les travaux d’essai au sol terminés, 7 500 kilomètres supplémentaires de conduite dans le monde réel seront entrepris avant le début des essais environnementaux. En un peu moins de quatre semaines, la voiture sera exposé durant 600 heures au soleil – l’équivalent de cinq ans dans un désert de l’Arizona. Ceci est particulièrement important pour les nouveaux matériaux durables utilisés dans les composants extérieurs, comme alternative à la fibre de carbone.

Au moment où les premières livraisons aux clients commenceront, plus de 810 pièces uniques auront terminé 160 semaines de tests et de développement pour la voiture de grand tourisme ultime.

Le Coupé GT W12

Le Batur sera également la Bentley la plus puissante à ce jour, avec une version de 740 ch de l’emblématique moteur W12 biturbo de 6,0 litres assemblé à la main qui a métaphoriquement et littéralement propulsé le succès de Bentley au cours des deux dernières décennies.

Plus de 100 semaines de développement du groupe motopropulseur ont déjà été achevées pour confirmer le nouveau système d’admission d’air, les turbocompresseurs modifiés, les refroidisseurs intermédiaires révisés et les nouveaux étalonnages pour la boîte de vitesses du moteur et le contrôle électronique de stabilité pour le W12.

Alors que le moteur entre dans ses années crépusculaires dans le cadre du parcours de transformation Beyond100 de Bentley pour être entièrement électrifié, le Batur constitue la première partie d’une célébration de la puissance, du couple et du raffinement extraordinaires du W12. Les performances du moteur seront adaptées au châssis Bentley le plus avancé de tous les temps, avec une suspension pneumatique Speed-tuned, un contrôle anti-roulis actif électrique, eLSD, quatre roues directrices et une vectorisation du couple.

Batur Car #0

Les 18 exemplaires du Batur sont déjà réservés. Chacun est conçu en collaboration avec chaque client, guidé par l’équipe de design interne de Mulliner.

Les clients pourront spécifier la couleur et la finition de pratiquement toutes les surfaces du Batur, pour créer une voiture aussi individuelle qu’eux. De la peinture extérieure principale à la finition de surface des bouches d’aération, et littéralement tout le reste, chaque client spécifiera même les moindres détails.

La voiture de développement technique – Batur Car #0 – a eu le même niveau d’attention aux détails que les propres spécifications d’un client. La peinture extérieure est une couleur sur mesure – Purple Sector – qui fournit une couleur vibrante profonde sur les surfaces tout en courbes. La carrosserie est soulignée par des séparateurs avant, des jupes latérales et un diffuseur arrière dans une finition en fibre naturelle très brillante.

L’avant de la voiture présente une calandre d’art exceptionnel – avec la matrice principale finie en titane foncé brillant, accentuée par des chevrons contrastés dans un motif ombré horizontal qui coule du secteur violet au centre et s’assombrit progressivement sur les côtés en cristal noir. La ligne « capot sans fin » est finie en peinture Satin Titanium, tout comme les jantes de 22 pouces – avec des rayons en Gloss et Satin Black Crystal assortis à la calandre.

Un petit ajout que les clients ne recevront pas et que l’on peut voir sur la voiture Batur n°0 sont les petites pointes de flèches blanches trouvées sur les bords des panneaux de carrosserie. Ces marqueurs aident à fournir une rétroaction sur le mouvement du panneau et toute forme de relaxation pendant que la voiture entreprend les tests de durabilité.

Regarder vers l’avenir de la construction de voitures

Le Mulliner Bacalar a été le premier projet de carrosserie de ces dernières années qui a donné un aperçu significatif des clients et du choix des clients de Bentley. Pour le Batur, une sélection encore plus large d’options a été développée, comprenant non seulement des couleurs, des matériaux et des finitions, mais également de nouvelles technologies telles que le système Mulliner de Naim Audio. Cela prend le système Naim Audio de la Continental GT et le transforme avec 20 nouveaux haut-parleurs Focal, exclusivement configurés pour le Batur et réglés sur mesure en une expérience audio vraiment immersive de premier ordre.

L’équipe de design a donné au Batur un caractère unique avec une combinaison de matériaux et de finitions haut de gamme. Il s’agit d’un tremplin important vers des matériaux et des méthodes de construction durables, de l’or manufacturé additif aux placages de peaux et de fibres naturelles durables.

En utilisant des techniques de fabrication avancées, il est possible de réduire au minimum l’investissement en outillage, ce qui réduit la consommation de matériaux et d’énergie dans les processus de fabrication. En attendant la réussite des tests, Mulliner prévoit également d’utiliser des fibres naturelles comme alternative à la fibre de carbone dans certaines zones de la voiture. Il s’agit d’une réduction significative du carbone nécessaire pour produire les matériaux de ces pièces.

La durabilité joue un rôle clé dans le Batur pour aider à stimuler le développement de fonctionnalités durables pour les futures générations de Bentley carrossées, en utilisant l’expérience de carrosserie de Mulliner comme plate-forme d’innovation conformément aux objectifs de durabilité de Bentley.

Photos : Bentley