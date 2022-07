John Cappella succède à Marc Ouayoun à la tête de Porsche Cars Canada

Porsche Cars Canada a annoncé la nomination d’un nouveau PDG, à compter du 1er septembre 2022. John Cappella succèdera à Marc Ouayoun, à la tête de la filiale canadienne de Porsche depuis janvier 2018, qui prendra sous peu un nouveau poste au sein du Groupe Volkswagen.

« Je suis ravi d’accueillir un collègue très expérimenté pour le poste de PDG au Canada qui connaît l’industrie automobile et le marché local comme sa poche. Je suis convaincu qu’il continuera avec succès à développer notre présence dans le pays et à renforcer davantage l’expérience de marque de nos clients et fans canadiens. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil exécutif de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

John Cappella revient dans son pays d’origine après une période de trois ans en tant que vice-président, responsable de la zone Est, pour Porsche Cars North America, Inc. Il a rejoint la marque en 2011 en tant que directeur du développement du réseau chez Porsche Cars Canada, puis est devenu Directeur général de Porsche Centre North Toronto en 2016. Sa carrière automobile a débuté en 1999 où il a progressé à travers divers postes sur le marché canadien de l’automobile de luxe.

Au cours des dernières années, Porsche au Canada a augmenté ses ventes pour atteindre son plus haut niveau annuel en 2021 sous la direction de Marc Ouayoun. Dans l’ensemble, 9 141 voitures de sport ont été livrées à des clients canadiens au cours de la dernière année, soit une augmentation de 23% par rapport à 2020. De plus, Porsche Canada a encore amélioré la taille et la qualité de son réseau de vente au détail, inauguré son centre de distribution de pièces doté d’un tout nouveau centre de formation , et a annoncé l’ouverture d’un Porsche Experience Center dans la région du Grand Toronto en 2024.

Photos : Porsche