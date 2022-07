Comment choisir et remplacer correctement les amortisseurs d’une voiture ?

L’amortisseur est l’élément clé de la suspension d’une voiture, destiné à compenser les charges sur le train roulant lors de la conduite sur des routes accidentées. Découvrez ce qu’est un amortisseur, comment il fonctionne, quels sont ses types et comment le remplacer.

Un amortisseur moderne est un mécanisme complexe qui amortit les vibrations, absorbe les chocs et assure un contact constant des roues avec la chaussée lors de la conduite. Il est installé à côté de la roue. Au moyen du levier, les charges mécaniques (poussées et fluctuations) sont transférées d’une roue en rotation au mécanisme.

Lors de la création des véhicules, les premiers développeurs ont été confrontés à un sérieux problème. Lorsqu’il roulait sur la route, le conducteur ressentait un terrible inconfort dû aux secousses constantes. En outre, en raison des charges, les pièces du châssis se brisaient rapidement. Pour éliminer le problème sur les roues a commencé à mettre en vrac le long des tuyaux en caoutchouc. Puis il y avait des ressorts qui gommaient les aspérités, mais le transport en même temps manquait de stabilité sur un monticule – la voiture balançait fortement. Les premiers amortisseurs sont apparus en 1903, et se présentaient sous la forme de ressorts fixés aux leviers près de chaque roue. Ils étaient principalement installés sur les voitures de sport, les charrettes n’ayant pas besoin d’un tel système en raison de leur faible vitesse. Au fil des ans, ce développement s’est amélioré, et les amortisseurs à friction ont été remplacés par des équivalents hydrauliques.

Lorsque l’on roule sur des roues irrégulières, la voiture doit être en contact permanent avec la surface. La contrôlabilité du véhicule dépend également de la qualité de l’amortisseur. Sans amortisseurs, une conduite confortable serait impossible, car ils sont conçus pour minimiser les chocs et compenser l’inclinaison de la voiture dans les virages. Non seulement le confort de conduite, mais aussi la contrôlabilité du véhicule dans son ensemble dépendent des dispositifs d’amortissement. En général, cette pièce doit être remplacée après 100 à 150 000 km. Tous les amortisseurs de voiture font partie de la suspension et sont disposés approximativement selon le même principe. Ils se composent d’un corps cylindrique avec un piston, qui abrite les soupapes perméables à l’huile. Le piston est fixé à une tige qui se déplace de haut en bas le long du cylindre. La cavité du cylindre est remplie d’huile.

Pour le conducteur, il existe les premiers signes qui indiquent l’usure des amortisseurs :

● augmentation de la distance de freinage en raison de l’augmentation de la capacité d’absorption ;

● réduction de la vitesse confortable en entrée de virage ;

● diminution de la vitesse d’aquaplanage ;

● les amortisseurs usés commencent à faire du bruit en entrant dans un virage ou en franchissant une bosse.

La poussière et la saleté qui pénètrent dans les amortisseurs peuvent également les détériorer. Les petites particules présentes dans la chambre de travail laissent des rayures sur la tige. Par conséquent, le presse-étoupe n’est plus étanche et l’huile fuit en conséquence. Un amortisseur monotube encore meilleur est celui qui est équipé d’une chambre de compensation déportée. Cette conception améliorée permet d’obtenir un plus grand volume de gaz et d’huile comprimés. Dans une amélioration encore plus avancée, un système de soupapes est installé sur le trajet de l’huile circulant du cylindre principal vers la chambre distante afin de réguler la rigidité de l’amortisseur. Il existe des modifications d’amortisseurs où les tubes de débordement de l’huile passent au-dessus de la surface extérieure.

Toutefois, si les amortisseurs ne sont pas remplacés, le risque d’accident est multiplié. Dans le passé, on estimait que si les amortisseurs étaient usés de 50%, la distance de freinage à 50 km/h augmentait de 2 mètres. Le conducteur ressent à peine cette usure de 50%.

De nombreux conducteurs, lorsque des amortisseurs spéciaux tombent en panne, décident de les remplacer par des amortisseurs ordinaires. Cela rend au moins nécessaire le remplacement du jeu de ressorts, mais de nombreux modèles ne permettent pas de remplacer les amortisseurs d’origine par des amortisseurs ordinaires.

Les amortisseurs ne doivent toujours être remplacés que par paires, et il est important que les éléments d’amortissement installés sur un essieu aient les caractéristiques les plus proches possibles. Il est très dangereux d’expérimenter avec des amortisseurs à gaz et à huile sur un essieu et des amortisseurs à huile sur l’autre. Avec cette configuration, il est difficile de prévoir le comportement de la voiture dans des situations non standard.

En général, la technologie de remplacement des amortisseurs ne pose pas de problème aux spécialistes de la réparation automobile. Cependant, il est nécessaire de se rappeler qu’étant donné que les amortisseurs influencent si essentiellement la sécurité routière, vous ne devez pas faire d’erreur lors de leur remplacement.

Photos : 4Legend.com