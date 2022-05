La croissance rapide de Bentley Mulliner offre de nouvelles options de personnalisation

La division de personnalisation sur mesure de Bentley – Mulliner – a continué de connaître une croissance exponentielle en 2022, poursuivant la tendance observée l’année dernière. Les demandes de personnalisation et de contenu sur mesure via Mulliner ont augmenté de 200% depuis 2020, pour atteindre le plus haut niveau de l’histoire de l’entreprise. En moyenne, trois Bentley par jour sont désormais produites avec des demandes sur mesure.

De nouvelles possibilités

Datant des premiers jours au Mans, une nouvelle fonctionnalité introduite est les jeux d’orgue plaqués or 18 carats. Ils rendent hommage aux Bentley Boys originaux, tout en offrant une finition emblématique et intemporelle. La fonctionnalité est apparue récemment dans l’une des voitures en édition limitée de Mulliner et s’ajoute à l’intérieur de toute Bentley spécialement organisée. La Number 9 Edition de Mulliner était en l’honneur de Sir Henry « Tim » Birkin – l’un des « Bentley Boys » originaux des années 1920 et 1930. Birkin était un client, un investisseur et un pilote de course Bentley, plein d’esprit d’entreprise et d’ambition – et grâce à la collaboration déterminée de l’homme et de la machine, le « Blower » de 4½ litres est né.

La deuxième nouveauté est une sélection accrue de placages à pores ouverts. Inspirée par l’effet naturel des placages Stone, la dernière offre comprend désormais Liquid Amber, Vavona et Tamo Ash dans des finitions à pores ouverts plus durables. Tous sont traités avec une laque mate ultra-fine uniquement pour la protection et donne à la surface la texture naturelle du bois, variant de la finition brillante lisse plus traditionnelle et utilisant 90% de laque en moins.

Sélectionné uniquement parmi les meilleurs stocks disponibles, le placage à pores ouverts est peint avec seulement trois couches de laque ultra-fines, totalisant seulement 0,1 mm d’épaisseur. En comparaison, le revêtement de laque haute brillance de Bentley a une épaisseur de 0,5 mm et une finition brillante et lisse. Chaque couche est appliquée à la main et poncée entre les applications, garantissant que la laque adhère aux rainures naturelles du bois. La finition obtenue ressemble à de la cire et met parfaitement en valeur la couleur et la texture authentiques et naturelles des essences de bois.

Le guide de personnalisation Mulliner offre un mélange unique d’options traditionnelles et contemporaines qui séduiront les clients divers et extraordinaires de Bentley. Les clients peuvent choisir des couleurs de cuir sur mesure, des placages peints, des coutures intérieures personnalisées et des inserts de porte garnis de tweed pour ne citer que quelques-unes des offres uniques de Bentley Mulliner qui peuvent être utilisées pour améliorer l’aspect et la sensation uniques de leur Bentley.

Le dernier catalogue de personnalisation Mulliner comprend désormais neuf suggestions de designs différentes pour aider à inspirer les clients ou leur fournir une base pour créer leur propre voiture unique. La demande accrue a également mis l’équipe de Mulliner au défi de créer de nouvelles fonctionnalités de personnalisation.

La proportion de Bentley avec des fonctionnalités et du contenu sur mesure est passée de 2% en 2020 à 6% de la production annuelle aujourd’hui. L’examen des demandes montre des tendances intéressantes entre chaque modèle – les clients du Bentayga sont plus individuels avec les peintures extérieures, tandis que les clients Flying Spur sont plus intéressés par les fonctionnalités Mulliner telles que les placages à double finition. Les clients de la Continental GT concentrent leur attention sur les aspects personnalisés du guide de personnalisation, tels que l’option de kit de carrosserie en fibre de carbone à fines rayures.

Une poussée d’individualité

Mulliner a été responsable de certaines des voitures les plus emblématiques et uniques du siècle dernier de l’histoire de Bentley, de la Continental Type R des années 1950 aux voitures dignes de la royauté, et plus récemment les projets exceptionnels Blower Continuation et Bacalar. Les plus anciens carrossiers du monde offrent aux clients la possibilité d’explorer une Bentley plus personnalisée, avec des options allant de couleurs uniques et de coutures sur mesure jusqu’à des Bentley entièrement carrossées et uniques.

En juillet 2021, le cap des 1 000 projets sur mesure a été franchi, puisqu’une équipe de conception spécifique a été formée en 2014. Aujourd’hui, le nombre de projets est passé à 1 350 en seulement 10 mois – une augmentation de la demande reflétant la capacité croissante de Mulliner à proposer toutes options face à la demande des clients.

Les clients ont également augmenté le nombre de fonctionnalités sur mesure par demande. En 2020, un client demandait probablement deux fonctionnalités ; aujourd’hui, c’est généralement jusqu’à sept heures. Avec un flair pour le design ou en utilisant les compétences de co-création de l’équipe de conception Mulliner, les voitures peuvent évoluer d’un changement de peinture à un véhicule entièrement thématique célébrant l’entreprise, le passe-temps favori ou la passion du propriétaire.

Un récent projet populaire a vu Bentley Orlando utiliser les capacités étendues de Mulliner pour produire une Bentayga Speed sur mesure sur le thème de l’espace pour l’un de ses clients en utilisant le contenu du guide de mise en service personnel de Mulliner et un certain nombre d’éléments sur mesure. Les détaillants Bentley jouent un rôle clé pour apporter des variations régionales passionnantes aux clients du monde entier avec l’aide de Mulliner.

Avec l’une des palettes de couleurs les plus étendues au monde et des options intérieures presque illimitées, des configurations uniques peuvent se décliner en milliards de variations. En effet, il existe actuellement un total de 17 milliards de façons pour un client de spécifier une Bentley Continental GT.

Au-delà de cela, grâce aux services de Bentley Mulliner – la division sur mesure interne de Bentley – la seule limite est l’imagination du client.

Photos : Bentley