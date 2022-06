2 VW ID. Buzz inspirés de la série « Obi-Wan Kenobi » dévoilés à la Star Wars Celebration

Deux Volkswagen ID. Buzz uniques inspirés de l’univers de « Obi-Wan Kenobi » ont été présentés à l’occasion de l’édition 2022 de l’événement Star Wars Celebration, qui s’est déroulée du 26 au 29 mai 2022 à Anaheim, en Californie. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la collaboration du constructeur avec la nouvelle série, disponible sur Disney+ depuis le 27 mai. Les showcars ID. Buzz « Light Side Edition » et ID. Buzz « Dark Side Edition » incarnent respectivement le côté clair et obscur de la Force grâce à un design soigné, conçu pour séduire les passionnés de Star Wars.

Les deux showcars VW ID. Buzz ont été dévoilés sur le tapis rouge lors à l’occasion de l’avant-première surprise des premiers épisodes de la série « Obi-Wan Kenobi ». Ambassadeur de la marque Volkswagen et tête d’affiche de la nouvelle série, Ewan McGregor a également assisté à l’événement.

La première collaboration entre les designers de Volkswagen et de Lucasfilm

Au moyen de films adhésifs spéciaux apposés sur les flancs des modèles ID. Buzz, les designers du projet signent un extérieur stylisé représentant les deux côtés de la Force et s’inspirant spécifiquement d’Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador, deux personnages emblématiques de la nouvelle série. Pour ce projet très spécial, les designers de Lucasfilm et de Volkswagen ont travaillé en étroite collaboration.

« C’était un vrai plaisir d’explorer l’idée d’un modèle représentant la rencontre entre la marque Volkswagen et la série “Obi-Wan Kenobi”, d’autant plus que le design automobile ne se prête généralement pas aux thématiques du bien et du mal, de la lumière et de l’obscurité. Cette collaboration constitue ainsi une occasion unique d’incarner visuellement ces personnages emblématiques à travers les modèles ID. Buzz », a déclaré Doug Chiang, Vice-Président et Directeur Créatif Exécutif de Lucasfilm.

« Nous avons collaboré étroitement avec Lucasfilm pour associer le design fonctionnel et intemporel de l’ID. Buzz à l’univers fascinant et incroyablement détaillé de la série Obi-Wan Kenobi. », explique Jozef Kabaň, Directeur du Design pour Volkswagen. Dans le cadre de cette démarche créative, la signature « ID. Buzz » sur la poupe, qui caractérise habituellement les modèles Volkswagen de série, est remplacée par une signature apposée à l’arrière et déclinée dans la police « Aurebesh » typique de Star Wars. Les ailes des deux modèles sont également agrémentées d’autres signatures inspirées par la série.

Modèle ID. Buzz « Light Side Edition »

Sur la version « Light Side Edition », basée sur l’ID. Buzz, la partie inférieure de la carrosserie arbore une teinte beige inspirée de la couleur de la tunique d’Obi-Wan Kenobi. La partie supérieure bénéficie d’une finition chromée brillante en référence au design des vaisseaux spatiaux et des droïdes de l’univers de Star Wars. La ligne bleue qui parcourt les flancs et se poursuit jusque dans les phares et le bandeau lumineux de l’ID. Buzz rappelle la couleur du sabre laser du personnage. Les surfaces vitrées du van électrique reçoivent quant à elle une finition bleue transparente parfaitement assortie à l’éclairage du soubassement. Les vitres de custode ainsi que les cache-moyeux sont agrémentés du logo symbolisant la Rébellion. Enfin, le modèle bénéficie de jantes 21 pouces spécifiques.

Modèle ID. Buzz « Dark Side Edition »

Cette version est basée sur le Buzz Cargo. Avec ses tons menaçants noirs et rouges, l’ID. Buzz « Dark Side Edition » incarne le côté obscur de la Force. Le film adhésif est décliné en noir brillant sur la partie inférieure de la carrosserie et en noir mat sur la partie supérieure. Les lignes latérales, les phares, les bandeaux lumineux et les surfaces des fenêtres bénéficient d’une finition rouge évoquant la couleur du sabre laser de Dark Vador, offrant ainsi un contraste également accentué par l’éclairage rouge du soubassement. Enfin, les cache-moyeux des jantes de 21 pouces au design spécifique et la carrosserie sont ornés du logo de l’Empire galactique.

La collaboration entre Volkswagen et la série « Obi-Wan Kenobi »

La présentation de ces showcars uniques s’inscrit dans l’hommage rendu par le constructeur à la nouvelle série, dont les premiers épisodes ont été diffusés la semaine dernière. « Cette collaboration représente la rencontre de deux légendes. Dans “Obi-Wan Kenobi”, certains personnages emblématiques de Star Wars font leur grand retour pour le plus grand plaisir des passionnés de tout âge et de tous horizons. Il en va de même pour le van mythique de Volkswagen, qui entre désormais dans l’ère de l’électromobilité avec l’ID. Buzz. », a ajouté Jozef Kabaň.

En outre, ce nouveau partenariat permet à Volkswagen de privilégier un positionnement de marque encore plus axé sur des expériences riches en émotions et de renforcer encore davantage sa stratégie d’électrification mondiale. Le lancement de la campagne publicitaire de grande ampleur « Obi-Wan Kenobi » a débuté par la diffusion d’un spot publicitaire spécifique, conçu en collaboration avec Lucasfilm et la société Industrial Light & Magic, et qui met en scène l’ID. Buzz ainsi que des personnages connus de l’univers de Star Wars.

La nouvelle série de l’univers Star Wars « Obi-Wan Kenobi » est disponible sur Disney+ depuis le 27 mai. Les nouveaux modèles ID. Buzz et ID. Buzz Cargo sont déjà disponibles à la commande sur les marchés européens.

Photos : Volkswagen