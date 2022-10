La Lamborghini 400 GT 2+2 rend hommage aux Beatles

Lamborghini a entrepris une tournée très spéciale à Londres dans une Lamborghini 400 GT 2+2 des studios Abbey Road à Savile Row, et de nombreuses rues célèbres entre les deux. Ce voyage a contribué à définir le groupe le plus titré et le plus influent au monde, The Beatles, à qui Lamborghini rend hommage le jour du 60ème anniversaire de leur premier single « Love Me Do », sorti le 5 octobre 1962. Les Beatles ont enregistré pratiquement toute leur production à Abbey Road, y compris «Love Me Do», et lorsqu’ils se sont produits en direct pour la toute dernière fois sur le toit de leur siège social de Savile Row Apple Corps le 30 janvier 1969, une Lamborghini 400 GT 2 + 2, Rosso Alfa (rouge) avec intérieur Nero (noir), était garée dans la rue en contrebas. La voiture est visible dans le récent documentaire primé des Beatles du réalisateur Peter Jackson, Get Back.



Les quatre membres du groupe étaient des passionnés de voitures, mais Sir Paul McCartney a été particulièrement séduit par l’allure de la Lamborghini 400 GT 2+2. De nombreuses sources suggèrent qu’à l’époque où les Beatles enregistraient leur « White Album » en 1968, y compris l’immortel « Let It Be », avec lequel ils ont mis fin à leur carrière, McCartney en possédait une, malgré le manque de documentation officielle pour le prouver.

La Lamborghini 400 GT 2+2 a été lancée en 1966, à peine trois ans après la création d’Automobili Lamborghini. Malgré les débuts de l’entreprise, la 400 GT 2+2 était déjà reconnue comme l’une des meilleures voitures de grand tourisme disponibles sur le marché. C’était l’expression parfaite du concept original de Ferruccio Lamborghini de créer la GT la plus rapide, la plus confortable et la plus belle, et sa configuration 2+2 la rendait également très pratique. Il a été conçu par Carrozzeria Touring, alors l’une des entreprises leaders en termes de style et de savoir-faire de haute qualité, et équipé d’un moteur V12 DACT de 4 litres, dont l’architecture est encore aujourd’hui une marque de fabrique d’Automobili Lamborghini.

Dans cette dernière vidéo Lamborghini, Dylan Jones OBE, journaliste, auteur et diffuseur anglais qui a interviewé Sir Paul McCartney à de nombreuses reprises, retrace ce voyage fascinant, nous ramenant dans les années 60 pour explorer l’influence de Londres sur l’auteur-compositeur et l’époque où il et les autres membres du groupe ont façonné si profondément.

« Londres est l’endroit où McCartney a puisé son inspiration, Londres la ville qui a inspiré son écriture, ses processus créatifs et sa curiosité sans bornes. S’il se considérait auparavant comme plutôt un traditionaliste, les changements rapides survenus dans la culture underground de Londres l’ont encouragé à explorer sa créativité, travaillant toujours avec John Lennon pour créer une série de chefs-d’œuvre musicaux qui restent inégalés. », a déclaré Jones.

Photos – Vidéo : Lamborghini