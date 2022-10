Calendrier de l’Avent 2022 miniature VW Coccinelle de 1970 sonore au 1:43 – Edition Franzis

Le spécialiste allemand des calendriers de l’Avent sur la thématique automobile – Franzis – propose en 2022 différents produits à la fois orignaux et ludiques notamment de la marque Volkswagen. L’un d’eux est la mythique VW Coccinelle (Käfer en allemand et Beetle en anglais) disponible en miniature à l’échelle 1:43 à monter en 24 jours. En plus d’un livret présentant l’histoire du modèle depuis les années 1930, différents accessoires et un socle sonore sont également présents dans ce calendrier de l’Avent.

Un calendrier de l’Avent nostalgique

Avec le virage actuel que prend l’automobile vers l’électrification des modèles, la nostalgie des modèles anciens est de plus en plus importante. Certaines voitures ont gagné leur statut de légende comme la VW Coccinelle qui a su traverser 9 décennies avec succès.

La Volkswagen Coccinelle incarne non seulement une histoire automobile réussie, mais est également un symbole du miracle économique de l’Allemagne. Créée par le Professeur Ferdinand Porsche, la voiture du peuple se devait d’être disponible dans un calendrier de l’Avent.

L’éditeur Franzis a été le premier éditeur à se lancer en 2018 dans les calendriers de l’Avent incluant le montage d’une miniature, accompagnée de quelques accessoires originaux. L’un des premiers modèles était une Porsche 911 rouge, rencontrant rapidement le succès. D’autres coloris et versions ont ensuite vu le jour tout comme les modèles de différentes marques comme Mercerdes-Benz, VW, Trabant, …

Le miracle économique allemand des années 1950 et 1960 n’a vraiment été rendu possible que par la VW Coccinelle. La voiture du peuple fabriquée à Wolfsburg a rendu des millions de personnes mobiles – et, accessoirement, a aidé à explorer le monde. Sa simplicité et sa forme unique en font aujourd’hui la voiture classique la plus populaire sur le marché allemand.

Franzis propose dans son calendrier de l’Avant un kit à monter d’un modèle de 1970 dans une teinte rouge. Après un processus de montage très simple en quelques étapes, la miniature au 1:43 de marque Welly peut être exposée sur un socle en plastique noir (recouvert au choix par un film chromé bleu qui malheureusement ne tient pas très bien au bout de quelques minutes).

Un module audio fonctionnant sur piles (bouton rouge rappelant la couleur de la Cox) permet de profiter du son du Flat 4 de cette voiture. Franzis inclut également divers accessoires et goodies afin de personnaliser l’exposition et la décoration du modèle : deux décors de fond, stickers à coller sur la carrosserie de la voiture, quelques gadgets supplémentaires comme 1 valise pour ranger les vis supplémentaires, un petit chiffon, une chaise longue, une panier de pique-nique, un marque page magnétique et des cartes présentant diverses générations de cox.

Le déballage du coffret du calendrier de l’Avant est toujours une expérience excitante : on retrouve les 24 boîtes mélangées dans un socle en carton (pouvant être accroché au mur). Ce dernier permet d’exposer les deux photos constituées par les 24 boîtes du calendrier. Un livret informatif mis à jour est aussi présent et constitue un bon point de ce calendrier complet.

Les différents éléments à monter sont présents dans 24 boîtes de différentes tailles. Au fil des jours, les boîtes sont vidées, faisant avancer la construction du diorama et de la miniature. Pour garder une part de mystère et de suspens, je ne vous dévoilerai pas le contenu des différentes boîtes.

Sur le dos des boîtes, un autre motif important est établi au cours des 24 jours. Il suffit de retourner chaque boîte après l’ouverture pour réaliser un puzzle représentant deux cox stationnées devant une belle demeure.

Une fois la miniature montée, elle peut être posée sur un socle interactif, reproduisant via un haut-parleur caché le son du moteur Flat 4 fidèlement reproduit. Le son s’enclenche en appuyant sur le bouton rond rouge. L’ensemble est alimenté par 2 piles de 1,5 V Type AA (non fournies). Différents autocollants sont aussi fournis si vous souhaitez personnaliser votre miniature.

Un livret sur l’histoire de la Beetle

Le livret de 50 pages, sorte de petit livre aux dimensions de 29,7 x 25,5 x 0,4 cm, propose chaque jour de décembre une double page sur l’histoire de la marque Volkswagen depuis ses débuts et son modèle phare : la Coccinelle. Ferdinand Porsche ayant créé la voiture est également mis en avant. Des images des archives de Volkswagen illustrent les informations, disponibles en allemand et en anglais. De nombreuses informations sont présentés dans ce livret, permettant de découvrir toutes les générations de la Käfer et de certains modèles uniques.

Les informations sont de qualité, accompagnées d’encadrés présentant les étapes de montage du l’ensemble du modèle réduit.

Avis

Cette édition du calendrier de l’Avent Volkswagen est une belle réussite. C’est un cadeau spécial pré-Noël dédié à tous les collectionneurs et fans de Volkswagen. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas trop, les stocks étant limités!

Il est disponible sur Amazon.fr (lien ci-dessous) :

Caractéristiques

Publication : Août 2021

Éditeur : Franzis

Dimensions livret : 29,7 x 25,5 x 0,4 cm – 50 pages

Dimensions coffret : 33,8 x 29 x 4 cm

Langues : Anglais & Allemand

ISBN : 40-19631-55255-6

Prix : 64,95 euros TTC

Photos : 4Legend.com