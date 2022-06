Lamborghini au Goodwood Festival of Speed 2022

Lamborghini est au Goodwood Festival of Speed ​​de ce week-end avec l’Huracán Tecnica, l’Aventador Ultimae – le dernier modèle de l’emblématique Aventador V12 – montant la colline avec les modèles Huracán STO et EVO pour célébrer ses moteurs atmosphériques avant que le constructeur italien de super voitures de sport ne dévoile ses premiers modèles hybrides à partir de 2023.

La dernière Huracán Tecnica de Lamborghini, annoncée plus tôt cette année avec une introduction sur le marché au début de 2023, est exposée sur le stand de Lamborghini à côté du Ristorante 1963 : le restaurant italien de Goodwood nommé d’après l’année de la fondation de Lamborghini. Le V10 atmosphérique à propulsion offre les prouesses techniques et de conception de Lamborghini dans une Huracán créée pour les meilleures performances de plaisir de conduite ainsi qu’une maniabilité quotidienne. Une gamme de voitures Lamborghini Squadra Corse, dont l’Essenza SCV12 et la nouvelle Huracán Super Trofeo EVO2, est exposée à l’extérieur du Drivers Club exclusif, chacune inspirant une montre de Roger Dubuis : un partenaire de Lamborghini Squadra Corse et du Festival of Speed ​​de cette année dans le domaine du chronométrage.

« Le Goodwood Festival of Speed ​​est un événement emblématique célébrant les créations, les réalisations et l’excitation pure des voitures et des motos sur route et sur pist. Le rugissement et l’émotion des moteurs atmosphériques, en particulier les moteurs inimitables de Lamborghini, continuent d’attirer de nombreux passionnés : cette année, nous célébrons particulièrement les moteurs Lamborghini alors même que nous embrassons un avenir annonçant des technologies et des solutions d’ingénierie passionnantes alors que nous poursuivons notre route vers électrification. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

Stephan Winkelmann est rejoint par d’autres membres du conseil d’administration du Festival of Speed, ainsi que plus de 450 propriétaires de Lamborghini et VIP dans son salon d’accueil à côté du Ristorante 1963.

Photos : Lamborghini