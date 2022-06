La Lamborghini Countach LPI 800-4 arrive au Japon

A l’occasion des premières livraisons aux clients de la Countach LPI 800-4, Lamborghini Tokyo célèbre le lien entre la Countach et la culture japonaise. L’entrepôt Terrada à Tokyo a été le cadre du dévoilement de la Lamborghini Countach LPI 800-4 au Japon à l’occasion des premières livraisons aux clients. Pour marquer le lien avec l’histoire passée de ce modèle, une Countach 25e anniversaire de 1989 était exposée aux côtés de la LPI 800-4. L’événement était exclusif à 90 membres de la presse locale, qui ont eu l’occasion d’interviewer Francesco Scardaoni, directeur régional pour l’Asie-Pacifique, Davide Sfrecola, responsable de Lamborghini Japan, et Mitjia Borkert, responsable du design chez Automobili Lamborghini. La Countach LPI 800-4 a ensuite été amenée dans les rues de Tokyo et photographiée devant certains des quartiers et bâtiments les plus célèbres de la capitale.

Arrivée au Japon

La Lamborghini Countach LPI 800-4 est une voiture futuriste en édition limitée produite à 112 exemplaires qui rend hommage à la Countach originale, une icône non conformiste au design et à la technologie révolutionnaires qui a célébré son 50ème anniversaire l’année dernière. La LPI 800-4 est un hommage au glorieux héritage de Lamborghini, mais pas rétrospectivement. Il représente plutôt l’idée de ce qu’aurait pu être l’évolution de l’emblématique Countach des années 70 et 80 en un modèle de super voiture de sport exclusif et contemporain.

Francesco Scardaoni, directeur régional d’Automobili Lamborghini en Asie-Pacifique, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter la Countach LPI 800-4 ainsi que la Countach 25 anniversario de 1989 à nos amis des médias au Japon. La Countach est l’un des modèles Lamborghini les plus populaires depuis sa première introduction au monde il y a cinq décennies. Alors que nous commençons les premières livraisons de la Countach LPI 800-4 à nos propriétaires avertis au Japon, nous pouvons nous attendre à ce que la Countach continue de faire tourner de nombreuses têtes lorsqu’elle sera sur les routes japonaises, comme elle l’a été au cours des cinquante dernières années. »

La Countach LPI 800-4 conserve l’expérience et le son inimitables du moteur central arrière V12 (LP – Longitudinale Posteriore), incorporant la technologie hybride (I) développée pour le Sián. Le V12 à traction intégrale de la LPI 800-4 délivre 780 ch, combinés aux 34 ch du moteur électrique, pour un total de 814 ch (arrondi à 800 dans le nom) et il offre des performances exceptionnelles, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, 0 à 200 km/h en 8,6 secondes et une vitesse de pointe de 355 km/h.

La Countach : bien-aimée au Japon et vedette de Manga

Ce n’est pas seulement une question de chiffre d’affaires mais d’impact émotionnel et culturel. Le Japon a toujours été un territoire amical pour la Countach, avec une foule de passionnés prêts à la célébrer et à en faire le protagoniste de certaines séries Manga célèbres.

Les bandes dessinées mangas ont été produites pour la première fois dès le XVIIIe siècle, mais c’est à partir du début du XXe siècle qu’elles ont commencé à être largement diffusées et, à partir du milieu des années 1950, elles sont devenues l’un des produits éditoriaux les plus importants du Japon. Caractérisés par le fait d’être en noir et blanc et d’avoir une finition plutôt simple, les mangas sont encore lus aujourd’hui par des personnes de tous âges.

La présence de la Countach dans les bandes dessinées Manga remonte aux années 70, lorsqu’elle a captivé le public japonais avec ses formes futuristes, ses formes anguleuses, ses portes en ciseaux, sa puissance et ses performances. Cette affection a conduit à la publication et au succès du Manga nommé « Countach » publié en 28 volumes à partir de 2004 par la maison d’édition Shueisha et dessiné par Haruto Umezawa. Le personnage principal de l’histoire, Sorayama Shun, rêvait depuis son enfance de devenir pilote de course et de posséder une Countach LP 400 dans le futur. Vingt-cinq ans plus tard, grâce à ses efforts pour voir son souhait se réaliser et avec un peu de chance, il parvient à obtenir sa propre Countach, qui finit par être le protagoniste de diverses aventures et défis de course. C’est une série convoitée, aujourd’hui recherchée par les passionnés du monde entier et assez rare à trouver complète.

Photos : Lamborghini