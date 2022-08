Lamborghini bat le record du SUV à Pikes Peak avec le nouvel Urus

Avant sa première mondiale à la mi-août 2022, le Lamborghini Urus restylé, qui n’a pas encore été dévoilé, a établi un nouveau record dans la catégorie des SUV de production sur la piste utilisée pour le Pikes Peak International Hill Climb : la célèbre course de cote qui a récemment fêté sa 100ème édition.



Simone Faggioli, champion de la course de côte et pilote d’essai Pirelli, détenteur du record de propulsion arrière établi lors de la « Race to the Clouds » 2018 à Pikes Peak, s’est vu confier le nouveau Lamborghini Urus, arborant un camouflage avant sa présentation officielle. La montée chronométrée s’est déroulée sur le même parcours que la course, la route étant fermée à la circulation pour l’occasion. Partant d’une altitude de 2 862 mètres, Faggioli a abordé les 156 virages qui serpentent sur 20 km (12,42 miles) en montant une altitude supplémentaire de 1 439 mètres sur une pente moyenne de 7% et en franchissant la ligne d’arrivée à 4 302 mètres (14 115 pieds) en 10:32.064.

Pourtant, pour faire ses débuts officiels, le nouvel Urus n’a pas été inscrit dans la course officielle, mais le temps a été enregistré par les chronométreurs officiels du Pikes Peak International Hill Climb. L’Urus a battu à la fois le précédent record du constructeur hors course sanctionné par le PPIHC de 12:35.610 établi par Paul Dallenbach en 2014, et le record actuel de la journée de course de 10:49.902 détenu par Rhys Millen, établi en 2018, dans une Bentley Bentayga.

« La décision de nous tester à Pikes Peak reflète l’esprit Lamborghini de ‘s’attendre à l’inattendu’ et démontre les performances exceptionnelles du nouveau modèle Urus qui sera présenté prochainement. Pikes Peak est l’événement de course de côte le plus célèbre au monde, en plus d’être extrêmement difficile pour la voiture : le tracé inégal de la piste teste l’équilibre du châssis ; les importants dénivelés sollicitent le groupe motopropulseur ; et les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement entre le début et la fin. », a déclaré Rouven Mohr, directeur technique d’Automobili Lamborghini.

L’Urus, équipé de série du moteur V8 biturbo, a été modifié pour se conformer aux règles de sécurité du Pikes Peak International Hill Climb : l’habitacle est équipé d’un arceau de sécurité ; les sièges standards sont remplacés par un siège de course avec harnais six points ; et un système d’extinction d’incendie a été installé.

Les pneus (285/40 R22 à l’avant et 325/35 R22 à l’arrière) sont une évolution du Pirelli P Zero Trofeo R pour l’Urus. Pour la première fois, le pneu semi-slick Pirelli a été développé pour répondre aux caractéristiques d’un SUV, avec cette variante particulière développée en coopération avec Lamborghini. Le résultat de la collaboration est un pneu avec une polyvalence accrue, offrant des performances élevées à la fois sur l’asphalte sec avec des températures ambiantes élevées et sur les surfaces mouillées avec des températures plus froides.

Photos – Vidéo : Lamborghini