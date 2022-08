Débuts de l’Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron lors de la Monterey Car Week 2022

Modernisée, électrifiée et inspirée du design emblématique de l’Audi Sport quattro S1 de 1985, l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron sera dévoilé en Amérique du Nord pour la première fois lors de la Rolex Monterey Motorsports Reunion organisée à Laguna Seca lors de la Monterey Car Week qui aura lieu du 17 au 21 août 2022. Ce véhicule unique en son genre a été développé exclusivement pour le pilote de drift américain Ken Block et sera présenté dans le prochain épisode de sa célèbre série Gymkhana, « Electrikhana ».

L’Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron apporte l’électrification directement à la porte de l’amateur de voitures de performance. Doté de deux moteurs électriques, d’une transmission intégrale, d’un châssis en fibre de carbone et de l’incorporation de la suite complète de normes de sécurité dictées par l’instance dirigeante du sport automobile, la FIA – le S1 Hoonitron dissipe tout doute qu’une voiture électrifiée ne peut pas être engageante et synonyme de performance moderne. L’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron sera exposée sur le circuit de Laguna Seca, dans le cadre de la Monterey Car Week 2022. Ce sera la première fois que le public nord-américain aura la chance de voir la voiture électrique que Ken Block pilotera en personne. De plus, les fans verront également l’Audi Sport quattro S1 d’origine pilotée par Walter Röhrl lorsqu’il a établi son record de 10 minutes et 48 secondes sur du gravier lors de la course de côte de Pikes Peak en 1987. Il s’agit toujours du meilleur temps sur le tronçon non pavé de la course de cote.

En décembre 2021, les projets de création d’une version électrifiée d’une icône du design Audi ont été rapidement mis en œuvre. Généralement, pour un projet de cette ampleur, les designers et les ingénieurs alloueraient plus d’un an pour produire un concept aussi ambitieux. Cependant, dans le cas du S1 Hoonitron, un délai accéléré de quatre semaines a été accepté par les esprits et les mains occupant les installations d’Audi Sport à Neckarsulm. Après une recherche intensive d’environ un mois vers l’avenir, le S1 Hoonitron a été finalisé. Alors qu’Audi Design à Ingolstadt, en Allemagne, était responsable du style, l’ensemble du développement, y compris les technologies de pointe qui ont donné vie à la voiture, a eu lieu sur le site d’Audi Sport à Neckarsulm. Cet emplacement convient au développement d’une voiture de performance électrifiée du futur, car c’est également à cet endroit que l’Audi RS e-tron GT disponible dans le commerce est produite.

De 1984 à 1987, le pilote de rallye Audi – Walter Röhrl – a piloté l’Audi Sport quattro S1 d’origine pendant l’ère du groupe B des courses de rallye. L’avantage injuste apporté à la route via le système de traction intégrale quattro unique a propulsé le succès de la marque dans les compétitions tout-terrain, sur chaussée et sur piste, avec des avantages de performances allant au-delà des routes enneigées et de la conduite hors route. Aujourd’hui, le système Audi quattro a évolué avec les dernières technologies et références adaptées du monde du sport automobile. L’interprétation moderne, le S1 Hoonitron, sert de clin d’œil à cette période importante, tout en restant focalisée sur l’engagement envers l’électrification. Les Audi e-tron, e-tron Sportback et e-tron GT seront rejointes par le Q4 e-tron SUV et le Q4 Sportback e-tron, augmentant ainsi la taille de la gamme e-tron à cinq modèles uniques proposés sur le marché américain. Le S1 Hoonitron donne un aperçu de l’avenir électrifié qui est passionnant et durable, ce qui est assez excitant en soi.

Photos : Audi