Lamborghini célèbre le 30ème numéro de Lamborghini Magazine

Automobili Lamborghini célèbre le jalon du trentième numéro du magazine Lamborghini avec « Beyond », un livre « phygital » de table basse en édition limitée de seulement 1 963 exemplaires, numéroté à la main, en référence à l’année de fondation de Lamborghini.

Le meilleur des trente derniers numéros du magazine Lamborghini croise un contenu innovant et exclusif qui prend vie à travers les paroles d’écrivains de renom, des interviews vidéo sans précédent et des solutions de réalité augmentée à travers cinq chapitres. Le livre physique et les activations numériques rendues possibles grâce aux codes QR offrent une expérience sensorielle complète tout en accompagnant le lecteur dans le monde Lamborghini et au-delà.

Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a déclaré : « Je suis ravi de dire que le contenu que nous avons créé depuis le premier numéro du magazine Lamborghini en 2007 résonne parfaitement avec ma vision de Lamborghini d’une manière courageuse, authentique et souvent inattendu. Chez Lamborghini, nous croyons passionnément au pouvoir de l’écrit et d’un magazine magnifiquement produit pour raconter notre histoire, et même avec le changement de paradigme dans la communication qui s’est produit depuis, nous célébrons toujours avec passion toutes les formes de narration. »

« Beyond » est un livre commémoratif rangé dans un boîtier raffiné qui s’ouvre avec une coupe oblique, faisant référence au dynamisme de l’emblématique « Y » qui distingue le design Lamborghini. Une couleur Pantone fluo enflamme le contenu, dont des illustrations originales qui prennent vie en 3D dès qu’elles sont cadrées avec un smartphone. Une couverture souple au toucher et un dos souple apparent avec titre sérigraphié rappellent qu’il s’agit d’une pièce de collection exclusive.

Alors que les numéros réguliers du Lamborghini Magazine sont dédiés aux clients et aux VIP, le livre unique « Beyond » de 175 pages est accessible aux fans de la marque dans le monde entier, même s’il reste comme toujours exclusif : seuls 1 963 exemplaires sont disponibles au prix de 149 € sur lamborghinistore.com.

Photos : Lamborghini