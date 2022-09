Miniature Porsche 911 RWB Hibiki au 1:18 par Solido

Après la RWB Pandora One de 2011, le fabricant français de miniatures Solido propose à l’échelle 1:18 une seconde édition limitée d’une Porsche 911 type 964 préparée par Akira Nakai-San de RAUH-Welt Begriff. Le second modèle commercialisé en 2022 est la RWB Hibiki, le premier modèle réalisé sur le sol britannique en 2016 par RWB United Kingdom. Présentation de ce modèle orange…

RWB Hibiki de 2016 – le premier projet de RWB United Kingdom

La RWB Hibiki est la première réalisation de RWB UK, née d’une idée de concevoir l’un des meilleurs modèles RWB du moment et la première au Royaume-Uni. Après avoir recherché la base idéale, une Porsche 911 type 964 saine (non accidentée), propre, sans toit ouvrant, à boîte de vitesses manuelle. La perle rare fut trouvée à l’étranger, dans un état concours.

Une fois la voiture achetée, la seconde étape a été de déterminer quel type de kit carrosserie leur conviendrait en comparant les différents modèles existants à l’époque. A l’époque le Royaume-Uni n’avait pas de revendeur RWB, ce sera chose faite via ce premier projet anglais.

Une fois le choix fait, la commande fut passée directement au Japon à Nakai San et l’argent envoyé : arceau, aileron arrière, jupes latérales, les extensions d’ailes larges Royal complets (une première en Europe en 2016).

Tous les kits étant faits à la main sur commande, le kit de carrosserie complet a été reçu quelques mois plus tard, prêt à être préparé pour le montage par Nakai San décidé à une date précise qu’il fallait respecté, ce dernier se déplaçant en personne pour le montage final.

Avant la touche finale, la voiture doit être entièrement prête à rouler et préparée avec tout ce qui doit être monté, incluant la peinture de toutes les pièces peintes.

La peinture de la carrosserie a été confiée à Lemass Automotive qui a procédé à un décapage complet avant une nouvelle peinture dans la couleur orange. Les joints d’évacuation de la pluie qui descendent de chaque côté du toit jusqu’au quartier arrière ont été enlevés et lissés, pour donner un aspect propre



Pour la couleur, Akira Nakai demande aux propriétaires de sélectionner trois choix de couleurs. A partir d’elles, le maître japonnais décide de la couleur finale. Pour ce projet, la teinte orange a été retenue. L’intérieur du véhicule a également été peint de la même couleur, notamment le toit.

Le moteur a été retiré pour sa préparation et repeint afin de lui donner une belle apparence.

Une fois le véhicule peint, la nouvelle suspension KW intégrant un kit de levage HLS permettant de soulever le véhicule en appuayant simplement un bouton, a été installée et réglée.

JL audio a fourni l’ensemble du système audio qui est simplement contrôlé par une petite interface ronde sur le tableau de bord et se connecte via Bluetooth à un téléphone portable. Les sièges arrière ont été retirés laissant place à des subwoofers alors que des haut-parleurs de porte ont également été insérés. JL Audio est ensuite venu régler le système pour offrir un son de très haute qualité.

Certaines modifications ont été apportées dans l’habitacle afin de l’épurer comme la suppression de la console centrale et du frein à main mécanique (remplacé par une version électrique commandé via un bouton monté sur le tableau de bord).

Deux gros sièges baquets ont été installés et personnalisés avec un rappel de la teinte orange via des surpiqures et des logos.

A la date indiquée, Nakai San est venu spécialement du Japon afin d’installer le kit. A peine descendu de l’avion et malgré le décalage horaire, il s’est directement attelé à la tache.

Après l’installation des différents éléments de son kit (cf vidéo ci-dessus), il a également signé sur la voiture à divers endroits : sous le capot, le moteur et entre les sièges arrière. La voiture a ensuite été baptisée Hibiki et conduite par Nakai-San pour un essai routier.

Une nouvelle version en miniature d’un modèle RWB

Que dire de ce nouveau modèle RWB proposé par Solido ? Beaucoup de choses tout comme un seul mot : superbe ! Cette deuxième miniature d’une Porsche 911 customisée par RAUH-Welt Begriff au 1:18 est une grande réussite mêlant originalité, qualité et prix contenu.

Après le Pandora One (déjà présentée précédemment), Solido commercialise en édition limitée (non numérotée) la RWB Hibiki qui a une configuration assez folle, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Cette miniature en métal avec portes ouvrantes laisse entrevoir l’intérieur qui n’a pas été négligée par Solido : une ambiance colorée entre le noir des contre-portes et des différents éléments du tableau de bord, du sol, du revêtement des sièges baquets, de l’arceau, du volant à méplat et le orange de la teinte extérieure présent sur la coque des sièges, le tunnel central, le fond des compteurs, le bas du tableau de bord, les surpiques des sièges.

Les enceintes incrustées à l’emplacement des sièges arrière ont également bien été reproduites malgré qu’il s’agisse d’une miniature non haut de gamme à l’instar de la marque sœur GT Spirit.

L’extérieur est tout aussi bluffant avec un belle reproduction des éléments du kit RWB avec les joints noirs des extensions d’ailes, la visserie noire, les différents éléments aérodynamiques ajoutés au modèle et non moulés dans la masse.

L’aileron ne passant pas inaperçu est également de bonne facture avec un soucis du détail comme l’union Jack en orange sur chaque côté ou le logo Profusion Customs sous l’aileron.

La finesse des phares et des feux est de nouveau présente comme sur la RWB Pandora One, apportant un grand réalisme au modèle réduit. Les différentes inscriptions présentes sur le pare-brise, la vitre arrière et la vitre latérale arrière droite sont très fines et qualitatives. La recherche du détail va jusqu’au plaques d’immatriculations qui n’ont pas été négligées. Il faut parfois prendre une loupe pour bien distinguer les petites inscriptions.

Un autre élément retient l’attention : les roues avec des jantes noires et chromées à fort déport, notamment à l’arrière. Le réalisme est assez saisissant, avec une visibilité sur les disques de frein percés et leur étrier.

En retournant la voiture, le bas du moteur et les échappements sont visibles, permettant au passage d’admirer le dessin des pneus en caoutchouc semi-slicks.

Il reste une chose à faire pour Solido : continuer à proposer des reproductions fidèles d’autres modèles RWB. Bonne nouvelle, un 3ème modèle a été récemment dévoilé reproduisant une version de RWB France.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. La RWB Hibiki de 2016 fait honneur à son pays de réalisation, le Royaume-Uni. Le drapeau est ainsi présent sur les deux côtés de l’aileron, représenté par la teinte orange de la carrosserie sur fond noir.

Disponibilité et prix

Commercialisée au Printemps 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence S1807501, la miniature Solido au 1:18 de la RWB Hibiki est proposée en édition limitée au prix recommandé de 44,95 euros.

Photos : 4Legend.com – Vidéo : Profusion Customs