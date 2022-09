Lamborghini Diablo – La supercar à moteur V12 ayant marqué sa décennie

En 2022, Lamborghini célèbre le V12, le légendaire moteur 12 cylindres qui propulse ses modèles les plus emblématiques depuis près de 60 ans. La Diablo est un modèle ayant marqué sa décennie en étant la toute première voiture de sport de Lamborghini à 4 roues motrices. Lorsqu’elle a fait ses débuts, la Diablo était tellement en avance sur son temps qu’elle a été identifiée comme une hypercar de série. Présenté officiellement le 21 janvier 1990 lors du Lamborghini Day au Sporting de Monte-Carlo, le moteur 12 cylindres avait initialement une cylindrée de 5,7 litres puis 6,0 litres, développant une puissance maximale de près de 600 ch dans les versions routières et de 655 ch dans via le modèle Diablo GT1 Stradale pour circuit, dont seulement deux unités ont été fabriquées.

Le moteur à combustion V12 « pur » dans sa forme définitive sortira de production avant la fin de 2022, lorsque la dernière Aventador Ultimae sera fabriquée. Dès l’année prochaine, l’héritière de l’Aventador sera équipée d’une nouvelle version hybride rechargeable du moteur V12, fermant un grand chapitre de l’histoire de la marque de Sant’Agata bolognese..

Un succès commercial qui a duré 11 ans

La Diablo occupe une place particulière dans l’histoire d’Automobili Lamborghini et dans le cœur des passionnés, et pas seulement en raison de ses performances étonnantes et de l’expérience de conduite. C’est le modèle qui a propulsé le constructeur automobile dans l’ère moderne. Le projet 132 – comme on l’appelait au sein de l’entreprise – a vu le jour en 1985 pour remplacer la Lamborghini Countach, il devait donc transmettre toute la puissance du constructeur automobile basé à Sant’Agata : paraître sportif et musclé mais toujours attrayant ; offrir l’esthétique pour laquelle Lamborghini a toujours été réputée ; et être évolutif, pour rester la voiture de production la plus rapide au monde pour les années à venir. La façon dont il a géré la route lors des premiers essais était étonnante, un succès obtenu grâce à l’intense travail de développement qui a impliqué l’ancien champion du monde de rallye Sandro Munari. Au cours de sa vie commerciale, qui a duré jusqu’en 2001, la Diablo a également démontré sa capacité à se transformer et à s’adapter aux demandes du marché et aux attentes de ses clients. Avec 2 903 unités fabriquées au cours des 11 années de production, la Lamborghini Diablo a été un énorme succès.

Développement du moteur V12

La pierre angulaire technique de la Diablo reste le moteur V12 à 60°, directement dérivé du moteur de 3,5 litres de 1963, porté à 5,7 litres au fil des années. Ce dernier, en fait, était la taille du moteur lorsque le Diablo a fait ses débuts. Dans cette configuration, la position longitudinale arrière avec pot catalytique générait une puissance maximale de 492 ch à 6 800 tr/min et une valeur de couple de 580 Nm à 5 200 tr/min. Il était également doté d’une injection électronique de carburant Lamborghini-Weber Marelli LIE. En 1999, d’abord avec la Diablo GT et plus tard avec la Diablo 6.0 SE, la cylindrée du moteur a été augmentée à 6,0 litres et grâce à un meilleur calibrage de l’injection de carburant, elle a atteint 525 ch et 605 Nm de couple.

Diablo restylée : plus rapide et plus puissante

Le tournant pour Lamborghini est survenu en 1998, lorsque Audi a racheté l’entreprise. Le constructeur automobile a finalement eu suffisamment de ressources pour développer un plan industriel plus raffiné et a eu accès à des composants et à une technologie dont il n’avait jamais rêvé. Les nouveaux propriétaires ont également vu la Diablo comme un produit à conserver et à développer. Cela a conduit à la naissance de la deuxième série de Diablo, conçue dans le tout nouveau Centro Stile interne. Encore plus rapide et plus puissante que jamais grâce au plus gros moteur V12 de 6 litres, elle se vantait également de finitions plus luxueuses et d’une fiabilité accrue lors de la conduite quotidienne, résultant d’un contrôle qualité rigoureux lors de la conception, des tests et de la production.

1993 : lancement de la Diablo VT, la première sportive de Lamborghini à quatre roues motrices

À l’origine, la mécanique de la Diablo, bien que raffinée, était encore traditionnelle, composée d’un moteur longitudinal arrière à quatre arbres à cames entraînés par chaîne, d’une injection électronique de carburant, d’une propulsion arrière et d’une transmission mécanique. La direction assistée n’est arrivée qu’en 1993 et ​​l’électronique n’était là que pour gérer le moteur. La Lamborghini Diablo VT, la première super voiture de sport à quatre roues motrices de Lamborghini a été présentée en 1993, devenant la référence en termes de tenue de route et de sécurité de conduite dans toutes les conditions.

« VT » signifie « Viscous Traction », car le transfert de couple de l’essieu arrière au train avant se fait via un accouplement visqueux. Avec ce système, la version VT est normalement un véhicule à propulsion avec jusqu’à 20% de transfert vers les roues avant uniquement si les roues arrière patinent via un accouplement visqueux et un arbre de transmission relié au différentiel avant. La Diablo VT a également introduit une autre innovation pour Lamborghini : la suspension à commande électronique, avec cinq programmes de fonctionnement prédéfinis au choix.

1995 : débuts de la Diablo Roadster, la première Lamborghini V12 décapotable

Avec la Diablo V12 également produite dans une version à toit ouvert, la Diablo a lancé une autre nouvelle tradition. En fait, quelques tentatives timides avaient été faites les années précédentes, mais il s’agissait de versions ponctuelles. En décembre 1995, le Diablo Roadster a fait ses débuts, arborant un toit Targa en fibre de carbone logé sur le capot du moteur lorsqu’il était abaissé.

Courses

Lamborghini est revenue à la course avec la Diablo, grâce au Super Sport Trophy – plus tard le Super Trofeo – championnat de course, où elle a fait ses débuts dans une course parallèle lors des 24 Heures du Mans en 1996. Trente-quatre Lamborghini Diablo SV-R de 550 ch étaient destinés aux gentlemen drivers qui participaient à des courses d’une heure.

La Diablo dans des films

La Lamborghini Diablo a fait des apparitions dans de nombreux films. L’une des scènes les plus mémorables est celle du film américain « Dumb & Dumber » avec Jim Carrey, Jeff Daniels et la Diablo rouge dans lequel ils arrivent à l’hôtel.

Elle est également apparue dans le film de 2001 « Exit Wounds », réalisé par Andrzej Bartkowiak, avec « DMX » Earl Simmons et Anthony Anderson. Ici, une Diablo VT Roadster de 1999 vole la vedette dans la scène des showrooms de voitures, acheté en espèces après un moteur exaltant.

Enfin, dans le jeu vidéo « Need for Speed ​​III : Hot Pursuit », la voiture présentée est une Diablo SV.

Photos : Lamborghini