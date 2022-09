Nominations de Philippe Grand et Florent Ligi à la direction de Bugatti

En plein changement avec son départ du Groupe Volkswagen pour rejoindre Rimac, deux nouvelles nominations à des postes de direction ont été annoncées chez Bugatti Automobiles : Philippe Grand devient Directeur de la Qualité et Florent Ligi Directeur des Ressources Humaines. Tous deux ont pris leurs fonctions début septembre 2022.

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, se félicite de ces nouvelles nominations : « Florent Ligi et Philippe Grand rejoignent Bugatti à un moment extrêmement excitant, à l’aube d’une nouvelle ère pour notre marque légendaire. Avec leur nomination nous continuons à faire évoluer notre équipe en intégrant des personnes qui ont une compréhension et une passion profondes pour le secteur automobile et les technologies et qui sont prêtes à jouer un rôle clé pour aider Bugatti à préparer son avenir qui s’annonce passionnant. »

Philippe Grand est spécialiste de la qualité automobile depuis vingt ans et a établi la réputation de qualité et de fiabilité de certaines des marques les plus connues au monde telles que Porsche, Volkswagen, Bentley ou encore Lamborghini. Chez Bugatti, il aura la responsabilité de garantir la constance des standards élevés de la marque en matière de fiabilité et de performance mais aussi en termes de perfection, chaque détail étant unique et personnalisable à l’extrême. « Travailler pour Bugatti a toujours été au sommet de mes ambitions. Ayant grandi avec l’EB110 dans les années 1990, j’admire l’innovation technique de cette marque depuis mon enfance. Mes prédécesseurs ont réalisé un travail incroyable en asseyant la qualité Bugatti comme la meilleure au monde et, alors que nous allons désormais nous concentrer sur la Bolide, le nouveau W16 Mistral et l’ère Bugatti Rimac, je travaillerai main dans la main avec l’équipe d’ingénieurs pour m’assurer que cette réputation de classe mondiale reste intacte. », a déclaré Philippe Grand.

Le parcours de Florent Ligi, qui a officié à des postes de cadre supérieur en ressources humaines dans des entreprises soutenant les secteurs de l’automobile et de la technologie, est impressionnant. Dernièrement, il a été Directeur des Ressources Humaines au Pôle Formation UIMM Alsace, spécialisé dans le développement et la formation de forces vives dans les domaines industriels et technologiques. Il est titulaire d’un Master en Economie des Entreprises de l’Université de Lille et possède également un Master en Management Européen. Sa passion de toujours pour les voitures a été encouragée par son enfance au sein d’une famille où les véhicules Bugatti étaient admirés. Florent Ligi se souvient encore du jour où il a vu la Bugatti Veyron pour la première fois, en 2006, et où il en est « tombé amoureux » : « L’avenir de Bugatti s’annonce incroyablement palpitant et je suis honoré de pouvoir en faire partie. J’ai hâte de pouvoir continuer à développer le dialogue social constructif qui a été mis en place au sein de l’entreprise. »

Tandis que le monde entre dans une phase de grands changements affectant tous les secteurs et toutes les industries, Bugatti est déterminée à y préparer tout son personnel et à renforcer les liens qu’elle entretient avec lui. « Chez Bugatti, les collaborateurs sont et ont toujours été au centre des préoccupations de l’entreprise. Nous vivons une période exaltante et agitée à la fois et nous entrerons dans cette nouvelle ère ensemble, unis. », a déclaré Christophe Piochon.

