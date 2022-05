Lamborghini inaugure un nouveau showroom à Stockholm

Automobili Lamborghini a officiellement ouvert un nouveau showroom à Stockholm : ce deuxième concessionnaire pour la Suède dans la capitale rejoint le premier site franchisé à succès de Lamborghini à Malmö, dans le sud du pays. Les deux concessions sont exploitées par Semler Premium, un groupe spécialisé dans la vente au détail d’automobiles de luxe et de supercars.

« Il s’agit d’une expansion importante pour Lamborghini sur notre marché scandinave, qui a connu une croissance forte et constante des ventes et de l’enthousiasme de la marque au cours de la dernière décennie. Ce deuxième concessionnaire crée un vaste environnement Lamborghini pour notre nombre croissant de clients suédois, qui sont enthousiasmés par l’Huracán Tecnica dévoilé ici ainsi que par nos modèles super sportifs et bien sûr, le Super SUV Urus. », a déclaré Francesco Cresci, directeur régional d’Automobili Lamborghini EMEA, qui a assisté à l’événement d’inauguration officielle du showroom aux côtés de plus de 100 clients invités et VIP.

Installé dans une toute nouvelle installation, le nouveau showroom et centre de service après-vente de Stockholm est situé juste au nord de Stockholm, à la sortie de l’autoroute E4, ce qui facilite l’accès depuis le centre-ville et l’aéroport d’Arlanda.

« Notre nouvelle concession à Stockholm n’est que le début de notre investissement sur le marché scandinave. Nous constatons une demande croissante pour les produits Lamborghini dans notre région, et notre nouveau showroom rapproche l’expérience des propriétaires actuels et futurs de Lamborghini scandinaves. », a commenté Johan Mårtensson, directeur national chez Semler Premium Sweden, concessionnaire agréé.

Le nouveau showroom de 424 mètres carrés est conçue comme une expérience à 360 degrés pour les passionnés de voitures. Des experts formés par Lamborghini guident les clients à travers une large gamme de modèles Lamborghini neufs et d’occasion avec une zone spéciale pour Ad Personam, le programme de personnalisation qui permet aux propriétaires de personnaliser leur nouvelle voiture avec des possibilités de peinture pratiquement illimitées ainsi que des cuirs, des coutures personnalisées, du carbone éléments en fibre et bien d’autres options exclusives. Le centre de service agréé de la nouvelle concession offre également aux propriétaires de la région des installations après-vente complètes.

« Notre ambition avec le showroom de Stockholm est de créer la destination ultime pour les passionnés de Lamborghini actuels et futurs. C’est un centre d’expérience où nous accueillons les clients potentiels et ceux qui souhaitent apprécier les fantastiques voitures de sport de la gamme Lamborghini : c’est un endroit où vous pouvez trouver l’inspiration pour votre future voiture de rêve. », a ajouté Johan Mårtensson.

Il existe désormais 74 concessionnaires Lamborghini dans la région EMEA, dont 179 au niveau mondial.

Photos : Lamborghini