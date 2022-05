Les Clubs Porsche fêtent leurs 70 ans

La marque Porsche a toujours rapproché les gens du monde entier. Le premier Porsche Club a été fondé il y a 70 ans, le 26 mai 1952. Aujourd’hui, il existe plus de 700 Clubs Porsche dans le monde et plus de 240 000 membres dans 86 pays. Ce vénérable écosystème mondial de clubs spécifiques à chaque marque est sans précédent dans l’industrie automobile, tant par sa forme que par sa taille. Une variété d’activités et de célébrations sont prévues tout au long de l’année pour souligner le 70ème anniversaire.

« Porsche ne serait pas Porsche sans la communauté mondiale d’amis et de fans qui se réunissent pour partager leur passion pour notre marque. Les Clubs Porsche préservent la légende de notre marque, tandis que leurs membres s’impliquent dans des activités sociales, sportives et associatives, et représentent ainsi nos valeurs. Cela rend les clubs attractifs pour petits et grands. Nous sommes ravis de pouvoir célébrer cet anniversaire spécial. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

Clubs Porsche : une success story internationale

En mai 1952, deux ans seulement après la première livraison d’une voiture de sport par la marque en Allemagne, les clients Porsche ont uni leurs forces pour former ce qui est aujourd’hui le Porsche Club Westfalen (bien que son nom d’origine était Westfälischer Porsche Club Hohensyburg). Le premier Porsche Club international en dehors de l’Allemagne a été créé en Belgique en 1953 ; le Porsche Club of America, aujourd’hui le plus grand club Porsche au monde, est né en 1955. Dans le monde entier, environ cinq nouveaux clubs sont créés chaque année. Il s’agit d’associations autonomes, indépendantes, enregistrées ou de formes juridiques comparables et organisées conjointement et sur une base volontaire par leurs membres. Chaque club propose donc un programme unique et une gamme de services allant des courses et des événements de sport automobile aux rassemblements sociaux et conférences techniques sur les véhicules et l’e-mobilité aux « Concours d’Élégance » et aux défilés Porsche de plusieurs jours. Les véhicules des membres du club vont des voitures classiques à la gamme de modèles Porsche actuelle. Même le Taycan purement électrique est de plus en plus vu lors d’événements de club. Les Classic Clubs du monde entier se consacrent particulièrement à la préservation et à l’entretien des voitures Porsche historiques.

Dans les premières années des premiers « cercles d’amis », le fondateur de Porsche, Ferry Porsche, et Fritz Huschke von Hanstein, alors directeur de course, ont décidé de réunir les « Amis de Porsche ». Lorsque les premiers groupes ont émergé de la communauté des courses automobiles, Huschke von Hanstein a formé le lien avec l’entreprise et a participé activement à la fondation du premier club. En 1956, lui et Ferry Porsche ont réuni tous les clients européens et américains pour un rallye. C’était le premier meeting Porsche à Merano, en Italie, et le début des rallyes européens. Dans les années qui suivirent, environ 600 véhicules s’y croisèrent régulièrement. Ferry Porsche a continué à assister aux rallyes Porsche aux États-Unis jusque dans ses dernières années. C’est une tradition que le Dr Wolfgang Porsche et Hans-Peter Porsche perpétuent jusqu’à aujourd’hui. Entre-temps, la gestion des clubs a été reprise par l’équipe Global Community Management de Porsche ainsi que par les importateurs et les concessionnaires Porsche.

Célébration festive de l’année anniversaire

Pour marquer l’anniversaire en 2022, Porsche prévoit une campagne mondiale avec une variété de communications et d’événements sous la bannière « Enduring Passion ». En plus des supports médiatiques traditionnels de marque Porsche, cela comprend un hub de contenu central, sur lequel les membres du club Porsche peuvent publier leurs histoires personnelles de club. L’entreprise soutient également les événements du Club Porsche tels que le 356 Meeting aux Pays-Bas en mai, la Porsche Parade USA et Le Mans Classic.

Photos : Porsche