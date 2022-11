Lamborghini ouvre un Lounge à Doha

A l’occasion de la coupe du monde de Football au Qatar, Lamborghini a ouvert un spectaculaire lounge éphémère flottant au Pearl à Doha. Le lounge est uniquement accessible sur invitation depuis la marina exclusive de Marsa Arabia : les invités VIP et les propriétaires de Lamborghini peuvent découvrir le monde de Lamborghini du 21 novembre au 18 décembre 2022. Un événement d’ouverture officiel et une présentation exclusive de l’Urus Performante avec 100 invités ont été organisés par la direction d’Automobili Lamborghini, en collaboration avec ses partenaires concessionnaires du Moyen-Orient et d’Afrique de toute la région.

« Lamborghini est une marque mondiale attirant des clients issus d’une myriade de cultures, et nous sommes impatients d’accueillir divers publics internationaux dans nos différents lounges à travers le monde. Le concept Lamborghini Lounge nous donne l’opportunité de rencontrer des clients et des amis de la marque : nous avons une présence établie et croissante de concessionnaires dans la région, et nous sommes impatients de rencontrer de nombreux propriétaires du Moyen-Orient et de plus d’un an. 50 marchés à travers le monde alors que nous présentons ce projet inattendu et audacieux. », a déclaré le président-directeur général Stephan Winkelmann.

Le salon flottant couvre un total de 320 mètres carrés sur deux étages, avec une vue directe sur la mer et sur le Pearl Doha. Le nouvel Urus Performante, le nouveau Super SUV Lamborghini qui met la barre plus haute, est exposé sur le pont extérieur, tandis que les événements exclusifs du lounge comprennent l’accueil des premiers médias, puis des clients pour conduire les nouveaux Urus Performante et Urus S sur les routes des environs de la ville. Tout au long du séjour unique du salon au Pearl Doha, les clients peuvent profiter d’une expérience à 360 degrés : l’hospitalité Lamborghini est offerte tout au long de la journée et de la soirée, tandis qu’une recréation du studio original Ad Personam à Sant’Agata permet aux propriétaires de personnaliser leur nouvelle Lamborghini de manière pratiquement illimitée.

À l’intérieur comme à l’extérieur de la structure flottante, le style Lamborghini est perceptible sous tous les angles. Des meubles italiens de marque déposée de Living Divani garnissent chaque espace intérieur et extérieur. Tout en prenant un expresso italien au bar, les invités peuvent admirer le modèle réduit du Tecnomar for Lamborghini 63 – le hors-bord de luxe inspiré par les performances des super voitures de sport de la marque et le design de la Lamborghini Sián FKP 37. Au deuxième étage les visiteurs peuvent s’immerger profondément dans l’univers de Roger Dubuis et découvrir les montres avant-gardistes de la marque partenaire de Lamborghini depuis 2017.

L’ouverture du Doha Lounge a également vu les débuts au Moyen-Orient et en Afrique de l’Urus Performante, qui relève la barre à tous égards. Le Super SUV offre une puissance accrue de 666 ch et établit la meilleure référence de rapport poids/puissance de son segment avec un nouveau design léger et aérodynamique, une configuration de châssis et une dynamique de conduite sportive avec une suspension semi-active et un calibrage spécifique du mode de conduite. Un nouveau mode de conduite Rallye, dédié à la version Performante de l’Urus, permet au conducteur de vivre un plaisir de conduite suprême sur des surfaces meubles. L’Urus Performante délivre 850 Nm de couple à seulement 2 300 tr/min, une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 306 km/h.

Photos : Lamborghini