Audi Charging Service – Une offre de mobilité valable dans 27 pays européens

Trois conditions doivent être remplies pour que l’électromobilité soit un succès : une grande autonomie, la possibilité de recharger rapidement des batteries haute tension et un accès simple à un réseau dense de points de charge. Le nouveau service de recharge « Audi Charging Service » permet aux conducteurs de la marque aux quatre anneaux de recharger leur véhicule de manière pratique et fiable presque partout en Europe.

Audi Charging Service sera lancé le 1er janvier 2023 dans 27 pays, dont la France, et s’étendra dans le courant de l’année. Il donnera accès à environ 400 000 points de charge, exploités par plus de 800 OPC (opérateur de point de charge), dont environ 1 900 chargeurs haute performance (HPC) du fournisseur IONITY permettant une recharge rapide avec une puissance allant jusqu’à 350 kilowatts le long des principaux axes de circulation.

Pour rendre possible sa nouvelle offre de recharge, Audi coopère avec Volkswagen Group Charging GmbH et sa marque Elli. L’e-tron Charging Service, qui a été lancé il y a quatre ans après le lancement du premier modèle 100% électrique d’Audi, sera remplacé par ce nouveau service avec trois formules au choix.

Prise en charge les frais d’abonnement pour les adhérents de la formule Pro la première année

La formule Pro s’adresse principalement aux conducteurs de modèles électriques qui doivent recharger fréquemment leur véhicule sur la route. En France, les frais d’abonnement mensuels s’élèvent à 14,99 euros, mais les conducteurs bénéficient d’un tarif de 7 centimes par minute aux stations de recharge à courant alternatif (CA). Avec la formule Pro, la recharge de la batterie haute tension du véhicule dans les stations de recharge rapide IONITY est encore plus intéressante ; les frais de recharge sur ces chargeurs haute puissance ne coûtent que 36 centimes par kilowattheure.

Quiconque achète une nouvelle Audi entièrement électrique pourra la recharger de manière économique dès le premier jour – Audi prend en charge les frais d’abonnement de la formule Pro pendant la première année.

Pour les conducteurs qui n’ont besoin de se recharger sur la route qu’occasionnellement, la formule Plus est disponible, avec des frais d’abonnement mensuels de 7,99 euros. Cette option offre des prix compétitifs aux stations de charge AC (Courant Alternatif) et DC (Courant Continu).

La formule Basic est proposée sans frais d’abonnement – les prix des kilowatts sont plus élevés, mais en contrepartie, la formule offre un accès complet au réseau de recharge européen et, comme les autres formules, offre toutes les fonctions de confort associées à la recharge Audi. La formule Basic est adaptée aux conducteurs qui ont besoin occasionnellement d’une solution de recharge simple sur la route, sans engagement.

Le tableau situé à la fin du communiqué donne un aperçu précis des différentes formules en France. En cas de recharge à l’étranger, ce sont les prix spécifiques à chaque pays qui s’appliquent – les conducteurs de véhicules électriques bénéficient ainsi d’une transparence totale sur les coûts de recharge auxquels ils peuvent s’attendre avant même de quitter leur lieu de départ.

Facilité de gestion des contrats et de la facturation

Ce nouveau service apporte davantage de confort grâce à l’intégration des points de charge, connectés à Audi Charging dans la planification de la recharge disponible, à la fois dans le MMI (Multi Media Interface) et dans l’application, qui peut être utilisée pour envoyer un itinéraire pré-planifié à la voiture. De plus, la carte RFID (identification par radiofréquence) ou l’application myAudi permettent d’activer les stations de recharge et de lancer le processus de recharge.

La fonctionnalité « Plug & Charge », qui est déjà disponible dans les stations de recharge IONITY et Aral Pulse, devrait être proposée par un plus grand nombre de fournisseurs. Les conducteurs n’ont qu’à insérer le câble de recharge – après l’avoir activé dans le véhicule – et la station de recharge communique ainsi avec la voiture via une connexion cryptée. Le processus de charge démarre automatiquement et la facturation s’effectue via un moyen de paiement qui a été enregistré dans l’application myAudi. La fonction « Plug & Charge » sera disponible dans le nouveau réseau de recharge Audi peu après son lancement sur le marché.

De plus, les avantages pour les clients dans l’application myAudi seront améliorés. Par exemple, à l’avenir, les propriétaires de voitures pourront gérer leur contrat et sélectionner une autre formule en quelques clics. L’application indique également les prix de la station de recharge sélectionnée et résume presque tous les processus de recharge. Audi Charging Service est exclusivement destinée aux clients Audi qui possèdent un véhicule 100% électrique (BEV) ou un véhicule hybride rechargeable (PHEV).

Photos : Audi