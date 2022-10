Lamborghini renouvelle et développe son partenariat avec l’aéroport Marconi de Bologne

Le partenariat d’Automobili Lamborghini avec l’aéroport Guglielmo Marconi de Bologne a été renouvelé et renforcé : l’espace d’exposition de Lamborghini à l’intérieur du terminal passagers devient désormais une boutique à part entière, avec des ventes de marchandises accompagnant les véhicules exposés. Une nouvelle voiture suiveuse (Follow-me car), qui accompagne les avions au décollage et à l’atterrissage, arbore une livrée fraîche et mise à jour et, plus particulièrement, un service de navette VIP Lamborghini Urus unique a été introduit, dédié aux clients de YouFirst, le service VIP de l’aéroport de Bologne.

Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Cette collaboration spéciale se poursuit entre notre entreprise et l’aéroport de Bologne. La présence de Lamborghini dans ce hub a une double valeur : elle confirme notre relation avec la région qui nous abrite et avec laquelle nous entretenons des liens forts, mais c’est aussi une « carte de visite » importante pour les passagers bolognais et internationaux. qui ont la chance d’apprécier notre marque de près. C’est un lien local mais avec une vision globale, donc en phase avec la philosophie Lamborghini. »

Nazareno Ventola, PDG et directeur général de l’aéroport de Bologne, a déclaré : « Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Lamborghini, l’une des excellences dans ce domaine qui représente le mieux ce que notre région offre en termes d’innovation, de style et de compétitivité. Ce renouvellement a également conduit à la mise en place d’un nouveau service personnalisé pour nos clients les plus exigeants, qui leur permettra de vivre l’expérience Lamborghini dès leur descente de l’avion : quelque chose d’unique que l’on ne trouve que chez Marconi. »

La relation qui a débuté en 2013 entre Lamborghini et l’aéroport Marconi a été prolongée jusqu’en 2025. Le premier développement du partenariat renouvelé est le restylage complet de l’espace d’exposition de Lamborghini situé à l’entrée principale du rez-de-chaussée du terminal. Les passagers du monde entier peuvent découvrir et apprécier Lamborghini, avec une voiture exposée en permanence aux côtés d’accessoires de mode à vendre, ainsi que la possibilité de réserver des visites d’usine et de musée.

La voiture de suivi Lamborghini, en service depuis 2013, continue de ravir les passagers qui repèrent l’Huracán EVO alors qu’elle accompagne les avions sur la piste. Une nouvelle livrée en jaune et noir est une évolution des coloris précédents, avec un accent accru sur le dynamisme de la super voiture de sport jaune : une flèche noire part de l’aile avant et s’ouvre complètement à l’arrière, où elle est accentuée par le tricolore italien qui se divise en deux suivant les lignes du garde-boue arrière. Le jaune et le noir, qui font écho au logo Lamborghini, sont également très visibles dans toutes les conditions météorologiques.

Le développement le plus exclusif est la nouvelle navette VIP Lamborghini Urus. Le service personnalisé unique en son genre est disponible en pré-réservant le programme VIP de l’aéroport YouFirst. Les passagers sont accueillis par une Lamborghini Urus et le personnel VIP de l’aéroport, à l’arrivée dès qu’ils descendent de l’avion et vice versa au départ, l’Urus les transportant vers et depuis le terminal dans le plus grand luxe.

Photos : Lamborghini