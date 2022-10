Livre CURVES N°17 : Norvège de Stefan Bogner & Ben Winter – Delius Klasing

Delius Klasing propose le 17ème volume de la série à succès Curves, présentant cette fois-ci un pays connu pour ses paysages à couper le souffle et ses routes dépaysantes, notamment sur la cote Atlantique : la Norvège.

Les plus belles routes de Norvège

Depuis 2011, la série de livres Curves est devenue une référence pour réaliser des road-trips à travers le monde : France, Italie, Suisse, Autriche, Amérique, Ecosse, Thaïlande, Espagne, Allermagne… Ce nouveau livre met l’accent avant tout via des photos et des suggestions de parcours sur la Norvège connue pour ses routes de col sinueuses, ses parois montagneuses escarpées et ses sommets enneigés.

Le pays de l’extrême nord est depuis longtemps apprécié par les amoureux de la route et les conducteurs passionnés. Les routes panoramiques connues sous le nom de Turistveg et Trollstigen sont souvent mentionnées au même niveau que d’autres itinéraires et cols légendaires à travers le monde et font partie des principaux sites touristiques des vacances en Norvège, tout comme les aurores polaires et la falaise Trolltunga. Mais peu importe que vous soyez à moto ou en voiture de sport : il y a tellement plus à découvrir sur les routes norvégiennes.

La renommée de Curves est le résultat du travail incroyable du photographe allemand – auteur et pilote Porsche – Stefan Bogner qui partage ses clichés pris à la fois au sol et en altitude.

Ses photos met habillement en avant les points forts absolus de la Norvège dans un guide de voyage très spécial : des vues à couper le souffle, des routes sinueuses sans fin et des recommandations de restaurants gastronomiques se combinent pour créer un guide de voyage très spécial.

A peine Stefan Bogner et son équipe sont-ils revenus d’Islande avec le dernier numéro qu’ils continuent leur travail dans le grand nord. Ils ont parcouru 12 000 km en 31 jours sur les routes norvégiennes pour la production – faisant du Volume 17 le plus long voyage réalisé pour un Curves à ce jour.

Des séries de photos fantastiques, des cartes, des recommandations d’itinéraires et des conseils d’hôtel complètent le volume sur la majesté des fjords.

Avis

S’adressant autant aux motocyclistes et aux vacanciers en voiture, en camping-cars et même en camions d’expédition, le 17ème volume de la série Curves met en avant la beauté du paysage norvégien qui se caractérise avant-tout par des routes longeant l’Océan Atlantique, les îles skerry et les fjords. La fin du livre offre des photos colorées de plats typiques et même de Porsche 911 de diverses générations sur les routes atypiques du pays.

La force de ce nouveau numéro est la place importante des photos impressionnantes, faisant de la série Curves des livres indispensables à posséder dans la bibliothèque.

D’autant que le prix du numéro sur la Norvège est de 19,90 euros, intégrant une grande carte montrant les itinéraires conseillés. Les quelques textes en anglais et en allemand offrent des informations complémentaires sur ce pays et des recommandations sur la gastronomie locale et où se loger.

Ce livre est disponible directement chez l’éditeur et en librairie.

Caractéristiques

290 pages

150 photos

Auteurs : Stefan Bogner & Ben Winter

Dimensions : 21 x 28 x 3 cm

Langues : Anglais & Allemand

Publication : Septembre 2022

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-11679-6

Prix : 19,90 euros TTC

Photos : 4Legend.com