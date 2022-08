Lamborghini Urus Performante – Le plus sportif des super SUV

Automobili Lamborghini dévoile l’Urus Performante, élevant la barre de la sportivité et des performances des Super SUV avec des accents de design qui reflètent les prouesses du nouvel Urus sur la rue, la piste et les surfaces meubles. Le Lamborghini Urus Performante s’impose à première vue avec un nouveau niveau de style puissant qui affirme l’ingénierie super sportive à l’intérieur.

Avant sa première, la Lamborghini Urus Performante a établi un nouveau record dans la catégorie SUV de production sur la Pikes Peak International Hill Climb Road, franchissant la ligne d’arrivée à 4 302 mètres (14 115 pieds) en 10:32.064 et battant le précédent record de 2018 de 10:49.902 .

« L’Urus Performante porte les performances suprêmes et l’apparence distinctive du Super SUV révolutionnaire de Lamborghini à un niveau supérieur, en conservant sa polyvalence luxueuse et en offrant l’expérience de conduite la plus engageante : non seulement sur route mais dans tous les environnements, se distinguant par un design séduisant qui représente de nouvelles références en matière de dynamisme de conduite dans ce qui est déjà une voiture remarquable. L’Urus a établi une nouvelle norme lors de son lancement, en prenant l’ADN de conception et le talent technologique de Lamborghini et en livrant le premier Super SUV au monde pour une nouvelle ère : l’Urus Performante place la barre encore plus haut pour le segment des SUV. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini.

Conçu pour la performance

L’Urus Performante résonne d’un dynamisme aéronautique audacieux, dès le premier coup d’œil, sous tous les angles : ce n’est pas seulement de face que la Performante domine la route. Un design de capot et de pare-chocs plus net et plus proéminent met immédiatement en évidence la génétique super sportive de la Performante tout en conservant l’élégance innée de l’Urus. L’utilisation extensive de matériaux composites de l’Urus Performante en fait la voiture avec le plus grand nombre de pièces en fibre de carbone de son segment.

« Le design très audacieux et plein de caractère de l’Urus Performante intègre parfaitement l’aérodynamisme amélioré intégrant le rideau d’air du pare-chocs avant, avec une différenciation visuelle significative, notamment le nouveau capot moteur léger en fibre de carbone et l’utilisation intensive de la fibre de carbone, rappelant son héritage Performante. Cet Urus de référence est conçu comme un Super SUV unique axé sur le conducteur. », a déclaré Mitja Borkert, responsable du design de Lamborghini.

Avec des coupes profondes dans les lignes du capot jusqu’au nouveau pare-chocs avant, le capot, y compris la sortie d’air, est forgé à partir de fibre de carbone légère de la couleur de la carrosserie ou de fibre de carbone partiellement visible en option. Un toit en fibre de carbone en option fait référence aux modèles super sportifs Lamborghini tels que les Huracán Performante et Super Trofeo.

Le pare-chocs avant et le séparateur en fibre de carbone arborent de nouvelles lignes affirmées : de nouvelles prises d’air noires à l’avant améliorent le refroidissement du moteur et expriment au maximum l’héritage super sportif du SUV. Un nouveau rideau d’air attire le flux d’air sur les roues avant, dans un thème de design aérodynamique qui diminue la traînée. La sortie d’air du nouveau capot contribue à l’efficacité aérodynamique globale et aide au refroidissement du moteur. Le spoiler arrière nouvellement conçu augmente l’appui arrière de l’Urus Performante de 38%.

De nouveaux ressorts en acier abaissent le châssis de la Performante de 20 mm, avec une voie de roue plus large de 16 millimètres, sur laquelle des passages de roue en fibre de carbone plus larges englobent de nouvelles jantes légères optionnelles de 23″ ou forgées de 22″ avec des boulons en titane et des pneus Pirelli spécialement développés.

De profil, la position abaissée de l’Urus Performante est accentuée par son aileron avant, arrière et pare-chocs proéminent, augmentant sa longueur totale de 25 mm. L’arrière de l’Urus Performante se distingue également par sa conception haute performance ciblée. Un aileron arrière avec ailettes en fibre de carbone s’inspire du design de l’Aventador SVJ et contribue à l’augmentation de la force d’appui.

Le pare-chocs arrière inférieur et le diffuseur sont également en fibre de carbone avec un échappement sport Akrapovič en titane léger de série, développant sa résonance Lamborghini caractéristique en fonction du mode de conduite sélectionné. La livrée bicolore accentue le dynamisme de ce modèle Performante : contre la couleur de la carrosserie, des éléments tels que les poignées de porte peintes en noir, les sorties d’air CFK sur le capot et la lèvre de spoiler CFK.

À l’intérieur, le cockpit est équipé de série d’Alcantara noir Nero Cosmus avec une nouvelle conception de coutures de siège hexagonales, la «garniture Performante» et d’autres options, notamment un intérieur en cuir. Les options de couleurs et de garnitures dédiées incluent l’extension de la garniture Performante sur les portes, la doublure de toit, le dossier de siège et la paroi arrière, avec une personnalisation supplémentaire Ad Personam, y compris des détails intérieurs en fibre de carbone mat, des poignées de porte rouges et une plaque de protection personnalisée avec le logo Ad Personam. Le volant en Alcantara noir/cuir est garni de noir mat ainsi que la garniture intérieure en aluminium anodisé noir. Avec le « Dark Package » en option, le traitement noir mat peut être étendu à d’autres détails intérieurs, y compris le levier du « TAMBURO » central de l’Urus, hébergeant des commandes telles que le bouton de démarrage/arrêt et le sélecteur de mode de conduite. Un nouveau graphique IHM, avec un design dédié à l’Urus Performante, apparaît à la fois sur l’écran de la console centrale et dans un grand arc sur l’écran principal.

Conçu pour la conduite

« L’Urus Performante prend la route en tant qu’athlète léger et perfectionné. Sa posture musclée, son design distinctif, son moteur V8 biturbo et son échappement sport léger en font, par la vue, le son et l’expérience, le concurrent le plus excitant sur toutes les routes, pistes et surfaces meubles. Il s’agit d’un SUV de super voiture de sport. », a déclaré Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini.

La puissance de la Performante est augmentée de 16 ch à 666 ch et son poids réduit de 47 kg, ce qui lui confère un rapport poids/puissance de 3,2, le meilleur de sa catégorie. Accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, et freinant de 100 km à l’arrêt en 32,9 m, la Lamborghini Urus Performante produit 850 Nm de couple de 2 300 à 4 500 tr/min, avec ses capacités longitudinales de référence dont une vitesse de pointe de 306 km/h égalé par sa réactivité, sa maniabilité et sa stabilité. L’efficacité aérodynamique est améliorée et l’appui global augmente de 8%. La répartition du couple est optimisée grâce à un nouveau différentiel, permettant une augmentation du rapport de 3,16 à 3,4 en conduite et de 3,02 à 3,33 en roue libre.

Les pneus Pirelli P Zero (tailles 285/40 R22 à l’avant et 325/35 R22 à l’arrière) s’accompagnent d’une évolution de l’Urus avec le Pirelli P Zero Trofeo R : pour la première fois, le pneu semi-slick Pirelli a été développé pour répondre aux caractéristiques du SUV, avec cette variante particulière développée en coopération avec Lamborghini. Le résultat de la collaboration est un pneu avec une polyvalence accrue, offrant des performances élevées à la fois sur l’asphalte sec avec des températures ambiantes élevées et sur les surfaces mouillées avec des températures plus froides.

Au volant, l’Urus Performante permet au conducteur une nouvelle intimité avec la route sous lui, avec une agilité, un retour d’expérience et une orientation sportive accrus. Un recalibrage de la direction de la roue avant améliore la connexion avec la route avec des entrées précises et un retour direct. L’intervention plus rapide de la direction des roues arrière augmente l’agilité de virage, complétée par la vectorisation du couple du différentiel arrière à la fois sur route et en mode tout-terrain.

Les modes de conduite repensés permettent au pilote Urus Performante de sélectionner la configuration parfaite pour chaque environnement : en STRADA, l’Urus offre une conduite confortable et luxueuse avec un amortissement en douceur. En mode SPORT, le conducteur bénéficie d’une meilleure réponse de l’accélérateur, avec une direction des roues arrière plus agile à basse vitesse et stable à grande vitesse, avec des caractéristiques de plaisir de conduite en survirage et un changement de vitesse plus rapide : la configuration du châssis plus sportive, y compris de nouvelles des ressorts en acier plus rigides et un réglage spécifique des amortisseurs maximisent la rétroaction pour engager le pilote dans un plaisir de conduite sérieux.

En mode CORSA, le personnage de voiture de course de l’Urus Performante est libéré avec une maniabilité suprême : stabilité à grande vitesse, virages plats soutenus par les barres anti-roulis actives et amortissement maximal, tandis que l’échappement sport rappelle à ceux de l’intérieur et de l’extérieur qu’il s’agit d’une Lamborghini construite sur le super patrimoine sportif.

Outre les modes de conduite standard, l’Urus Performante introduit une nouvelle sélection RALLY, élevant la sportivité amusante à conduire le Super SUV à un nouveau niveau passionnant sur les pistes de terre. Son caractère de survirage est amplifié avec des systèmes anti-roulis et d’amortissement optimisés pour les ressorts en acier sur des surfaces rugueuses et plus extrêmes, élevant la barre pour un nouveau niveau de performances Super SUV.

Le marché chinois appréciera les améliorations techniques apportées par le nouvel Urus Performante, avec une puissance moteur fixée à 640 ch pour des raisons d’homologation.

Prix

Italie 215 261 €

Royaume-Uni 170 260 GBP

Europe 218 487 €

USA 260 676 $

Chine 3,297,290 RMB (TVA inclue)

Les premières livraisons aux clients se feront d’ici fin 2022.

Photos : 4Legend.com