Bentley Bentayga EWB Mulliner Gallery – Une oeuvre d’art unique par Mulliner

La Bentley Bentayga EWB Mulliner Gallery, une voiture spéciale et unique qui est devenue une installation mobile d’art artisanal exquis, a fait une première époustouflante aux États-Unis à la Monterey Car Week 2022.

Dévoilée à The Quail, A Motorsports Gathering par le président-directeur général de Bentley, Adrian Hallmark, le Bentayga EWB Mulliner Gallery comprend six panneaux de placage peints individuellement à l’aérographe pour célébrer le travail récent de Mulliner, la division sur mesure et de carrosserie de Bentley.

Créées à l’origine par l’équipe de Mulliner Design, les œuvres d’art individuelles ont été reproduites sur un magnifique placage de bois par l’artisan aérographe britannique Piers Dowell et son protégé Lewis Warby. Quatre projets différents mais tout aussi spéciaux ont été présentés :

– La restauration de la MkV Corniche de 1939, livrée par Mulliner

– La Blower Continuation Series

– La Bentley Mulliner Bacalar

– La Flying Spur Mulliner

Le directeur technique de Mulliner & Motorsport, Paul Williams, a déclaré : « Le Bentayga EWB Mulliner Gallery est une célébration de tant de choses différentes. Alors que le Bentayga EWB approche du début de la production, voir la voiture en public est une véritable récompense pour les collègues de l’ingénierie et de la fabrication qui ont travaillé si dur sur le projet. La voiture marque également la croissance et les succès récents de Mulliner, à travers l’extraordinaire transformation du placage de bois en ces superbes explosions de couleurs montrant certains de nos projets récents. Enfin, cela témoigne des compétences de notre équipe Mulliner Design dans la création des œuvres d’art originales et de l’immense talent de Piers Dowell pour les transformer en réalité. »

Construites dans l’un des derniers Bentayga EWB de pré-production alors que la voiture approche de son début officiel de production, les œuvres d’art se trouvent dans un intérieur à quatre places en cuir Portland et vert Cumbrian, avec des coutures et des emblèmes contrastés. L’espace arrière comprend une paire de sièges automobiles parmi les plus avancés au monde, via la spécification des sièges type aviation. La palette de couleurs intérieures se reflète à l’extérieur, avec une peinture au fini miroir vert Cumbrian associée à des jantes polies de 22 pouces et des chromes brillants.

Quatre projets extraordinaires

Les six pièces de placage – quatre ceintures de porte et deux carénages avant – forment ensemble un anneau de bois autour de l’intérieur, chaque porte présentant un projet Mulliner différent.

Commençant à la porte du passager arrière côté conducteur, le rail de ceinture représente la série Blower Continuation – la série de 12 nouveaux Blower Bentley fabriqués à la main, mécaniquement authentiques à la voiture d’équipe n°2 originale de 1929 pilotée par Sir Henry « Tim » Birkin. Formant la première série de continuation d’avant-guerre au monde, les 12 voitures sont en construction ou ont déjà été livrées à leurs heureux propriétaires. La Blower Continuation Series sera suivie par la Speed ​​Six Continuation Series récemment annoncée, une série de 12 voitures identiques qui recréera la spécification des Speed ​​Six qui ont remporté Le Mans en 1929 et 1930.

En avançant vers la porte du conducteur, la superbe Bentley Mulliner Bacalar est recréée dans sa spécification de lancement jaune d’origine. Le Bacalar a marqué le retour de Mulliner à la véritable carrosserie, avec la production à la main de 12 voitures de conception Barchetta, chacune co-créée individuellement par leur client en collaboration avec Mulliner Design. Offrant des possibilités de personnalisation pratiquement illimitées, le Bacalar s’est avérée un succès instantané – avec toutes les voitures réservées avant l’annonce du projet. Huit voitures ont été livrées et les quatre dernières en sont aux dernières étapes de finition de l’artisanat dans l’atelier Mulliner de Crewe.

L’œuvre d’art de Bacalar coule du rail de ceinture dans le carénage du conducteur. Sur le côté opposé de l’habitacle, l’illustration de la porte du passager avant commence également dans le tableau de bord du passager et se fond dans l’espace de la porte. La voiture vedette pour ce placage est la Flying Spur Mulliner – la voiture phare de la famille Flying Spur. Lancée à la Monterey Car Week 2021, la Flying Spur Mulliner est la berline de luxe ultime de Bentley et présente ce qui peut être réalisé lorsque l’ingénierie et le design Bentley rencontrent le savoir-faire Mulliner. La voiture est disponible avec un choix de groupes motopropulseurs – le V8 de 4,0 litres de Bentley, l’emblématique W12 de 6,0 litres ou en hybride, avec un V6 de 2,9 litres associé à un moteur électrique de 100 kW.

Enfin, la porte arrière côté passager montre l’unique Bentley MkV Corniche de 1939 – une voiture autrefois perdue qui constitue un lien crucial dans l’histoire de la conception des modèles les plus importants de Bentley. Mulliner a achevé une reconstruction complète de la seule corniche MkV jamais fabriquée, qui a été à l’origine détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet a mis en évidence le pedigree de la marque en matière de design et d’innovation technologique et l’étendue des compétences au sein de Mulliner. La voiture relie le légendaire Embiricos 4¼ Litre et le célèbre Type R Continental de 1952.

Piers Dowell – Artiste aérographe

Piers Dowell est l’un des artistes aérographes les plus techniquement accomplis au monde. Travaillant depuis son studio à Tenbury Wells, Worcestershire – à seulement 60 miles de la maison de Bentley à Crewe, Cheshire – Piers crée des œuvres d’art d’un détail incroyable et de couleurs vibrantes en utilisant des peintures murales, des guitares, des casques de course et un certain nombre d’autres objets 3D non poreux comme substrat . Sa maîtrise de la couleur à l’aérographe et son expertise dans le travail du bois précieux des guitares ont fait de lui l’artiste parfait pour ce projet, remplaçant les instruments de musique par du placage Bentley, coupé et façonné à la main dans le Wood Shop de Bentley.

Piers a perfectionné ses compétences au cours des 31 dernières années et produit maintenant un travail non seulement unique dans son concept, mais aussi techniquement réalisable par seulement une poignée de personnes dans le monde. Cette maîtrise rend ses œuvres fortement thématiques désirables en tant qu’œuvres d’art en elles-mêmes.

Le Bentayga EWB

Le Bentayga Extended Wheelbase (EWB) est le nouveau fleuron de luxe de grand tourisme de Bentley, offrant la meilleure expérience de cabine arrière depuis une Mulsanne, tout en conservant les caractéristiques de Bentley en matière de performances sans effort, de savoir-faire artisanal exquis et de personnalisation sans fin.

Le nouveau modèle s’appuie sur le dernier Bentayga de deuxième génération, prolongeant l’empattement et l’espace de la cabine arrière de 180 mm supplémentaires. L’équipe de design de Bentley a veillé à ce que les lignes et les proportions continuent à exsuder le style et la présence, avec la longueur accrue de la porte arrière, créant une zone de cabine arrière exceptionnellement luxueuse. Avec un espace cabine plus grand que tout autre concurrent de luxe, l’accent mis sur le bien-être et l’introduction de la première climatisation automatique au monde et du siège arrière à réglage postural avancé, des voyages extraordinaires sont garantis.

La nouvelle spécification Bentley Airline Seat est le siège le plus avancé jamais installé sur une voiture, avec 22 modes de réglage et des premières mondiales dans un nouveau système de détection automatique du climat et une technologie de réglage postural. L’habitacle arrière du Bentayga EWB établit une nouvelle référence pour combiner luxe de classe mondiale et innovation technologique, démontrant de nouveaux sommets de savoir-faire et de confort.

Le Bentayga a été acclamé par la critique pour ses capacités dynamiques, avec ses performances sur la route et sa conduite et sa maniabilité universellement saluées. Le Bentayga EWB poursuit cette philosophie avec l’inclusion de la direction électronique intégrale et du Bentley Dynamic Ride de série. Le Bentayga EWB est propulsé par le moteur à essence V8 de 4,0 litres éprouvé de Bentley, qui associe une puissance immense à une économie de carburant impressionnante.

Photos : Bentley