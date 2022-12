L’Audi RS Q e-tron récompensée pour son groupe motopropulseur innovant

Une motivation supplémentaire pour le Team Audi Sport peu avant sa deuxième participation au Rallye Dakar (du 31 décembre 2022 au 15 janvier 2023) : l’innovante Audi RS Q e-tron a remporté l’un des prix les plus importants décernés dans le secteur du sport automobile.

Après une pause forcée de deux ans due à la crise du COVID-19, le World Motorsport Symposium du magazine spécialisé Race Tech s’est tenu pour la première fois à Londres, où des experts du monde entier échangent leurs points de vue sur les dernières tendances du sport automobile. Dans le même temps, un jury d’experts a décerné des prix pour les développements techniques les plus importants. L’Audi RS Q e-tron a été récompensée dans la catégorie « Groupe motopropulseur de course de l’année ». Les autres nominés étaient Mercedes (Formule E), Toyota (Hypercar Le Mans) et Swindon (BTCC Touring Cars).

« Remporter ce prix au nom d’Audi Sport à Londres a été un moment émouvant et incroyablement spécial. Toute l’équipe peut être fière de cette récompense. L’histoire de la création du concept de convertisseur d’énergie lors des discussions de développement jusqu’à sa réalisation dans le véhicule du Rallye Dakar reste inoubliable. Le courage, la détermination, la persévérance, mais surtout un sentiment d’identification à ce concept ont porté leurs fruits. », a déclaré Stefan Dreyer qui, en tant que responsable du développement Audi Sport Racing, s’occupe de développer la partie transmission de l’Audi RS Q e-tron.

Audi a une fois de plus écrit l’histoire de l’innovation technique dans le sport automobile avec l’Audi RS Q etron. Lors de sa première participation au Rallye Dakar, Audi Sport a remporté quatre victoires d’étape dès sa première participation en janvier 2022. En mars, Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger ont remporté le Desert Challenge d’Abu Dhabi. Il s’agissait de la première victoire d’un prototype à motorisation alternative dans un rallye tout terrain.

L’Audi RS Q e-tron dispose d’une chaîne cinématique électrique avec un convertisseur d’énergie. Elle se compose d’un moteur à combustion interne et d’un générateur, ainsi que d’une batterie haute tension et de deux moteurs électriques, un sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière. En 2023, Audi utilisera pour la première fois un carburant durable lors du Rallye Dakar. Ce carburant permet d’économiser plus de 60% des émissions de dioxyde de carbone.

Photos : Audi