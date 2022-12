Une récompense pour l’Audi R8 Spyder V10 performance RWD aux Automobiles Awards 2022

Quelques semaines seulement après la présentation de l’Audi R8 GT, l’ultime version thermique, Audi se voit récompensée pour une autre version de sa supercar. L’Audi R8 Spyder V10 performance RWD est nommée dans la catégorie Supercar et est élue Coup de cœur du jury des Automobile Awards.

Pour cette 5ème édition des Automobile Awards, qui s’est déroulée dans le cadre prestigieux de l’Automobile Club de France, Audi y a présenté l’Audi R8 performance RWD dans sa version Spyder. Dérivée de la voiture de course R8 LMS GT4 avec laquelle elle partage 60% de ses pièces, cette version RWD (Rear Wheel Drive) n’a presque rien à lui envier. Avec son moteur central de 570 ch et ses 550 Nm, puissance et plaisir sont les maîtres mots de cette supercar à propulsion arrière. Le drift contrôlé devient alors un jeu d’enfant. Véritable hommage au cockpit des voitures de course, cette version découvrable embarque un Monoposto, une grande arche fortement profilée recouvrant la zone située devant le siège du conducteur. Chaque élément est pensé pour recréer l’esprit de compétition automobile. Cheveux au vent, l’Audi R8 Spyder performance RWD joue la carte du plaisir grâce à la sonorité légendaire du V10 atmosphérique et atteint les sommets de la sportivité à plus de 320km/h.

Le jury, animé par Lionel Robert, créateur et organisateur des Automobile Awards, est comme chaque édition composé d’experts, de passionnés et de grands noms du monde automobile. Pour cette édition 2022, l’Audi R8 Spyder performance RWD a su séduire les membres du jury et a été récompensé en étant nommée dans la catégorie Supercar et élue Coup de cœur du jury.

Lors de l’édition 2021, Audi avait été récompensée pour ses modèles 100% électriques : l’Audi Q4 e-tron avait été élue SUV de l’année et l’Audi e-tron GT nommée dans la catégorie Pub de l’année. Des récompenses qui témoignent de l’attractivité et de l’excellence des produits de la marque aux quatre anneaux.

Photos : Audi