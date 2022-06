Le Lamborghini Urus atteint un nouveau record de production : 20 000 unités en 4 ans

Automobili Lamborghini ajoute un nouveau record à sa liste avec son Super SUV Urus, en tant que modèle le plus vendu dans les plus brefs délais. Depuis ses débuts sur le marché en 2018, 20 000 unités ont été produites, établissant des records de ventes année après année. Le vingt-millième Urus – en Viola Mithra avec étriers noirs et toit panoramique, destiné à un client en Azerbaïdjan – est sorti le 7 juin 2022 de la chaîne de production.

Le Lamborghini Urus a été le catalyseur du doublement des volumes de l’entreprise et de la taille de l’usine Sant’Agata Bolognese. Il a remporté de nombreux prix et distinctions et a été le protagoniste de « Unlock any Road » dans des événements du monde entier, des routes les plus hautes aux environnements hors route les plus extrêmes. On estime que les Urus livrés dans le monde entier ont parcouru plus de 360 ​​millions de kilomètres au total.

« Depuis le premier moment où nous avons présenté le concept Urus au salon automobile de Pékin en 2012, jusqu’à ses débuts sur le marché en 2018 et chaque année depuis, l’Urus a prouvé son attrait instantané et continu en tant que véritable Lamborghini, née de notre héritage super sportif et de la premier Super SUV au monde, le LM 002. L’Urus est un complément parfait à nos gammes de modèles super sportifs, offrant une conduite quotidienne luxueuse et performante pour ceux qui s’identifient à notre marque italienne authentique. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Le tour du monde à travers une histoire de records et d’aventures

Après son lancement en décembre 2017, l’Urus a été présenté aux clients lors d’un tour du monde au printemps 2018, couvrant 114 villes en seulement quatre mois, avec plus de 70% des commandes initiales collectées auprès des nouveaux venus dans la marque.

Grâce à ses six modes de conduite Strada, Sport et Corsa ainsi que tout-terrain, sable et neige, la réputation de l’Urus pour « Déverrouiller n’importe quelle route » a vu le Super SUV établir un nouveau record de vitesse élevée pour la conduite sur glace sur le lac Baïkal en Russie et l’escalade la plus haute route carrossable du monde : le col Umling La en Inde à 5882 m.

Les Lamborghini Urus ont parcouru 6 500 km à travers le Japon ; exploré les paysages rocheux islandais ; excellé sur les pistes de glace et de neige lors des événements Lamborghini Accademia ; visité les destinations les plus exclusives de la magnifique Sardaigne; et escaladé les montagnes italiennes pour visiter les marchés de Noël. Une flotte d’Urus a montré ses prouesses sur le sable de la plage de Nazare au Portugal tandis que le champion de planche à voile Alessandro Marcianò s’élançait sur les vagues ; l’Urus a suivi le champion italien de parapente Aaron Durogati sur route et hors route lorsqu’il a participé à la course Red Bull X-Alps dans les montagnes italiennes.

Personnalisation Ad Personam : refléter la personnalité des clients à travers les couleurs

Les couleurs extérieures Ad Personam les plus populaires sur l’Urus sont gris Grigio Telesto, bleu Blu Cepheus et violet Viola Pasifae. L’attrait des capsules Graphite et Pearl a également attiré les clients Lamborghini vers les couleurs noir Nero Noctis Matt (Graphite) et orange Arancio Borealis (Pearl).

Ces cinq couleurs extérieures Ad Personam sont devenues les préférées, démontrant la diversité des personnalités et de l’identité des Urus et de leurs propriétaires.

Doublement du site de production ; Industrie 4.0 ; plus de 500 salariés embauchés en moins de quatre ans

Le siège social d’Automobili Lamborghini à Sant’Agata Bolognese a connu une croissance exponentielle avec l’arrivée d’Urus : l’usine a doublé de 80 000 à 160 000 mètres carrés et a établi Lamborghini Manufacturing 4.0 : une approche innovante des technologies de production pour soutenir les travailleurs de la chaîne de montage. Plus de 500 nouveaux employés permanents ont été embauchés de 2015 à 2018 pour soutenir le projet Urus. En 2019, l’atelier de peinture Urus a été inauguré et depuis 2020, la chaîne d’approvisionnement Urus est devenue plus durable en remplaçant le transport des carrosseries Urus par camion par le train et en réduisant les émissions de CO2 de 85%.

Le V8 turbo qui combine l’âme d’une super voiture de sport avec la fonctionnalité d’un SUV

Le Lamborghini Urus est équipé d’un moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres, délivrant 650 ch (478 kW) à 6 000 tr/min (max. 6 800 tr/min) et un couple de 850 Nm à 2 250 tr/min. Avec 162,7 ch/litre, il possède l’une des puissances spécifiques les plus élevées de sa catégorie, ainsi que le meilleur rapport poids/puissance de 3,38 kg/ch. Combinant quatre roues motrices et quatre roues directrices, l’Urus accélère de 0-100 km en 3,6 secondes (0-200 km/h en 12,8 secondes) et une vitesse maximale de 305 km/h.

Photos : Lamborghini