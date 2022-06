Audi poursuit le déploiement de sa station de recharge Audi Charging Hub

Les réactions à la suite de la phase pilote de la station de recharge Audi Charging Hub à Nuremberg se sont avérées extrêmement positives. Le fait que les clients réguliers représentent environ 60% des sessions de recharge confirme le concept de recharge urbaine unique au monde du constructeur aux quatre anneaux. La borne de recharge Audi s’adresse principalement aux conducteurs urbains qui n’ont pas la possibilité de recharger leur véhicule à domicile. À partir du second semestre de l’année, un deuxième site pilote de borne de recharge compacte Audi ouvrira dans le centre-ville de Zurich, suivi de sites à Salzbourg et à Berlin. D’autres sites devraient être ouverts en Allemagne en 2023 et à la mi-2024.

Entre janvier et fin avril 2022, Audi a enregistré quelque 3 100 charges sur son site de Nuremberg pendant la phase pilote du premier hub de recharge rapide au monde, dotée de six points de charge haute puissance réservables, soit une moyenne de 24 charges d’environ 800 kWh par jour. En outre, le salon sans obstacle de près de 200 mètres carrés, doté d’une terrasse de 40 mètres carrés au-dessus des stations de recharge, a été visité en moyenne par 35 clients chaque jour, un chiffre en augmentation. L’expérience confortable de la recharge et du salon, qui peut être réservée par application et qui propose une offre de restauration attrayante, a suscité des réactions extrêmement positives de la part des utilisateurs. Les clients ont exprimé leur appréciation générale de la borne de recharge Audi couverte, qui comprend un chargeur pratique à bras pivotant, un salon et une conciergerie. « Les chiffres et les réactions positives des clients montrent que notre concept d’offrir une infrastructure de recharge rapide, flexible et haut de gamme dans les espaces urbains, était parfait. », a déclaré Ralph Hollmig, Chef de Projet du centre de recharge Audi. Des services supplémentaires, tels que la station d’échange de batteries de micromobilité et le service de livraison de produits alimentaires, ont également été fréquemment utilisés.

Une infrastructure de recharge autonome et durable comme base

Ces fameux “cubes” servent de système de stockage d’énergie à Nuremberg et dans toutes les futures stations de recharge Audi. Ces conteneurs flexibles en forme de cube peuvent être montés et démontés en peu de temps sur les sites existants. L’énergie est stockée dans des batteries lithium-ion recyclées, appelées batteries de seconde vie et provenant de véhicules d’essai démontés. Grâce à ce système, la solution de stockage des batteries de la borne de recharge Audi apporte une infrastructure de recharge rapide et durable là où le réseau électrique ne suffit pas, en exploitant six points de recharge HPC d’une puissance maximale de 320 kW.

Grâce aux quelque 2,45 MWh de stockage provisoire, l’ensemble du site de Nuremberg n’a besoin que d’une connexion de 200 kW au réseau basse tension pour remplir en permanence les modules de stockage. Toutefois, jusqu’à six voitures électriques peuvent se charger en même temps avec une puissance d’environ un mégawatt. Grâce à un contrat d’énergie verte, la borne de recharge Audi utilise uniquement de l’énergie provenant de ressources durables, tandis que les panneaux solaires sur le toit fournissent jusqu’à 30 kW d’énergie verte supplémentaire.

Une version compacte pour le quartier des banques et des assurances de Zurich

Sur la base des connaissances acquises à Nuremberg et des réactions positives des clients, Audi ouvrira une autre version du système modulaire de borne de recharge Audi, avec quatre points de recharge couverts, dans deux power cubes à Zurich à partir du second semestre de l’année. Les exigences d’espace restreint adaptées aux sites urbains conviennent parfaitement au quartier des banques et des assurances de Zurich. Parmi les autres avantages, citons la brièveté des délais de préparation pour la planification et la mise en œuvre, ainsi que l’absence de travaux de génie civil. Un élément essentiel de ce concept adaptable et compact est le bras pivotant retravaillé, qui assure une recharge sans obstacle de toutes les voitures sur toute la largeur des points de recharge individuels, avec une puissance allant jusqu’à 320 kW. Les écrans de commande des points de charge sont réglables en hauteur et l’espace entre les cubes et les voitures a été conçu pour accueillir les personnes en fauteuil roulant. En plus de cela, deux écrans de 55 pouces attirent l’attention des clients sur le large éventail de services proposés par le centre, qui comprend des offres de restauration et de remise en forme ainsi que des magasins et des installations de partage de vélos électriques à proximité immédiate. Plus compact que le site de Nuremberg, la borne de recharge Audi de Zurich est également basée sur le même concept modulaire qui permet de construire un hub de recharge de taille variable avec ou sans salon. « La conception modulaire du système nous permet de réagir de manière flexible aux conditions sur place. », explique Hollmig, Chef de Projet chez Audi.

Déploiement continu pour 2023 et mi-2024 avec un ciblage sur l’Allemagne

Après Zurich, Audi prévoit d’autres sites de bornes de recharge Audi pour le second semestre 2022. Deux versions compactes, similaires au site de Zurich, ouvriront à Berlin et Salzbourg plus tard dans l’année. Trois sites supplémentaires dans les métropoles allemandes permettront de répondre à la demande accrue de recharge dans les espaces urbains à partir de 2023. En outre, Audi prévoit d’ouvrir encore plus de sites dans les villes allemandes d’ici à la mi-2024. À cette fin, la marque aux quatre anneaux est actuellement à la recherche d’emplacements attrayants et de partenaires sur place. Des emplacements proches du centre-ville en particulier, idéalement avec des surfaces pavées et des services à proximité directe, sont recherchés pour le déploiement continu du concept.

